Adio, burete de vase! Alternativele naturale care te ajută să speli vasele

Buretele de vase este un obiect banal pe care cu toții îl avem în bucătărie. Însă, el poate favoriza dezvoltarea bacteriilor iar, în unele cazuri, poate chiar să elibereze microplastice. Din fericire, există unele alternative utile la care putem apela în locul buretelui tradițional de vase.

Buretele de vase poate fi înlocuit ușor Foto: IStock

Cu toții avem bureți de vase în casă, chiar și dacă folosim deja o mașină de spălat vase. Acest obiect, indiferent de cât de banal pare a fi la prima vedere, este foarte util pentru curățenie. Însă, un detaliu pe care nu foarte multă lume îl știe este faptul că există și unele alternative surprinzător de practice cu care putem înlocui buretele tradițional.

De exemplu, una dintre aceste alternative este de origine vegetală și are un aspect foarte asemănător cu cel al unui burete. Este vorba despre lufa naturală, al cărei material fibros este obținut din fructul matur al unei plante din familia Cucurbitaceae.

Ce alternative naturale există

După maturare, fructul este curățat și uscat, iar scheletul fibros al fructului poate fi tăiat în bucăți și folosit pentru curățenie. Însă, cum lufa este poroasă, lufa poate lăsa resturi organice atunci când intră în contact cu apa.

O altă alternativă este peria de vase cu mâner de lemn și fibre vegetale. Acest obiect este cel mai util pentru spălările zilnice și ne ajută să reducem cantitatea de materiale sintetice care intră în contact cu vasele noastre.

Buretele tradițional poate fi o sursă de bacterii

Lavetele din bumbac, în sau chiar și fibrele din nucă de cocos sunt alte opțiuni naturale și eficiente pe care le avem la dispoziție. Este important să știm, dacă apelăm la fibrele din nucă de cocos, că acestea sunt mai rigide, așa că ar trebui folosite mai ales pentru a curăța oale sau tigăi.

Cu ajutorul acestor obiecte simple și ieftine, vom putea scăpa de buretele de vase tradițional. Iar aceste variante naturale au avantajul că vor reduce contactul vaselor cu microplasticele.