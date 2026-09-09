 Gustarea perfectă pentru longevitate. Combinația simplă care susține mușchii și oasele
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Gustarea perfectă pentru longevitate. Combinația simplă care susține mușchii și oasele

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Primul lucru pe care cei mai mulți oameni îl fac atunci când încep o dietă este să renunțe la gustări. Însă, atât timp cât știm la ce fel de gustări să apelăm, ele nu numai că nu ne vor da dieta peste cap, dar chiar pot avea un efect pozitiv asupra longevității.

Este o gustare perfectă pentru longevitate
Este o gustare perfectă pentru longevitate Foto: Pixabay

Atunci când încercăm să adoptăm un stil de viață mai sănătos, un sfat pe care îl vom primi de cele mai multe ori este să renunțăm la diverse gustări pe care poate că le servim între mese. Însă, dacă știm la ce fel de alimente să apelăm, gustările pot fi foarte utile pentru buna funcționare a organismului nostru.

Mai precis, potrivit informațiilor de la RealSimple, este foarte important să apelăm la alimente bogate în fibre, proteine, grăsimi sănătoase și antioxidanți. Iar Carlyne Remedios, o nutriționistă renumită, spune că există o anumită gustare perfectă pe care o putem servi între mese.

Este gustarea perfectă pentru longevitate

Există mai multe gustări care pot fi utile pentru longevitate, dar iaurtul grecesc cu fructe și semințe este, în opinia expertei, alegerea perfectă. Tot ce trebuie să facem este să punem o cană de iaurt grecesc într-un bol, alături de jumătate de cană de fructe de pădure, o lingură de semințe de cânepă și o lingură de semințe de in măcinate.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, vom începe să pierdem din masa musculară, iar iaurtul grecesc ne va ajuta să ținem sub control această problemă.

Poate fi pregătită foarte ușor

„Iaurtul grecesc oferă aproximativ 15 grame de proteine complete pe porție, inclusiv leucină, un aminoacid care stimulează sinteza proteinelor musculare”, explică Remedios, potrivit sursei citate.

În plus, pe lângă faptul că iaurtul grecesc este util pentru susținerea sistemului digestiv, această gustare este benefică și pentru oase.

„Aportul adecvat de calciu devine din ce în ce mai important odată cu înaintarea în vârstă, în special pentru femei în perioada menopauzei și după aceasta. Semințele de cânepă sunt, de asemenea, o sursă excelentă de magneziu, un alt mineral esențial care contribuie la sănătatea oaselor și joacă un rol important în funcționarea mușchilor și a nervilor”, mai spune experta.

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