 Câți bani îți trebuie ca să fii considerat „bogat” în București: întrebarea care a împărțit internetul în două
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Câți bani îți trebuie ca să fii considerat „bogat” în București: întrebarea care a împărțit internetul în două

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O întrebare aparent simplă apărută pe comunitatea românească de pe Reddit a deschis o cutie a Pandorei privind puterea reală de cumpărare din Capitală. Utilizatorii au fost provocați să estimeze ce venit lunar net, în euro, transformă o persoană fără credite într-un om înstărit. 

Când ești considerat bogat
Când ești considerat bogat Foto: Pexels

O simplă postare pe Reddit a adus la suprafață o dezbatere aprinsă despre ce înseamnă cu adevărat să ai bani în București și cum standardul de om bogat a ajuns să fie măsurat în coșul săptămânal de la supermarket.

De la Mega Image la Kaufland și Lidl: cum a schimbat inflația percepția asupra banilor

Inițiatorul conversației a ridicat o miză clară: de la ce sumă în euro, pentru un singur om fără rate sau obligații familiale, se trece pragul de la „bogat” la „bogat cu spume”.

În loc de cifre și calcule matematice, bucureștenii au preferat să descrie realitatea prin prisma propriului buzunar.

Trecerea de la magazinele de proximitate la discounteri sau calcularea fiecărui litru de combustibil introdus în rezervor au devenit subiecte recurente, internauții punctând cu ironie  că până și ieșirea din casă a început să pară un privilegiu:

„Exact, până acum câțiva ani mă simțeam și eu bogat, dar de ceva ani, cam 1-2, mă uit de câți bani bag benzină și poate mă duc la Kaufland în loc de Mega... și nu mi-a scăzut venitul, doar că nu a crescut în ritm cu inflația...” spune un internaut.

„Ai bani de benzină? Ești putred de bogat dacă arunci banii cu lopata pe fereastră” spune un altul.

„Dacă ai bani de benzină înseamnă că ești putred de bogat, e grav…”

Ce înseamnă să nu te uiți la prețuri: libertate financiară sau o normalitate pierdută?

Pentru o parte consistentă a comunității, luxul suprem în viața de zi cu zi nu se traduce prin mașini sport sau vacanțe exotice, ci prin liniștea de a nu verifica etichetele la raft și de a nu fi afectat dacă nota de plată crește de la o săptămână la alta.

 „Bogat ești când intri într-un magazin și, dacă vezi ceva ce îți place, îl cumperi fără să te uiți la preț și fără să te impacteze financiar.”

„Asta fac și acum, doar că acel magazin se numește LIDL.”

„Atunci bucură-te, că stai bine. Eu puteam să fac asta acum doi ani. Acum nu mai pot.”

„Ce spui tu intră la categoria de bogat cu spume. Așa cum sunt mai multe nivele de sărăcie, sunt mai multe nivele de bogăție. Mie mi se pare că dacă îți faci cumpărăturile săptămânale fără să te uiți foarte mult la prețuri pentru că nu te interesează dacă coșul tău s-a scumpit cu 100 lei față de săptămâna trecută, ești destul de bogat”.

Alții privesc din altă perspectivă acoperirea fără efort a cheltuielilor uzuale și a unui coș alimentar decent reprezintă doar o viață normală, în timp ce eticheta de „bogat” ar trebui rezervată exclusiv acumulărilor de capital masiv și stilului de viață elitist:

„Cât timp nu vorbim de magazine de lux unde fiecare produs costă mii de euro, atunci mă încadrez lejer la asta. Dar nu m-aș fi considerat absolut niciodată bogat. Consider că pur și simplu duc un stil de viață care ar trebui să fie normal pentru orice om care are o carieră decentă. În ochii mei, om bogat e ăla care și-o arde doar prin vile și mașini de lux, etc. Ăla care își petrece timpul la soare pe barcă doar dând indicații la telefon altora ce să facă” spune un internaut din cealaltă brigadă.

Val de scumpiri la alimentele de bază în toamna lui 2026

Deși producția agricolă a României a înregistrat o recoltă generoasă în acest an, efectele pozitive din teren nu se vor regăsi în buzunarele consumatorilor.

Prețurile pentru porumb, grâu și floarea-soarelui au crescut deja cu 20%, o consecință directă a cheltuielilor tot mai mari suportate de fermieri de-a lungul anului 2026, determinate în principal de majorările succesive ale tarifelor la carburanți.

Presiunea asupra prețurilor la raft este confirmată și de Banca Națională a României, care a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului, de la 5,5% la 6,1%, pe fondul crizei energetice. 

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