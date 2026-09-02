Cele 30 de meserii care ar putea dispărea în următorii 10 ani

Sectorul medical continuă să fie unul dintre principalele motoare ale creșterii numărului de locuri de muncă din Statele Unite. Aproximativ 18 milioane de americani lucrează în domeniul sănătății, potrivit datelor Departamentului Muncii.

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Autoritățile americane estimează că această tendință va continua și în următorul deceniu. Șase dintre cele mai rapide 10 meserii ca ritm de creștere sunt asociate cu domeniul medical.

În același timp, există ocupații care se îndreaptă în direcția opusă. Departamentul Muncii a identificat 30 de meserii pentru care anticipează cele mai importante scăderi ale numărului de angajați până în 2035.

Inteligența artificială pune presiune pe anumite meserii

Printre ocupațiile despre care autoritățile americane estimează că vor pierde teren se numără cele de operatori de procesoare de text și dactilografi.

Această categorie ar putea înregistra cea mai rapidă scădere procentuală a numărului de angajați în următorii zece ani. Proiecțiile federale indică o diminuare de peste 34% până în 2035.

Datele arată că numărul persoanelor care lucrează în aceste ocupații ar putea coborî de la aproximativ 40.400 în 2025 la circa 26.500 în 2035.

Diferența este de aproximativ 13.900 de locuri de muncă, potrivit The Hill.

Casierii, printre cei care ar putea pierde cele mai multe joburi

Dacă analiza este făcută în funcție de numărul efectiv de locuri de muncă pierdute, situația este diferită.

În 2025, peste 3,1 milioane de americani erau casieri. Până în 2035, Departamentul Muncii estimează că numărul acestora va scădea la aproximativ 2,9 milioane.

Asta înseamnă o pierdere de peste 200.000 de locuri de muncă în decurs de un deceniu.

Scăderea este de aproximativ 14 ori mai mare decât cea prognozată pentru operatorii de procesoare de text și dactilografi. Cu toate acestea, raportată la numărul total de angajați din ocupație, diminuarea în cazul casierilor este estimată la 6,5%.

Multe dintre ocupațiile aflate în declin sunt slab plătite

O parte importantă dintre cele 30 de ocupații pentru care sunt anticipate scăderi au un venit median mai mic de 50.000 de dolari.

Printre cele mai slab plătite se află telemarketerii, operatorii de mașini de cusut și lucrătorii care presează materiale textile, articole vestimentare și produse similare.

Lista arată că transformările de pe piața muncii nu vizează doar profesiile din domeniul tehnologic. Și unele ocupații tradiționale ar putea avea tot mai puține posturi disponibile în următorii ani.

Estimările pentru 2035 nu reprezintă o certitudine

Departamentul Muncii atrage atenția că prognozele privind evoluția pieței muncii trebuie privite cu precauție.

Autoritățile americane spun că nu pot „ține cont de incertitudinea inerentă a anticipării schimbărilor pe termen lung de pe piața muncii”.

Prin urmare, cifrele prezentate pentru 2035 sunt estimări și nu reprezintă o garanție a modului în care va arăta piața muncii peste un deceniu.

Totuși, proiecțiile evidențiază o schimbare importantă. În timp ce domeniul medical este așteptat să continue să se extindă, alte meserii ar putea pierde un număr semnificativ de angajați.