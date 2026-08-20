 Câte zile de concediu îți trebuie ca să te odihnești cu adevărat
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Câte zile de concediu îți trebuie ca să te odihnești cu adevărat

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Câte zile de concediu îți trebuie ca să uiți, în sfârșit, de muncă și să te simți odihnit? Nu este suficient să iei două-trei zile libere și să speri că te întorci cu bateriile încărcate. Specialiștii spun că organismul și mintea au nevoie de mai mult timp pentru a ieși din ritmul de serviciu, mai ales după luni întregi în care ai alergat între muncă, telefoane, e-mailuri și toate grijile de zi cu zi.

10 zile de concediu pot să te ajute să te deconectezi Foto: Shutterstock
10 zile de concediu pot să te ajute să te deconectezi Foto: Shutterstock

Când începe, de fapt, relaxarea

Când intri în concediu, nu înseamnă că din prima zi ai și uitat de serviciu. De multe ori, primele zile sunt folosite doar pentru a te liniști. Dormi mai mult, îți faci treburile pe care le-ai tot amânat și începi, încet, să nu mai verifici telefonul din cinci în cinci minute.

De aceea, două sau trei zile libere pot să treacă foarte repede. Abia începi să te desprinzi de muncă și deja trebuie să te gândești la întoarcerea la birou. Specialiștii recomandă, pentru o pauză care să permită o recuperare mai bună, o perioadă de cel puțin 10 zile consecutive.

„Ai nevoie de timp ca să te detașezi cu adevărat”

„Nu ne putem aștepta ca după primele ore de concediu să fim complet relaxați. Dacă ai avut săptămâni sau luni foarte aglomerate, mintea are nevoie de timp ca să iasă din ritmul în care a funcționat zi de zi. În primele zile încă te gândești la ce ai lăsat la serviciu, verifici mesajele sau ai senzația că trebuie să fii disponibil.

O perioadă de aproximativ 10 zile consecutive îi oferă omului mai mult timp să se desprindă, să se odihnească și să facă lucruri fără presiunea că trebuie să se întoarcă imediat la muncă”, explică specialistul. Contează și cât de repede reușești să te rupi de rutina de serviciu. Dacă ești în continuare cu ochii pe e-mailuri și răspunzi la telefoanele de la birou, chiar și două săptămâni pot să nu se simtă ca o vacanță adevărată.

„Așa ajungem să fim în concediu, dar cu o parte din minte tot la serviciu"

„Trăim într-o perioadă în care munca ne poate urmări aproape oriunde. Telefonul este mereu la îndemână, mesajele vin la orice oră, iar laptopul poate fi deschis în câteva secunde. Așa ajungem să fim în concediu, dar cu o parte din minte tot la serviciu. Uneori, nici nu ne dăm seama cât de obositor este acest lucru. Răspundem la un mesaj „doar două minute" verificăm rapid dacă s-a rezolvat o problemă și spunem că ne întoarcem imediat la vacanță. Numai că acele două minute ne readuc în ritmul de muncă", sublinează specialistul.  

Pare greu de crezut, dar și concediul poate să te obosească. Dacă în fiecare dimineață ai program de vacanță, obiective de văzut, restaurante de încercat și drumuri de făcut, ajungi să alergi dintr-un loc în altul exact cum alergai la serviciu. Doar că, de data aceasta, o faci în alt oraș. „Mulți oameni au impresia că trebuie să profite de fiecare minut din vacanță. Vor să vadă tot, să facă tot și să nu piardă nicio zi. Dar dacă ești deja obosit, nu ai nevoie de încă o listă de lucruri de bifat. Ai nevoie să te oprești. O zi în care dormi, stai la o cafea, te plimbi fără grabă sau pur și simplu nu faci nimic poate fi mai valoroasă decât o zi plină de activități”, spune specialistul.

