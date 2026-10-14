Descoperire de peste 100.000 de euro în mașina unui român, la granița dintre Turcia și Bulgaria. Unde erau ascunse aurul și diamantele
Un român a vrut să intre din Turcia în Bulgaria cu aur și diamante de peste 100.000, dar a rămas și fără bijuterii și fără mașină. Vameșii au identificat și 13 monede de aur. Toate obiectele erau ascunse sub căptușeala portbagajului.
Peste 900 de grame de aur, descoperite în portbagajul unuir român
Controlul a avut loc la punctul de trecere a frontierei Kapitan Andreevo, pe 9 octombrie. Vameșii l-au controlat pe bărbat, care circula cu o mașină înmatriculată în România. Astfel, ei au descoperit mai multe bunuri nedeclarate, conform 24chasa.bg.
Polițiștii au găsit sub căptușeala portbagajului monede, aur, inele și medalioane cu diamante. În urma expertizei s-a stabilit faptul că cele 13 monede cântăreau 181,2 grame și valorau peste 21.400 de euro. Restul obiectelor din aur cântăreau 732,6 grame și valorau peste 83.500 de euro.
Românul a rămas și aur și fără mașină
Așadar, vameșii au confiscat 913,8 grame de monede și obiecte de aur nedeclarate, în valoare totală de 104.981 euro. Românul s-a ales și cu mașina confiscată. De asemenea, ei au stabilit că aurul aparținea pasagerului din vehicul.
A fost deschisă o anchetă sub supravegherea Parchetului Districtual Haskovo. Bărbatul a fost pus sub acuzare și s-a stabilit o cauțiune împotriva sa de 5.000 de euro. Mai mult decât atât, a fost dispusă interdicția de a părăsi Bulgaria.
Canabis descoperit la vama Nădlac
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac - ITPF Oradea, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Arad au descoperit marți, 13 octombrie, un tânăr de 21 de ani care transporta peste 7 kilograme de canabis, drog destinat comercializării, în timp ce se afla ca pasager într-o mașină care a parcurs ruta Spania-România. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de risc.
„Măsura a fost luată după ce, în seara de 12.10.2026, inculpatul, pasager al unei curse de transport persoane, pe ruta Spania - România, a fost prins în flagrant, la intrarea în țară, în timp ce deținea și transporta cantitatea de peste 7 kilograme canabis, destinată comercializării.
Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile”, se arată într-un comunicat publicat de Poliția de Frontieră.