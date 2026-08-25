 Locul unde femeile se spală doar o dată în viață. La ce soluții apelează pentru igiena personală
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Locul unde femeile se spală doar o dată în viață. La ce soluții apelează pentru igiena personală

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pentru cei mai mulți dintre noi, dușul face parte din rutina noastră zilnică, însă există culturi de-a lungul globului care au obiceiuri complet diferite. De exemplu, pentru membrii tribului Himba din Namibia, baia cu apă este inaccesibilă pentru cei mai mulți oameni.

Tribul Himba este originar din Namibia
Tribul Himba este originar din Namibia Foto: IStock

În timp ce dușurile sunt, pentru cei mai mulți dintre noi, o banalitate, există culturi unde lucrurile stau cu totul diferit. Pentru tribul Himba, din Namibia, baia cu apă este un lux la care populația nu are acces decât rar. Din acest motiv, femeile nu se spală decât o singură dată, înainte de nuntă.

Însă, acest lucru nu înseamnă că membrii tribului ignoră problema igienei personale. Potrivit informațiilor de la Times of India, membrii tribului apelează la băi cu fum, pentru a înlocui dușurile tradiționale cu apă.

Femeile nu fac duș decât o dată în viață

Practic, această comunitate semi-nomadă din Namibia arde anumite plante, iar apoi folosește fumul rezultat pentru a se curăța și pentru a ține insectele la distanță. În plus, membrii tribului mai folosesc și băi de abur rezultate din fierberea plantelor.

Acest ritual este folosit pentru a elimina mirosurile corporale, iar pentru femei, el are și rol de purificare. Aceste obiceiuri au apărut datorită condițiilor extrem de uscate în care trăiește acest trib.

Sunt folosite băi de fum și aburi

O altă tradiție emblematică a acestui trib este legată de pasta portocalie distinctivă pe care femeile Himba o folosesc. Această pastă este obținută din ocru, grăsime și plante aromatice, iar pe lângă valoarea estetică, pasta are și un rol mult mai practic.

Mai precis, acest amestec roșu are și rolul de a ține insectele la distanță și de a proteja pielea de efectele soarelui. În plus, femeile din acest trib poartă bijuterii complexe făcute din cupru, scoici și alte materiale naturale. Aceste bijuterii nu sunt menite doar să arate bine, ci pot indica statutul social, frumusețea și chiar și apartenența la trib.

Ghid de cumpărături

Dolly Parton sursa foto Shutterstock jpg
VideoDoliu în lumea muzicii! Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. Ce declara cu patru zile înainte de deces Vedete internaționale
banner Nouria Nouri png
Ce a putut să zică Nouria Nouri despre foștii bărbați din viața sa? Daniel Iordăchioaie s-a numărat printre ei! „Nu-mi pusesem problema că cel de lângǎ mine e un incapabil” Vedete românești
image
Momentul în care avocata Cristinei Trăilă împinge un jurnalist la DNA Iași: „S-a apropiat periculos de mult” adevarul.ro
image
Jaf ca în filme la Londra: Trei români au săpat un tunel spre un magazin de bijuterii adevarul.ro

Parteneri

image
Transferurile FCSB, distruse în direct! „Boutoutaou ăla nu poate să joace nici în divizia B la noi”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Specia care a invadat Dunărea și a ajuns direct în farfuriile turiștilor. 100 de grame costă 20 de lei observatornews.ro
image
Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită: „Cine e în pielea goală?” www.antena3.ro
image
SURSE: De dragul lui Fritz, Bolojan a blocat negocierile cu PSD și UDMR care ar fi salvat mii de consilierii locali, inclusiv de la PNL, de incompatibilitate. Premierul demis, dispus să reia negocierile dacă legea ANI ajunge la vot final fără „amendamentul Fritz” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS Eveniment rutier pe strada Gherghiței, la intrarea pe A3, în București. Unul dintre șoferi a fost transportat de urgență la spital www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express as.ro
image
Cardurile educaționale de 500 de lei se acordă și în anul școlar 2026-2027. Cine poate primi ajutorul și până când se depun cererile playtech.ro
image
Marcel Pușcaș îi ia apărarea lui Radu Drăgușin după 0-4 la debut: „Malen și Dybala nu sunt Bîrligea și Boutoutaou!” www.fanatik.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Este doar o chestiune de timp până când acest prinț va ajunge rege european. Ce schimbări va aduce Haakon al Norvegiei? okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Să mori de dragul machiajului! Aristocratele din Europa secolului al XVIII-lea, otrăvite de cosmeticele cu plumb? historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Realitatea sumbră a bordelurilor din Pompeii historia.ro
pepene de iarna istock jpg
Fructul exotic de 20 de kilograme cultivat și în România. Rezistă un an în cămară și este crocant ca morcovul Fapt divers
amzica png
De ce te trezești în fiecare noapte la 02:30? Explicația unui renumit profesor român și regula simplă pentru un somn bun Fapt divers
par1 jpeg
Îți cade părul în fiecare zi? Până la câte fire este normal și când ar trebui să ceri sfatul unui specialist Fapt divers
crocodil jpg FOTO Pixabay
Un copil de 3 ani, aruncat de un necunoscut într-un țarc cu crocodili, la o grădină zoo. A avut nevoie de șapte operații Internațional
front 1 copy jpg
Locul din China care se transformă noaptea. Lumini spectaculoase, parade și peisaje de poveste Fapt divers
Fratii TATE revin în România 003 INQUAM Photos Eduard Vinatoru jpg
Frații Tate, adevărul din spatele averii afișate online. Ce spun avocații despre mașinile și iahtul de lux Național
scorpion carpatin wikipedia jpeg
Invazie de scorpioni într-o gospodărie din Buzău. Un bărbat a găsit peste 10 exemplare într-o singură săptămână: „Nu știi când ne putem întâlni cu ei” Național
baza jos singapore jpg
Părinții din acest stat pot primi ajutoare de 55.000 de dolari. Autoritățile doresc să sprijine familiile Internațional
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei actualitate.net
image
Dolly Parton vorbea despre problemele ei de sănătate cu doar câteva zile înainte să moară. Ce i-a provocat moartea? actualitate.net