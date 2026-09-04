Sfârșit tragic în Vâlcea: o mamă și fiica ei de 2 ani au fost găsite carbonizate într-o anexă de doar 8 metri pătrați

Sfârșit cutremurător pentru o tânără mamă și copila ei de numai 2 ani din județul Vâlcea. Cele două au pierit carbonizate în noaptea de joi spre vineri, după ce un incendiu violent a mistuit anexa de doar 8 metri pătrați în care își duceau traiul modest.

O mamă și fiica ei de 2 ani, găsite carbonizate într-o anexă Foto: Arhivă

O mamă și fiica ei au fost găsite carbonizate în propria locuință din Vâlcea, după ce o cămăruță minusculă a fost transformată într-o capcană de foc din care doar bărbatul familiei a reușit să iasă viu.

Surprinse de flăcări în timp ce dormeau

Nenorocirea a lovit cu o cruzime greu de imaginat aproape de miezul nopții de joi, într-o gospodărie din județul Vâlcea.

O femeie de 42 de ani și fetița ei de numai 2 ani s-au stins fără apărare într-o anexă de doar 8 metri pătrați, un spațiu extrem de restrâns care le servea drept întreagă locuință, împărțit improvizat între dormitor și bucătărie.

La sosirea echipajelor de intervenție, întreaga construcție de mici dimensiuni era învăluită în flăcări uriașe, acoperișul și pereții arzând generalizat.

În ciuda eforturilor disperate ale salvatorilor de a localiza și lichida focarul, pentru cele două ființe nu s-a mai putut face nimic: trupurile lor au fost găsite complet carbonizate sub dărâmături abia după stingerea incendiului.

Singurul membru al familiei care a scăpat cu viață din infern este soțul femeii, potrivit Protv.

Butelie cu pierderi de gaz găsită în ruine

În timpul cercetărilor la fața locului, echipajele au identificat o butelie care prezenta scăpări de gaz, element considerat de specialiști drept o posibilă cauză declanșatoare a deflagrației și incendiului devastator.

Anchetatorii nu exclud însă nici ipoteza unei defecțiuni pe rețeaua electrică improvizată, un scurtcircuit putând aprinde rapid materialele ușor combustibile din spațiul îngust. Cercetările sunt în desfășurare.

Gestul banal care îți poate salva viața

În fața unui pericol iminent, specialiștii în siguranță atrag atenția că un detaliu aparent nesemnificativ poate deveni scutul decisiv împotriva dezastrului: închiderea ușii de la cameră pe timpul nopții.

Este un obicei simplu, fără costuri și fără a necesita echipamente speciale, capabil însă să blocheze pătrunderea gazelor toxice și a flăcărilor într-un moment critic.

Datele furnizate de cercetătorii de la UL Fire Safety Research Institute arată o diferență cutremurătoare între trecut și prezent: dacă în urmă cu 40 de ani locatarii aveau la dispoziție aproximativ 17 minute pentru a părăsi o casă în flăcări înainte ca aerul să devină letal, astăzi fereastra de supraviețuire s-a restrâns dramatic la doar trei minute.