Calvarul prin care a trecut Gina Pistol înainte de finala MasterChef: „A fost ceva rău de tot”

Luni-seară, de la 20:30, MasterChef România revine la PRO TV și pe VOYO cu cel mai puternic început de sezon de până acum. 120 de pasionați de gastronomie vor găti simultan, în fața celor trei chefi – Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, pentru a avea șansa de a intra în lupta pentru un șorț și un loc în bucătăria MasterChef.



1/5 Gina Pistol, prezentatoarea MasterCherf Foto: Pro TV

Duminică, 6 septembrie, chefii și o parte dintre concurenții de la MasterChef au gătit pentru fani la mall Băneasa. Prezentatoarea Gina Pistol a făcut cu acest prilej dezvăluiri, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, despre surprizele noului sezon care se anunță unul spectaculos.

Click!: Gina, începe un nou sezon MasterChef! Chefii și concurenții au venit azi( n.r: duminică) să gătească bunătăți pentru fani…

Gina Pistol: Da, au venit doar o parte din concurenții sezonului 11, acum este așa ca o masă în familie. Îți dai seama că noi am filmat multe zile și am petrecut foarte mult timp împreună și începi să te atașezi de oameni. S-au format găști, ei acum își fac vacanțe împreună, merg la petreceri împreună. E foarte frumos. Și aștept și eu cu nerăbdare să văd ce a ieșit pe sticlă și ce se întâmplă când nu văd eu de fapt ce se întâmplă.

„E un sezon foarte tare, spectaculos!”

Click!: Cum va fi sezonul acesta? La prima probă sunt 120 de oameni, este cel mai cel?

Gina Pistol: Am început dinamic, am început cu 120 de concurenți, după care la audiții vor fi câte 2 concurenți, ceea ce e foarte mișto pentru că sunt în dialog între ei. Unii au chimie, alții nu au chimie. E un sezon foarte tare, un sezon spectaculos!

Click!: Din ce am aflat la lansare, se pare că e sezonul nu doar cu cei mai mulți concurenți, dar sunt și foarte competitivi și foarte aprigi. Au fost mai multe conflicte ca niciodată…

Gina Pistol: E ca într-o familie! Fiecare a venit de acasă cu o strategie stabilită și, ca în orice familie, apar și discuții, nu, că doar nu trebuie să te înțelegi perfect cu toți verișorii sau frații?! Așa-i și la noi!

Click!: Ce s-a întâmplat cu tine la finală? A fost cât pe ce să nu mai ajungi la filmări…

Gina Pistol: Da, am pierdut avionul! Al meu bărbat și fiica mea erau în Grecia și am zis că, după ce termin o filmare, merg și eu la ei trei zile în Grecia.

S-a întors soțul meu mai devreme pentru că el avea un concert și am rămas doar eu cu fiica mea până sâmbătă. Noi duminica aveam filmări la finală!

Am ajuns în aeroport cu trei ore mai devreme, însă eu și copilul am ratat, am pierdut avionul. După care a trebuit să caut repede bilete pentru următorul zbor pentru că noi, practic, a doua zi aveam finală.

A fost ceva rău de tot. Ceva nu vreau să mai retrăiesc în viața mea, un moment de groază! Iar a doua zi, de fapt am ajuns dimineață, n-am dormit deloc! Adică, per total, eu am avut vreo 36 de ore de nesomn, oameni buni! Mă simțeam ca și cum eram foarte beată, eu neconsumând nimic alcool, doar că eram mega obosită. Și aveam impresia că sunt într-un vis! Ceva rău!

Click!: Noroc cu make-up artistul, a făcut minuni în cazul tău…

Gina Pistol: A venit Dana, mi-a pus o mască pe față, dar a fost rău!

Click!: Ai mai slăbit? Practic, cad blugii de pe tine… Ți-ai schimbat garderoba?

Gina Pistol: Nu am schimbat garderoba. Eu purtam blugi largi și haine lălâi și înainte. Acum nu mai port haine chiar la fel de largi. Doar că toată lumea care mă vede acum are impresia că eu am slăbit peste noapte.

Eu sunt în acest proces de slăbit de peste un an de zile. Nu fac decât să mănânc mai puțin și ce trebuie, decât bun și prost mai bine puțin și bine. Așa funcționează treburile la mine.

Foto: Pro TV

Sezonul 11 MasterChef România începe în această seară! 120 de concurenți gătesc simultan

Prima ediție îi pune pe concurenți în fața unei provocări fără precedent. Într-un decor spectaculos, chiar în centrul Bucureștiului, în fața Casei Poporului, aceștia trebuie să demonstreze că au ceea ce le trebuie pentru a merge mai departe în cel mai iubit show de cooking din România.

Chefii au pregătit două probe speciale, iar fiecare farfurie poate face diferența între visul de a continua competiția și eliminarea din concurs. Miza este uriașă: din cei 120 de concurenți care intră în această primă etapă, doar 40 vor obține locul în etapa Duelurilor.

Chef Sorin Bontea vorbește despre nivelul concurenților din acest sezon și despre surprizele pe care le-au pregătit încă din primele ediții:

„Este unul dintre cele mai bune sezoane MasterChef de până acum. În primul rând, avem concurenți care sunt senzațional de buni, gătesc foarte bine, i-am fi păstrat pe toți, dar din păcate unii trebuie să plece acasă pentru că unul singur câștigă. Am avut surprize foarte mari la gătit, au fost niște combinații de gust senzaționale, de la oameni despre care nu te gândeai că le pot face.

Foarte mulți dintre ei gătesc cu gust, chiar dacă sunt oameni simpli, pasionați de bucătărie – avem în acest sezon un taximetrist, un preot, un manager de videochat, vânători, patroni etc. Pe lângă asta, eu am început să mă cert cu Scărlătescu din primul episod exterior. Am avut o discuție înainte, am stabilit că gătim toți cu aceleași ingrediente și, bineînțeles, că el nu poate să facă ce face toată lumea. Tot timpul avea ceva în plus! Știi ce a făcut la mare? Și-a ascuns scoicile în frigider, să nu le vadă nimeni. Și el, și Dumitrescu, s-au vorbit.”

Foto: Click!

Chef Florin Dumitrescu spune că noul sezon vine cu mai mult dinamism, dar și cu mulți concurenți care vor deveni rapid favoriții publicului:

„MasterChef vine cu mai multă experiență, mai mult dinamism. Cu o relație, între noi trei, dezvoltată pe mai multe planuri, mult mai competitivi, mult mai amuzanți. Iar concurenții sunt la înălțime. Dacă aveați senzația că nu aveți cu cine să țineți, anul acesta o să aveți mulți favoriți.”

Iar Chef Cătălin Scărlătescu dezvăluie că, încă din primele momente ale competiției, concurenții au început să-și arate personalitatea și să-și dezvolte propriile strategii:

„Ca de fiecare dată, concurenții noștri încep foarte speriați, dar după ce se obișnuiesc cu platoul, încep să ne arate latura lor sentimental-gastronomică. Anul acesta, de ce este mai special? Au început războaiele între ei mai devreme decât niciodată, asta înseamnă că avem un grup foarte, foarte determinat și un grup care gătește foarte bine. Sunt foarte puțini cei care nu se pricep la gătit și sunt foarte mulți «profesori» printre ei. Avem oameni care dau sfaturi, printre ei, am primit chiar eu câteva sfaturi, vă dați seama? Cu drag, eu abia le aștept. Îmi place foarte mult că sunt creativi, sezonul acesta a venit cu multă creativitate”, a spus acesta.