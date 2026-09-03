 Suedez suspectat de atacuri la comandă, găsit în România după 3 ani. Ce a descoperit DIICOT
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Suedez suspectat de atacuri la comandă, găsit în România după 3 ani. Ce a descoperit DIICOT

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Un bărbat din Suedia, bănuit de implicare în atentate și atacuri violente la comandă a fost localizat în România, unde locuia de trei ani. Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la două locuințe din București și Otopeni, vizând un dosar de omor calificat și constituire a unui grup infracțional organizat.

Bărbat căutat în Suedia, găsit în România.
Bărbat căutat în Suedia, găsit în România. Foto: magnific.com

Conform anchetatorilor, bărbatul ar fi oferit sprijin logistic și operațional pentru mai multe acte de violență comise în Suedia, printre care și un atac cu arme de foc asupra unui imobil din Stockholm.

Bărbat căutat în Suedia, găsit în România

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, au pus în aplicare, pe 3 septembrie 2026, două mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și orașul Otopeni.

„Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit faptul că, un suspect, cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată, stabilit pe teritoriul României de aproximativ 3 ani, este implicat în acțiuni de mare violență săvârșite pe teritoriul Suediei”, a transmis DIICOT.

Atacul asupra locuinței din Stockholm a avut loc în septembrie 2024. Atunci, mai multe persoane au încercat să ucidă două victime. Unul dintre suspecți a tras cu arma asupra imobilului în care se aflau cei vizați. Potrivit procurorilor, suspectul suedez i-a sprijinit pe autorii atacului.

„Unul dintre făptuitori a executat foc asupra imobilului în care se aflau persoanele vătămate, gloanțele pătrunzând prin ușa de acces și în locuință. În acest context, suspectul i-a sprijinit pe făptuitori, acțiunile sale fiind considerate amenințări ilegale grave, întrucât amenințarea a fost în mod considerabil amplificată prin folosirea unei arme”, a transmis DIICOT.  

Ce s-a descoperit la percheziții

În cadrul perchezițiilor efectuate în această dimineață s-au găsit două arme, una cu aer comprimat și o alta cu gaze, ambele urmând a fi expertizate, o vestă antiglonț, diferite cantități de substanță vegetală, dispozitive de stocare a datelor, arme albe, precum și alte mijloace de probă, a mai menționat DIICOT.

„La acțiune au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților judiciare din Suedia, aceasta fiind realizată cu sprijinul Europol. Suportul de specialitate este asigurat de luptătorii Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale”, se mai arată în comunicatul instituției.  

A mai fost prins un suedez în România 

În același timp, DIICOT menționează că la finalul lunii iulie a mai fost prins un cetățean suedez pe teritoriul României. Acesta era membru al unei grupări rivale și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conspirație la omor.

„Față de acesta, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București au dispus arestarea preventivă în vederea extrădării”, scrie sursa menționată.

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