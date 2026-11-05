 Jamie Foxx, tată pentru a treia oară la 58 de ani. Actorul a devenit părinte la trei ani după AVC-ul care i-a pus viața în pericol
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VideoJamie Foxx, tată pentru a treia oară la 58 de ani. Actorul a devenit părinte la trei ani după AVC-ul care i-a pus viața în pericol

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Jamie Foxx are un nou motiv de sărbătoare. Actorul și comediantul american a devenit tată pentru a treia oară la vârsta de 58 de ani, la trei ani după problemele grave de sănătate care i-au pus viața în pericol.

Jamie Foxx a devenit tată pentru a treia oară
Jamie Foxx a devenit tată pentru a treia oară Foto: arhivă

Jamie Foxx este tată pentru a treia oară

Potrivit publicației People, Foxx și partenera sa, Alyce Huckstepp, în vârstă de 31 de ani, au devenit părinții primului lor copil. Vestea a fost confirmată de surse apropiate cuplului.

Relația dintre cei doi a devenit publică în 2023. Deși au trecut printr-o despărțire la începutul anului 2025, Jamie Foxx și Alyce Huckstepp s-au împăcat ulterior și au decis să își continue povestea de dragoste.

Actorul a dezvăluit chiar el, luna trecută, că urma să devină din nou tată. În timpul unei apariții în emisiunea lui Jimmy Kimmel, acesta a făcut anunțul într-o notă amuzantă. 

Urmează să am un copil... încă mai pot!”, a glumit starul hollywoodian.

Jamie Foxx mai are două fiice din relații anterioare. Corinne Foxx, în vârstă de 32 de ani, este fiica sa și a fostei partenere Connie Kline, iar Anelise Bishop, de 18 ani, provine din relația actorului cu Kristin Grannis.

Ce înseamnă pentru actor să devină tată la o vârstă înaintată

Într-un interviu recent, actorul a vorbit și despre provocările de a fi părinte la aproape 60 de ani. Acesta a recunoscut că s-a gândit serios la schimbările care îl așteaptă, inclusiv la revenirea la rutina specifică unui copil mic.

Foxx a povestit că o discuție cu legendarul actor Al Pacino l-a ajutat să privească situația dintr-o altă perspectivă. Pacino a devenit tată pentru a patra oară în 2023, la vârsta de 83 de ani, astfel că Jamie Foxx a considerat că propriul său caz nu mai pare deloc neobișnuit.

Venirea pe lume a noului copil marchează un moment important pentru actor, mai ales după problemele de sănătate grave prin care a trecut în ultimii ani, după ce a suferit un atac cerebral.

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