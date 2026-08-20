Câte zile de concediu îți trebuie ca să te odihnești cu adevărat

Câte zile de concediu îți trebuie ca să uiți, în sfârșit, de muncă și să te simți odihnit? Nu este suficient să iei două-trei zile libere și să speri că te întorci cu bateriile încărcate. Specialiștii spun că organismul și mintea au nevoie de mai mult timp pentru a ieși din ritmul de serviciu, mai ales după luni întregi în care ai alergat între muncă, telefoane, e-mailuri și toate grijile de zi cu zi.

Când începe, de fapt, relaxarea

Când intri în concediu, nu înseamnă că din prima zi ai și uitat de serviciu. De multe ori, primele zile sunt folosite doar pentru a te liniști. Dormi mai mult, îți faci treburile pe care le-ai tot amânat și începi, încet, să nu mai verifici telefonul din cinci în cinci minute.

De aceea, două sau trei zile libere pot să treacă foarte repede. Abia începi să te desprinzi de muncă și deja trebuie să te gândești la întoarcerea la birou. Specialiștii recomandă, pentru o pauză care să permită o recuperare mai bună, o perioadă de cel puțin 10 zile consecutive.

„Ai nevoie de timp ca să te detașezi cu adevărat”

„Nu ne putem aștepta ca după primele ore de concediu să fim complet relaxați. Dacă ai avut săptămâni sau luni foarte aglomerate, mintea are nevoie de timp ca să iasă din ritmul în care a funcționat zi de zi. În primele zile încă te gândești la ce ai lăsat la serviciu, verifici mesajele sau ai senzația că trebuie să fii disponibil.

O perioadă de aproximativ 10 zile consecutive îi oferă omului mai mult timp să se desprindă, să se odihnească și să facă lucruri fără presiunea că trebuie să se întoarcă imediat la muncă”, explică specialistul. Contează și cât de repede reușești să te rupi de rutina de serviciu. Dacă ești în continuare cu ochii pe e-mailuri și răspunzi la telefoanele de la birou, chiar și două săptămâni pot să nu se simtă ca o vacanță adevărată.

„Așa ajungem să fim în concediu, dar cu o parte din minte tot la serviciu"

„Trăim într-o perioadă în care munca ne poate urmări aproape oriunde. Telefonul este mereu la îndemână, mesajele vin la orice oră, iar laptopul poate fi deschis în câteva secunde. Așa ajungem să fim în concediu, dar cu o parte din minte tot la serviciu. Uneori, nici nu ne dăm seama cât de obositor este acest lucru. Răspundem la un mesaj „doar două minute" verificăm rapid dacă s-a rezolvat o problemă și spunem că ne întoarcem imediat la vacanță. Numai că acele două minute ne readuc în ritmul de muncă", sublinează specialistul.

Pare greu de crezut, dar și concediul poate să te obosească. Dacă în fiecare dimineață ai program de vacanță, obiective de văzut, restaurante de încercat și drumuri de făcut, ajungi să alergi dintr-un loc în altul exact cum alergai la serviciu. Doar că, de data aceasta, o faci în alt oraș. „Mulți oameni au impresia că trebuie să profite de fiecare minut din vacanță. Vor să vadă tot, să facă tot și să nu piardă nicio zi. Dar dacă ești deja obosit, nu ai nevoie de încă o listă de lucruri de bifat. Ai nevoie să te oprești. O zi în care dormi, stai la o cafea, te plimbi fără grabă sau pur și simplu nu faci nimic poate fi mai valoroasă decât o zi plină de activități”, spune specialistul.

Concediul pe care îl amâni la nesfârșit

Un alt motiv pentru care oamenii ajung să nu se odihnească suficient este că tot amână concediul. „Mai stau până termin proiectul”, „plec luna viitoare” sau „acum este o perioadă prea aglomerată” sunt lucruri pe care mulți angajați și le spun atunci când vine vorba despre zilele libere. Problema este că la serviciu va exista aproape întotdeauna ceva de făcut, iar perioada perfectă pentru concediu s-ar putea să nu apară niciodată.

„Nu ar trebui să așteptăm să fim complet epuizați ca să ne luăm concediu. Dacă ajungi în punctul în care nu mai ai energie, ești iritat și simți că nu mai poți face față, recuperarea poate dura mai mult. Concediul trebuie privit ca o parte normală a vieții de muncă, nu ca pe o recompensă pe care o primești doar după ce ai terminat toate lucrurile”, concluzionează specialistul.