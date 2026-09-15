 Gina Pistol, dezvăluiri neașteptate despre viața de acasă: „Andrei mă iubește pentru tot ceea ce sunt”
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Gina Pistol, dezvăluiri neașteptate despre viața de acasă: „Andrei mă iubește pentru tot ceea ce sunt”

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Gina Pistol a vorbit despre latura sa mai puțin vizibilă în aparițiile publice și despre felul în care se comportă atunci când nu se află în fața camerelor de filmat. Prezentatoarea spune că nu încearcă să construiască o imagine diferită nici pe rețelele sociale și preferă să apară exact așa cum este.

Gina Pistol
Gina Pistol Foto: Instagram

Într-un interviu pentru Viva, vedeta a povestit și despre dinamica pe care o are alături de Smiley. Potrivit mărturisirilor sale, ea este cea care aduce de multe ori joaca și glumele în cuplu, în timp ce Andrei este cel care o ajută să păstreze măsura atunci când ideile ei devin prea îndrăznețe.

Gina Pistol nu este prezentă permanent în mediul online

Deși are o comunitate numeroasă în mediul online, Gina Pistol recunoaște că nu își dorește să transforme fiecare moment al vieții sale într-un conținut pentru rețelele sociale.

Vedeta spune că admiră uneori persoanele care reușesc să fie foarte active pe internet, însă pentru ea există și momente în care preferă pur și simplu să se bucure de timpul petrecut cu familia sau de vacanțe, fără să se gândească la postări.

Atunci când apare însă în mediul online, Gina susține că nu simte nevoia să interpreteze un rol.

„Eu, când mă uit la alte persoane care sunt mult mai active online, recunosc că mi-aș dori uneori să am și eu puterea lor. Doar că sunt momente în viață, în familie, în vacanță, în viața de zi cu zi, când pur și simplu vreau să mă bucur și să fiu, fără să postez. De asta, atunci când sunt în online, sunt fără nicio mască”, a explicat ea.

Prezentatoarea consideră că această sinceritate este apreciată de cei care îi urmăresc activitatea.

„Și cred că cei 1,5 milioane de oameni care mă urmăresc apreciază tocmai lucrul ăsta. Chiar dacă nu sunt prezentă în fiecare zi, atunci când sunt acolo, mă arăt așa cum sunt și sper că oamenii apreciază transparența și autenticitatea mea.

Ea este cea care aduce joaca în relația cu Smiley

Relația dintre Gina Pistol și Smiley este cunoscută și prin momentele amuzante pe care cei doi le filmează împreună. Prezentatoarea a explicat că, de multe ori, ea este cea care pornește astfel de situații.

„Eu vin, de obicei, cu ideile și tot eu îl conving pe Andrei să intre în joacă. Sunt partea mai jucăușă din relația noastră”, a povestit vedeta.

Gina a recunoscut că nu toate ideile sale ar fi neapărat potrivite pentru a fi arătate publicului și că uneori imaginația sa merge chiar mai departe decât ceea ce ajunge în filmulețele celor doi.

„Bine, am și idei mult mai tâmpite decât cele pe care le vedeți voi. (râde) Dar Andrei știe să mă tempereze.”

Pentru Gina, gluma este o modalitate prin care abordează numeroase situații. Vedeta spune că are un stil de umor bazat pe ironie, dar și pe capacitatea de a râde de propria persoană.

„Îmi place să împachetez totul în umor. Am un umor mai dark, mai sec, sunt ironică, dar și autoironică”, a mărturisit aceasta.

„Sunt o femeie-cameleon”

Gina Pistol consideră că personalitatea sa nu poate fi redusă la imaginea pe care o afișează atunci când participă la evenimente sau apare în cadrul unor proiecte televizate.

Ea spune că se poate simți la fel de bine într-un context foarte relaxat ca într-unul în care trebuie să aibă o apariție elegantă. Tocmai această alternanță o face să se descrie printr-o expresie aparte.

„Îmi place să mă pun în tot felul de situații, pentru că așa sunt eu ca om. Sunt o femeie-cameleon.”

Vedeta a explicat că poate fi persoana cu care cineva se așază pe marginea drumului la o bere, dar și femeia foarte elegantă de la un eveniment.

„Sunt și fata cu care poți să râzi și să bei o bere pe bordură, sunt și tipa pe care o întâlnești în piață, cu pungile în mână, dar sunt și femeia care apare la un eveniment toată glam. Îmi place să le conțin pe toate.

Aceeași naturalețe se păstrează și în viața de acasă, unde Gina afirmă că nu simte nevoia să își ascundă anumite laturi ale personalității.

„Și acasă sunt la fel, fără niciun filtru. Iar Andrei mă iubește, cred eu, pentru tot ceea ce sunt. Așa… și tâmpită cum sunt uneori. (râde) Probabil și pentru că reușesc să-l fac să râdă”, a încheiat Gina Pistol.

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