Adina Buzatu nu și-a lăsat fiica și ginerele singuri după nuntă! Unde au plecat împreună

Adina Buzatu revine cu un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, la doar câteva zile de la nunta fiicei sale, Sara, cu alesul inimii sale, Luca. Creatoarea de modă, aflată în Atena, la petrecerea burlacilor și a burlăcițelor, a povestit cum este atmosfera, dar și cum a fost copleșită de sentimente puternice.

Adina Buzatu a plecat cu fiica și ginerele după nuntă. Foto: Instagram & Click!

„Sunt în Atena, la un fel de petrecere a burlacilor și burlăcițelor împreună: Sara, soțul ei, prietenii lor și prieteni ai mei. Iar eu, invitată de Sara și de prietenele ei.

M-am surprins cu lacrimi în ochi, gândindu-mă cât de norocoasă sunt. Și m-am întrebat: oare ce am făcut eu atât de bine încât să ajungem să avem relația asta?”, începe mesajul publicat de vedetă pe rețelele de socializare.

Adina Buzatu, despre relația cu fiica sa: „Am făcut lucrurile intuitiv”

Emoționată, dar și recunoscătoare pentru relația frumoasă pe care o are cu fiica sa, Adina Buzatu a povestit cum a crescut-o și a educat-o pe Sara, astfel încât aceasta să devină femeia care este astăzi, dar și să aibă o relație extrem de apropiată cu mama sa.

Pentru Adina Buzatu, a fost important să își crească fiica nu după manuale de parenting, ci bazându-se pe valori precum sinceritatea, libertatea și independența. Vedeta spune că a încercat să-i fie aproape, să o asculte și să-i ofere libertatea de a lua singură decizii și de a-și trăi propriile experiențe.

„N-am crescut-o pe Sara după manuale de parenting. Nici nu prea existau pe vremea aceea sau, cel puțin, nu știam eu de ele. Am făcut lucrurile intuitiv și, privind în urmă, cred că acestea au contat cel mai mult:

Sinceritate. N-am mințit-o și nici n-am ferit-o de adevăr. Nici măcar prin omisiune. Chiar dacă uneori mi-a fost greu să-i explic unui copil anumite lucruri, am preferat să știe realitatea decât să-i construiesc o imagine falsă. Libertate. Am lăsat-o să trăiască, să aleagă, să greșească, să aibă propriile experiențe. Am fost acolo cu un sfat când mi l-a cerut, fără să încerc să hotărăsc eu ce drum trebuie să urmeze. Am ascultat-o. Cu adevărat. Părerea ei a contat întotdeauna, chiar și când era copil. De multe ori am urmat-o, alteori am discutat până am înțeles amândouă de ce nu. Independență. I-am dat spațiu și am îndrumat-o să se descurce singură, să muncească, să decidă și să-și susțină punctul de vedere. Nu mi-am dorit un copil care să depindă de mine, ci un adult care să știe că poate conta pe mine.

„Astăzi sunt aici, invitată de ea și de prietenele ei”

În încheiere, vedeta a mai transmis că nu și-a dorit ca Sara să devină o versiune a ei, ci să își construiască propriul drum. Acum, Adina Buzatu privește cu recunoștință la relația pe care o are cu fiica sa și la faptul că, deși i-a oferit libertatea de a-și trăi propria viață, cele două au rămas extrem de apropiate.

„Și poate cel mai important: n-am încercat să cresc o versiune mai mică a mea și nici să trăiască ea ceea ce poate n-am reușit eu. I-am dat spațiu să devină ea.

Iar astăzi sunt aici, invitată de ea și de prietenele ei. Și mi-am dat seama că poate asta e una dintre cele mai frumoase reușite ale mele ca mamă: am crescut-o ca să poată merge singură prin viață, dar am rămas atât de aproape încât încă își dorește să mă ia cu ea.”

Sara și Luca au făcut cununia civilă și religioasă pe 8 septembrie

Sara și Luca au decis să își unească destinele atât civil, cât și religios, pe 8 septembrie, alături de familie și de cei apropiați. Petrecerea de nuntă propriu-zisă urmează să fie organizată la sfârșitul acestei luni.

La scurt timp după ce a devenit soacră mică, Adina Buzatu a oferit un interviu în exclusivitate pentru Click!, în care a vorbit despre ziua în care fiica sa și-a unit destinul cu alesul inimii sale și despre alegerile pe care cei doi le-au făcut pentru cununia civilă și cea religioasă.

„Au ales să facă în aceeaşi zi şi cununia civilă, şi cununia religioasă. Cununia civilă a avut loc la Sectorul 3 şi a fost oficiată de primarul Robert Negoiţă, iar pentru cununia religioasă Sara a ales Biserica Popa Nan, un loc foarte apropiat sufleteşte de familia noastră.

Când era copil, tatăl meu o ducea la grădiniţă şi se opreau împreună aici să spună o rugăciune şi să aprindă o lumânare. Este şi biserica în care au avut loc de-a lungul anilor momente importante pentru familia noastră. Tata nu mai este printre noi, dar alegerea Sarei a fost şi un fel de a-l avea aproape într-o zi atât de importantă. Totul a fost foarte intim, doar cu familia şi oamenii cei mai apropiaţi, exact aşa cum şi-au dorit. Petrecerea propriu-zisă va avea loc la sfârşitul acestei luni”, ne-a dezvăluit stilista Adina Buzatu.