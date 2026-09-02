 Cele 30 de meserii care ar putea dispărea în următorii 10 ani
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cele 30 de meserii care ar putea dispărea în următorii 10 ani

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sectorul medical continuă să fie unul dintre principalele motoare ale creșterii numărului de locuri de muncă din Statele Unite. Aproximativ 18 milioane de americani lucrează în domeniul sănătății, potrivit datelor Departamentului Muncii.

Loc de muncă
Loc de muncă Foto: Shutterstock

Autoritățile americane estimează că această tendință va continua și în următorul deceniu. Șase dintre cele mai rapide 10 meserii ca ritm de creștere sunt asociate cu domeniul medical.

În același timp, există ocupații care se îndreaptă în direcția opusă. Departamentul Muncii a identificat 30 de meserii pentru care anticipează cele mai importante scăderi ale numărului de angajați până în 2035.

Inteligența artificială pune presiune pe anumite meserii

Printre ocupațiile despre care autoritățile americane estimează că vor pierde teren se numără cele de operatori de procesoare de text și dactilografi.

Această categorie ar putea înregistra cea mai rapidă scădere procentuală a numărului de angajați în următorii zece ani. Proiecțiile federale indică o diminuare de peste 34% până în 2035.

Datele arată că numărul persoanelor care lucrează în aceste ocupații ar putea coborî de la aproximativ 40.400 în 2025 la circa 26.500 în 2035.

Diferența este de aproximativ 13.900 de locuri de muncă, potrivit The Hill.

Casierii, printre cei care ar putea pierde cele mai multe joburi

Dacă analiza este făcută în funcție de numărul efectiv de locuri de muncă pierdute, situația este diferită.

În 2025, peste 3,1 milioane de americani erau casieri. Până în 2035, Departamentul Muncii estimează că numărul acestora va scădea la aproximativ 2,9 milioane.

Asta înseamnă o pierdere de peste 200.000 de locuri de muncă în decurs de un deceniu.

Scăderea este de aproximativ 14 ori mai mare decât cea prognozată pentru operatorii de procesoare de text și dactilografi. Cu toate acestea, raportată la numărul total de angajați din ocupație, diminuarea în cazul casierilor este estimată la 6,5%.

Multe dintre ocupațiile aflate în declin sunt slab plătite

O parte importantă dintre cele 30 de ocupații pentru care sunt anticipate scăderi au un venit median mai mic de 50.000 de dolari.

Printre cele mai slab plătite se află telemarketerii, operatorii de mașini de cusut și lucrătorii care presează materiale textile, articole vestimentare și produse similare.

Lista arată că transformările de pe piața muncii nu vizează doar profesiile din domeniul tehnologic. Și unele ocupații tradiționale ar putea avea tot mai puține posturi disponibile în următorii ani.

Estimările pentru 2035 nu reprezintă o certitudine

Departamentul Muncii atrage atenția că prognozele privind evoluția pieței muncii trebuie privite cu precauție.

Autoritățile americane spun că nu pot „ține cont de incertitudinea inerentă a anticipării schimbărilor pe termen lung de pe piața muncii”.

Prin urmare, cifrele prezentate pentru 2035 sunt estimări și nu reprezintă o garanție a modului în care va arăta piața muncii peste un deceniu.

Totuși, proiecțiile evidențiază o schimbare importantă. În timp ce domeniul medical este așteptat să continue să se extindă, alte meserii ar putea pierde un număr semnificativ de angajați.

Ghid de cumpărături

banner anca pandrea png
#Exclusiv Click!
Rămas-bun în tăcere pentru Anca Pandrea. Sicriul actriței, înconjurat de doar două coroane. Cine i-a adus omagiul Vedete românești
Mădălin Ionescu jpg
Ce mănâncă Mădălin Ionescu la micul dejun. Alimentul minune care nu-i lipsește niciodată din farfurie Vedete românești
image
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt adevarul.ro
image
Istoria se repetă în familia Macron. Fiica primei doamne a Franței, relație cu un student cu 20 de ani mai tânăr adevarul.ro

Parteneri

image
Brest, transfer tare din Liga Naţională a României! Câţi bani încasează Dunărea Brăila. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Bucătarul hotelului Neko dă vina pe turiști pentru că le-a fost rău după cină: "V-ați adus mâncare de acasă" observatornews.ro
image
Între 1976 și 1993, într-un lac din Ontario s-a turnat acid sulfuric, până la un pH de 5,2. De atunci, apa și-a revenit dar peștii nu www.antena3.ro
image
Influencerii români, luați în vizor de CNA! Ce se întâmplă dacă ai peste 100.000 de urmăritori cumulați pe toate rețelele de social media www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă www.wowbiz.ro
image
Larisa Udilă și soțul ei sunt îndoliați! O persoană dragă din familia lor s-a stins din viață www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât câştigă lunar de la stat românul plecat în Franţa care a plătit 350.000 de euro de-a lungul vieţii pe asigurări şi pensie as.ro
image
Cum se ia în calcul la pensie concediul pentru creșterea copilului. Anul în care ai stat acasă contează playtech.ro
image
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Câți bani plătește Mihai Rotaru. Update Exclusiv www.fanatik.ro
image
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
ALERTĂ la Palat! Proaspăta regină a Norvegiei a ajuns de urgență la spital! S-a suprasolicitat Mette-Marit cu pregătirile funerare din regat? okmagazine.ro
image
Impecabilă la 59 de ani. Divorțul îi priește maxim australiencei. Nicole Kidman a făcut SENZAȚIE în ținută Versace okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Originile străvechi ale vârcolacilor historia.ro
primar amendat olt jpg
VideoPrimar din Olt, lăsat fără permis în timp ce se grăbea la un incendiu. „Ne-au împiedicat în acțiunea noastră” Național
hacker profimedia jpg
Datele a aproape 9 milioane de pasageri au ajuns la hackeri. Ce informații au fost furate Internațional
baza jos jpg
O lăcusta uriașă a ajuns pe cântar. Un melc gigant a avut 102,5 grame Fapt divers
baza stanga 1 jpg
Se crede prea frumoasă pentru a avea o relaţie. Este vorba despre o fostă vedetă Playboy Internațional
1 steak 2936531 1920 jpg jpeg
Cum îți dai seama că o friptură nu mai este proaspătă. Semnul pe care îl ignoră mulți Fapt divers
paine alba istock jpg
Pui pâinea în frigider? Greșeala care o face să se învechească mai repede. Locul în care rămâne proaspătă o săptămână Fapt divers
SGR se extinde, foto Shutterstock jpg
VideoNu mai bagi recipientele unul câte unul. Noul aparat de reciclare în care introduci tot sacul: „Este simplu” Național
ploaie torentiala shutterstock jpg
ANM anunță ploi torențiale, grindină și vijelii. Ce regiuni sunt vizate de alerta meteo Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte actualitate.net