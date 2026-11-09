Un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română. Primul preot chinez va sluji la Cluj

Un moment fără precedent a avut loc în Biserica Ortodoxă Română, după ce diaconul Dionisie Kenan Wang a fost hirotonit preot în cadrul slujbei de duminică oficiate în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de către Înaltpreasfințitul Andrei Andreicuț.

Premieră în BOR Foto: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

Cine este noul paroh

Noul preot este primul slujitor al Bisericii Ortodoxe Române de origine chineză. Acesta va activa la Biserica Ortodoxă „Schimbarea la Față” de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, unde va oficia slujbe atât în limba română, cât și în limba engleză, potrivit Cluj24.

Evenimentul a fost descris de fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, drept unul excepțional, care depășește granițele unei simple hirotoniri.

„Născut în China, crescut în Brazilia, format academic în România prin studii universitare de istorie și de teologie ortodoxă la Universitatea din București, Dionisie Kenan Wang nu a ajuns la Ortodoxie din inerția unei credințe moștenite. A ajuns la ea pe calea libertății, a căutării și a cercetării”, a transmis Bănescu.

De ce și-a ales numele Dionisie

Noul preot a ales singur numele Dionisie în momentul botezului ortodox. Potrivit lui Vasile Bănescu, alegerea face trimitere la Dionisie Areopagitul, unul dintre primii intelectuali convertiți la creștinism după predicile Sfântului Apostol Pavel.

Parcursul său spiritual a fost unul aparte. Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, Wang povestea că a studiat mai multe religii înainte de a se apropia de creștinism și că a ales Ortodoxia datorită modului în care aceasta înțelege și trăiește credința.

El mărturisea atunci că botezul ortodox a fost momentul în care a simțit pentru prima dată o liniște profundă și sentimentul că și-a găsit locul.

Este căsătorit cu o româncă și visa să devină preot

Dionisie Kenan Wang este căsătorit cu o româncă și își exprima încă din perioada studenției dorința de a deveni preot.

Într-un interviu acordat revistei Formula AS în 2023, acesta spunea că a încercat încă de la venirea sa în România să studieze teologia ortodoxă, însă nu a fost acceptat inițial deoarece nu era botezat ortodox. A urmat mai întâi cursurile Facultății de Istorie, unde și-a început și doctoratul, iar ulterior a fost admis la Teologie.

„Mi-aș dori mult să fiu preot. Este un fel de a trăi închinat lui Dumnezeu și vreau să mă apropii de El. Consider că preoția este sau ar trebui să fie percepută ca un stil de viață, nu ca un trofeu și nici ca o profesie din care se câștigă pâinea familiei”, declara acesta în urmă cu trei ani.

Va sluji într-o biserică din centrul Clujului

Potrivit lui Vasile Bănescu, noul preot va activa la altarul Bisericii „Schimbarea la Față” din centrul municipiului Cluj-Napoca, unde vor fi organizate nu doar slujbe religioase, ci și cateheze, conferințe și întâlniri cultural-spirituale.

„Merită consemnat nu doar pentru că este o premieră în Biserica Ortodoxă Română, ci și pentru că spune ceva esențial despre societatea românească. Aceasta este și trebuie să rămână una deschisă, democratică, în care un om venit de foarte departe găsește ospitalitate și un altar”, a transmis fostul purtător de cuvânt al BOR.