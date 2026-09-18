Ce s-a întâmplat, de fapt, la interviul cu Tom Cruise pentru GQ. Detalii din culisele întâlnirii cu superstarul

Jurnalistul Zach Baron a oferit detalii din spatele interviului realizat cu Tom Cruise pentru publicația GQ. Deși actorul a evitat subtil întrebările legate de viața privată sau politică, preferând răspunsuri vagi, reporterul consideră limbajul corporal al starului mult mai revelator decât cuvintele.

Detalii din culisele interviului rar cu Tom Cruise Foto: arhivă

Tom Cruise apare tot mai rar în interviuri lungi, iar fiecare apariție publică este atent pregătită. După momentele controversate din trecut, precum celebrul episod de pe canapeaua lui Oprah Winfrey, actorul a acceptat să vorbească cu jurnalistul GQ Zach Baron. Interviul, realizat în contextul promovării noului său film, „Digger”, regizat de Alejandro González Iñárritu, s-a transformat însă într-un schimb de întrebări și răspunsuri în care Cruise a evitat cu grijă subiectele incomode.

Răspunsuri evazive și întrebări la care Tom Cruise nu a vrut să răspundă

Deși a acceptat să participe la interviul, Tom Cruise a părut să nu accepte și compromisul unor destăinuiri profunde.

Întrebat ce înseamnă pentru el împlinirea vârstei de 64 de ani, actorul a expediat subiectul printr-o replică scurtă: „Înseamnă că am 64 de ani” a povestit Baron pentru The Washington Post.

Când a fost chestionat de ce a fost de acord cu acest interviu, răspunsul a degenerat într-o digresiune amplă despre turnatul filmelor, călătoriile în Praga, Dubai și China, lăsând chiar și reporterul nedumerit, în ciuda a două încercări consecutive de a primi o clarificare.

Pus în fața reproșurilor unor colegi de breaslă privind faptul că nu l-a forțat pe star să se oprească sau să răspundă punctual, jurnalistul a explicat că forța unui interviu filmat constă tocmai în gesturi și ezitări:

„Jurnalismul a migrat puternic spre formatul video și podcasturi, iar în acest caz este extrem de valoros. Primești o mulțime de informații care nu apar sub forma unui citat clasic: modul în care am interacționat, limbajul corpului, cum arată râsul lui, cum îi arată privirea și fața în timpul pauzelor. Toate acestea sunt fascinante. Respect dreptul oamenilor de a răspunde cum doresc și consider modul în care răspund la fel de revelator ca ceea ce spun efectiv”.

De ce au lipsit din discuție Donald Trump sau fiica Suri

O parte din comunitatea media a criticat lipsa unor întrebări contondente despre legăturile actorului cu Scientologia, relația cu fiica sa Suri sau părerile sale politice despre Donald Trump.

Zach Baron a ținut să demonteze aceste așteptări, explicând că a dorit să evite capcanele tabloide clasice:

„M-am pregătit temeinic și am citit aproape fiecare interviu pe care l-a oferit vreodată. A vorbit deja pe larg în trecut despre aceste subiecte. Știu că unii și-ar fi dorit să-l vadă sărind din nou pe canapea sau generând un moment de scandal de tabloid în care să se enerveze. De altfel, sunt destule momente pe înregistrare în care se vede limpede cum devine frustrat. Însă scopul meu a fost să analizez ipostaza lui actuală de star de cinema, de figură celebră retrasă din atenția publică și obiect de fascinație pentru o generație întreagă”.

Tom Cruise și Brad Pitt: un subiect pe care actorul l-a tratat cu grijă

Deși au jucat împreună într-un singur film, Interview with the Vampire (1994), Tom Cruise și Brad Pitt au rămas prieteni de zeci de ani. În interviul pentru GQ, Cruise a fost întrebat dacă este „ultimul mare star de cinema”, însă a respins această etichetă și a preferat să vorbească despre colegii săi de generație, oferindu-l pe Brad Pitt drept exemplu.

„Brad Pitt este un actor grozav, o mare vedetă, are o carismă uriașă și mai sunt mulți, mulți alții”, a spus Cruise, subliniind că succesul în cinematografie este rezultatul unei munci de echipă și al influenței pe care actorii o au unii asupra celorlalți.