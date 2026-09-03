 Virusul West Nile a făcut zeci de victime în România. Unde s-au înregistrat cele mai multe cazuri
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Virusul West Nile a făcut zeci de victime în România. Unde s-au înregistrat cele mai multe cazuri

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Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a publicat statisticile în ceea ce privește numărul de infecții cu virusul West Nile din România. Unde au fost depistate cele mai multe cazuri și câte persoane au murit.

Cazuri de West Nile în România.
Cazuri de West Nile în România. Foto: magnific.com

Zeci de cazuri de infectare cu West Nile în perioada 3 iunie - 2 septembrie. INSP vine cu date importante și anunță că au existat 58 de cazuri în această vară. Dintre acestea. 47 au fost confirmate prin teste de laborator, iar alte 11 sunt considerate cazuri probabile. Unde s-au înregistrat cele mai multe.

Zeci de cazuri cu infecție West Nile în România

Potrivit unor date publicate joi, 3 septembrie, INSP a înregistrat în perioada menționată 58 de cazuri. De asemenea, au existat și trei decese la persoane vârstnice, cu comorbidități. Cele mai multe infecții au fost înregistrate la persoanele cu vârsa cuprinsă între 60 și 69 de ani (15 cazuri). 

Au existat 12 cazuri la persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 59 de ani și 10 cazuri la persoane cu vârsta între 70 și 79 de ani. Vorbind despre cei mai tineri, a existat un singur caz la un adolescent cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani.

Unde au fost depistate cele mai multe cazuri

INSP arată că cele mai multe cazuri au fost înregistrate în municipiul București (25 de cazuri). Pe listă se mai află județul Ilfov cu 6 cazuri, Giurgiu și Călărași cu 4 cazuri, Ialomița cu 3 cazuri și Cluj, Suceava și Teleorman cu câte 2 cazuri.

Județele în care s-a depistat 1 singur caz sunt: Argeș, Bihor, Brăila, Botoșani, Galați, Harghita, Iași, Mureș, Satu Mare și Vaslui.

Ce recomandări au autoritățile

INSP vine și cu recomandări pentru populație în acest sens. Trebuie să se evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să se utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor pe piele și în locuință.

De asemenea, instituția afirmă că este important să avem plase de protecție la geamuri, iar românii trebuie să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer.

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