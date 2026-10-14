 Descoperire de peste 100.000 de euro în mașina unui român, la granița dintre Turcia și Bulgaria. Unde erau ascunse aurul și diamantele
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Descoperire de peste 100.000 de euro în mașina unui român, la granița dintre Turcia și Bulgaria. Unde erau ascunse aurul și diamantele

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Un român a vrut să intre din Turcia în Bulgaria cu aur și diamante de peste 100.000, dar a rămas și fără bijuterii și fără mașină. Vameșii au identificat și 13 monede de aur. Toate obiectele erau ascunse sub căptușeala portbagajului.

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Foto: 24chasa.bg/ Agenția Vamală

Peste 900 de grame de aur, descoperite în portbagajul unuir român

Controlul a avut loc la punctul de trecere a frontierei Kapitan Andreevo, pe 9 octombrie. Vameșii l-au controlat pe bărbat, care circula cu o mașină înmatriculată în România. Astfel, ei au descoperit mai multe bunuri nedeclarate, conform 24chasa.bg.

Polițiștii au găsit sub căptușeala portbagajului monede, aur, inele și medalioane cu diamante. În urma expertizei s-a stabilit faptul că cele 13 monede cântăreau 181,2 grame și valorau peste 21.400 de euro. Restul obiectelor din aur cântăreau 732,6 grame și valorau peste 83.500 de euro.

Românul a rămas și aur și fără mașină

Așadar, vameșii au confiscat 913,8 grame de monede și obiecte de aur nedeclarate, în valoare totală de 104.981 euro. Românul s-a ales și cu mașina confiscată. De asemenea, ei au stabilit că aurul aparținea pasagerului din vehicul. 

A fost deschisă o anchetă sub supravegherea Parchetului Districtual Haskovo. Bărbatul a fost pus sub acuzare și s-a stabilit o cauțiune împotriva sa de 5.000 de euro. Mai mult decât atât, a fost dispusă interdicția de a părăsi Bulgaria.

Canabis descoperit la vama Nădlac

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac - ITPF Oradea, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Arad au descoperit marți, 13 octombrie, un tânăr de 21 de ani care transporta peste 7 kilograme de canabis, drog destinat comercializării, în timp ce se afla ca pasager într-o mașină care a parcurs ruta Spania-România. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de risc. 

„Măsura a fost luată după ce, în seara de 12.10.2026, inculpatul, pasager al unei curse de transport persoane, pe ruta Spania - România, a fost prins în flagrant, la intrarea în țară, în timp ce deținea și transporta cantitatea de peste 7 kilograme canabis, destinată comercializării.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile”, se arată într-un comunicat publicat de Poliția de Frontieră.

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