Concediul pe care îl amâni la nesfârșit

Un alt motiv pentru care oamenii ajung să nu se odihnească suficient este că tot amână concediul. „Mai stau până termin proiectul”, plec luna viitoare” sau „acum este o perioadă prea aglomerată” sunt lucruri pe care mulți angajați și le spun atunci când vine vorba despre zilele libere. Problema este că la serviciu va exista aproape întotdeauna ceva de făcut, iar perioada perfectă pentru concediu s-ar putea să nu apară niciodată.

Nu ar trebui să așteptăm să fim complet epuizați ca să ne luăm concediu. Dacă ajungi în punctul în care nu mai ai energie, ești iritat și simți că nu mai poți face față, recuperarea poate dura mai mult. Concediul trebuie privit ca o parte normală a vieții de muncă, nu ca pe o recompensă pe care o primești doar după ce ai terminat toate lucrurile”, concluzionează specialistul.

Ghid de cumpărături

image png
Andreea Antonescu a vizitat-o pe Alina Pușcău. Mesaj emoționant pentru vedeta diagnosticată cu cancer Vedete românești
image png
FotoMama Andreei Anița, mesaj dureros la cinci luni de la moartea tinerei: „Copila mea dragă, cu ochii ca cerul și părul bălai” Actualitate
image
Vacanță de 4.300 de euro încheiată la spital. Taticool, experiență amară: „Toată familia e afectată”. Copilul a ajuns de două ori la urgență adevarul.ro
image
Liderul din UK lăudat de Simion vrea să taie ajutoarele pentru românii din Regat. „Susținătorii AUR nu-și dau seama de adevăratul pericol” adevarul.ro

Parteneri

image
Gică Craioveanu, verdict dur după Universitatea Craiova – Ararat1-1: „Poate o să ziceți că sunt nebun…” www.fanatik.ro
image
40 de apartamente, construite în plus ilegal la Dynamic Residence. Clienţii au plătit, dar nu sunt proprietari observatornews.ro
image
DOCUMENT. Ce scrie în forma finală a legii salarizării, primită de lideri la Cotroceni. Punctul de referință a scăzut cu 100 de lei www.antena3.ro
image
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Câţi bani face fosta iubită milionară a lui Gabi Torje! Cifre incredibile realizate de cunoscuta influenceriţă as.ro
image
Românii ar putea primi bani dacă opresc marii consumatori din casă la anumite ore. Ce pregătește ANRE playtech.ro
image
Nu joacǎ la retur! Lovitură încasată de Universitatea Craiova cu Ararat! Un jucător de bază e out www.fanatik.ro
image
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Iată că profeția ”noului Nostradamus” se împlinește! Adio (în 2020), dar rămân cu tine (în 2026). L-a luat durerea de cap pe Prințul William? okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
FotoJet (22) jpg
Doi români au testat bufetul de lux din Las Vegas unde mănânci cât poți: sarmale, crabi și homari la discreție: „Cât am rezistat?” Fapt divers
FotoJet (21) jpg
Șofer de autobuz, prins beat la volan după un accident cu 12 mașini. Explicația dată de bărbat Național
image png
Motivul pentru care ar trebui să evităm mersul desculți pe mocheta din camerele de hotel Fapt divers
image png
FotoMama Andreei Anița, mesaj dureros la cinci luni de la moartea tinerei: „Copila mea dragă, cu ochii ca cerul și părul bălai” Actualitate
agata witon
Câți bani a câștigat o influenceriță poloneză la cules de căpșuni în Germania. A muncit 33 de zile Internațional
smurd jpg
Caz șocant în Timiș! O fată de 13 ani și-a înjunghiat tatăl pentru a-și salva mama, atacată cu un cuțit Actualitate
eva outram jpg
De ce a renunțat la un job de peste 44.000 de euro pe an pentru a locui într-o rulotă: „Trăiam viața conform așteptărilor altor oameni” Fapt divers
871 jpg
Primul atac al unui avion românesc împotriva unui ambarcațiuni străine în Marea Neagră, în ultimii 50 de ani Național
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net