Plan Roșu de Intervenție la un spital din Bihor. Zeci de persoane evacuate după izbucnirea unui incendiu

Un incendiu a izbucnit joi seară la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei, din județul Bihor. Pentru gestionarea situației, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Incendiu Foto: INQUAM Photos / George Călin

Focul s-a manifestat într-un salon al unității medicale, iar intervenția echipajelor de urgență a dus la evacuarea în siguranță a tuturor persoanelor aflate în clădire.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, în momentul izbucnirii incendiului se aflau în interior 56 de persoane.

Primele verificări indică posibilitatea ca focul să fi fost provocat de pacienți

Ministerul Sănătății a anunțat că incendiul a fost localizat la nivelul unui salon, iar primele cercetări efectuate indică posibilitatea ca acesta să fi fost inițiat de pacienți.

„Din primele informații, incendiul se manifestă la nivelul unui salon. Primele cercetări indică posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de către pacienți”, a transmis instituția potrivit News.ro.

Toate persoanele din clădire au fost evacuate

Conform datelor furnizate Centrului Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, operațiunea de evacuare s-a desfășurat fără victime.

Cele 56 de persoane aflate în unitatea medicală au fost scoase din clădire în condiții de siguranță.

Autoritățile continuă intervenția și verificările pentru stabilirea exactă a cauzei incendiului și a împrejurărilor în care acesta s-a produs.