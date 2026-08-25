 De ce te trezești în fiecare noapte la 02:30? Explicația unui renumit profesor român și regula simplă pentru un somn bun
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De ce te trezești în fiecare noapte la 02:30? Explicația unui renumit profesor român și regula simplă pentru un somn bun

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Indiferent de cât de mult timp petrecem în sala de sport și de cât de sănătos mâncăm, dacă nu dormim suficient, sănătatea noastră tot va avea de suferit. Iar despre regulile care ne pot ajuta să dormim mai bine a vorbit unul dintre cei mai renumiți experți români în acest domeniu.

Prof. Florin Amzică este un cercetător român în neuroștiințe și profesor de Neurofiziologie la Universitatea din Montreal. Invitat recent la podcastul lui Dr. Mihail, specialistul a vorbit pe larg despre importanța somnului, precum și despre probleme comune, cum ar fi trezirile bruște în mijlocul nopții.

„Este perfect normal să ne pierdem somnul din când în când”, a spus specialistul pe marginea acestui subiect. El a vorbit și despre motivul pentru care mulți oameni se trezesc la aceeași oră, cum ar fi 02:30 noaptea.

„Pentru că și-au făcut reflexul să se trezească și este un reflex care se autoîntreține. (...) În momentul în care îți dai seama că nu adormi imediat, lucrul de făcut este să te dai jos din pat. Dacă îți poți permite, aprinzi lumina și citești”, recomandă expertul.

Obiceiul care trebuie evitat întotdeauna

Specialistul a vorbit și despre un anumit obicei care poate să ne dea peste cap abilitatea de a adormi ușor.

„Singurul lucru de evitat este să culci o zi la 20:00, o zi la 00:00, o zi la 04:00, o zi să sari o noapte, iar apoi iar te culci la cinci după-amiaza și nu te mai trezești două zile”, a avertizat prof. Amzică, care a fost întrebat și ce se întâmplă dacă facem acest lucru.

„Organismul înnebunește. Fabricile de proteine, de substanțe, toate procesele de schimb, de hrănire și așa mai departe, își pierd busola”, spune profesorul.

Cât de bun este somnul din timpul zilei

Prof. Florin Amzică predă în Canada
Prof. Florin Amzică predă în Canada Foto: Captură Youtube

De asemenea, expertul a spus că nu există o oră ideală la care ar trebui să încercăm cu toții să ne culcăm.

„Somnul este bine să asculte de ceva care se numește igiena somnului. Este un set de reguli care ne ajută să avem o viață echilibrată și plăcută și, eventual, o viață sănătoasă. Igiena somnului ne cere, în general, să ne culcăm la aceeași oră și să dormim și să dormim un număr de ore suficiente”, mai spune prof. Amzică.

Iar, nu în ultimul rând, profesorul a vorbit și despre somnul din timpul zilei.

„O persoană care doarme cinci ore în timpul zilei să nu se aștepte să aibă o noapte normală de opt ore. Un sfert de oră, o mică siestă, este grozavă”, spune expertul. Prof. Amzică explică că multe persoane mai în vârstă dorm mult în timpul zilei, iar apoi se plâng că nu mai pot dormi noaptea.

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