Nu mai dormi niciodată cu ușa dormitorului deschisă: de ce acest lucru ți-ar putea salva viața

Pentru mulți oameni, lăsarea ușii dormitorului deschise pe timpul nopții este un gest atât de obișnuit, încât nici nu se mai gândesc la el. Unii cred că astfel vor auzi mai ușor alarma de incendiu sau vor putea reacționa mai rapid dacă apare o problemă.

Dormitor Foto: Istock

În realitate, specialiștii în siguranță atrag atenția că tocmai închiderea ușii poate oferi un avantaj important în cazul unui incendiu. Este un gest simplu, care nu costă nimic și nu necesită instalarea vreunui dispozitiv special.

Timpul pentru evacuare s-a redus dramatic

Potrivit cercetătorilor de la UL Fire Safety Research Institute (UL FSRI), în urmă cu aproximativ 40 de ani, oamenii puteau avea în jur de 17 minute pentru a evacua o locuință cuprinsă de incendiu înainte ca situația să devină fatală, potrivit thecoolist.com.

În prezent, această perioadă poate fi de doar aproximativ trei minute.

Schimbarea este pusă pe seama modului în care sunt construite și mobilate locuințele moderne. Multe dintre obiectele de mobilier conțin materiale plastice, care sunt foarte inflamabile și pot contribui la propagarea rapidă a focului.

În același timp, locuințele moderne au frecvent spații deschise și mai puține separări între camere. Focul și fumul se pot deplasa astfel mai ușor dintr-o zonă în alta.

În aceste condiții, fiecare secundă devine importantă.

Ușa închisă poate deveni o barieră

În timpul unui incendiu, pericolul nu vine doar din partea flăcărilor. Fumul și gazele toxice pot reprezenta o amenințare majoră pentru persoanele aflate în interior.

O ușă închisă între dormitor și restul locuinței poate încetini pătrunderea fumului, a monoxidului de carbon și a căldurii. Chiar și o ușă obișnuită de interior poate funcționa ca o barieră, oferind un interval suplimentar în care persoana din cameră se poate trezi și poate încerca să găsească o cale de evacuare.

Acest lucru este cu atât mai important noaptea, când oamenii dorm și pot să nu observe imediat că locuința este în pericol.

Fumul este unul dintre cele mai mari pericole

O concepție frecventă este aceea că o ușă deschisă ar facilita ieșirea rapidă din casă. Problema este că, înainte ca o persoană să ajungă la ieșire, fumul se poate răspândi deja în spațiul în care aceasta doarme.

Inhalarea fumului reprezintă un risc major în timpul incendiilor. O ușă închisă poate limita cantitatea de fum care ajunge în dormitor și poate câștiga timp prețios.

Aceste minute suplimentare pot fi decisive pentru trezire, evaluarea situației și găsirea unei alternative în cazul în care traseul obișnuit către ieșire este blocat.

Ce poți face chiar din această seară

Aplicarea recomandării este extrem de simplă. Înainte de culcare, verifică dormitoarele și închide ușile camerelor ocupate.

Dacă ai copii, este important ca și ușile camerelor lor să fie închise pe timpul nopții. Gestul durează doar câteva secunde și nu presupune nicio cheltuială.

Unii oameni se tem că, având ușa închisă, nu vor auzi alarma de incendiu. Detectoarele de fum sunt însă concepute pentru a produce un semnal suficient de puternic pentru a putea fi auzit prin ușile interioare obișnuite.

În plus, faptul că fumul pătrunde mai greu în cameră poate contribui la menținerea unei atmosfere mai sigure pentru o perioadă mai lungă.

Închiderea ușii nu trebuie privită ca o alternativă la celelalte măsuri de protecție. Detectoarele de fum, un plan de evacuare și cunoașterea rutelor de ieșire rămân esențiale pentru siguranță.