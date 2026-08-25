Locul unde femeile se spală doar o dată în viață. La ce soluții apelează pentru igiena personală

Pentru cei mai mulți dintre noi, dușul face parte din rutina noastră zilnică, însă există culturi de-a lungul globului care au obiceiuri complet diferite. De exemplu, pentru membrii tribului Himba din Namibia, baia cu apă este inaccesibilă pentru cei mai mulți oameni.

Tribul Himba este originar din Namibia Foto: IStock

În timp ce dușurile sunt, pentru cei mai mulți dintre noi, o banalitate, există culturi unde lucrurile stau cu totul diferit. Pentru tribul Himba, din Namibia, baia cu apă este un lux la care populația nu are acces decât rar. Din acest motiv, femeile nu se spală decât o singură dată, înainte de nuntă.

Însă, acest lucru nu înseamnă că membrii tribului ignoră problema igienei personale. Potrivit informațiilor de la Times of India, membrii tribului apelează la băi cu fum, pentru a înlocui dușurile tradiționale cu apă.

Femeile nu fac duș decât o dată în viață

Practic, această comunitate semi-nomadă din Namibia arde anumite plante, iar apoi folosește fumul rezultat pentru a se curăța și pentru a ține insectele la distanță. În plus, membrii tribului mai folosesc și băi de abur rezultate din fierberea plantelor.

Acest ritual este folosit pentru a elimina mirosurile corporale, iar pentru femei, el are și rol de purificare. Aceste obiceiuri au apărut datorită condițiilor extrem de uscate în care trăiește acest trib.

Sunt folosite băi de fum și aburi

O altă tradiție emblematică a acestui trib este legată de pasta portocalie distinctivă pe care femeile Himba o folosesc. Această pastă este obținută din ocru, grăsime și plante aromatice, iar pe lângă valoarea estetică, pasta are și un rol mult mai practic.

Mai precis, acest amestec roșu are și rolul de a ține insectele la distanță și de a proteja pielea de efectele soarelui. În plus, femeile din acest trib poartă bijuterii complexe făcute din cupru, scoici și alte materiale naturale. Aceste bijuterii nu sunt menite doar să arate bine, ci pot indica statutul social, frumusețea și chiar și apartenența la trib.