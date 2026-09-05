 De ce nu este bine să bagi mâncarea în cuptorul rece. Ce se întâmplă dacă nu-l preîncălzești
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De ce nu este bine să bagi mâncarea în cuptorul rece. Ce se întâmplă dacă nu-l preîncălzești

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Obținerea temperaturii corecte a cuptorului este crucială pentru orice preparat, fie că pregătești o rețetă de biscuiți sau o pâine cu maia. Dacă nu încălzești cuptorul înainte măcar câteva minute, pot apărea efecte adverse asupra mâncării.

Ce se întâmplă dacă nu preîncălzești cuptorul
Ce se întâmplă dacă nu preîncălzești cuptorul Foto: arhivă

De ce este esențial să preîncălzești cuptorul

Preîncălzirea cuptorului este unul dintre acele pași mici care fac o diferență mare. Sarena Shasteen, expertă culinară, a explicat pentru Real Simple de ce este importantă preîncălzirea: 

„Căldura constantă de la început activează imediat agenții de dospire, ajutând prăjiturile să crească uniform și biscuiții să capete textura potrivită. Este un detaliu esențial mai ales la preparatele delicate - prăjituri, fursecuri, foietaje - unde structura și volumul depind de o temperatură precisă”.

Ce se întâmplă dacă introduci preparatul într-un cuptor rece? Reacțiile chimice din aluat se schimbă complet și nu în favoarea rezultatului final.

„Prăjiturile sau checurile pot crește lent și apoi să se prăbușească, pentru că agenții de dospire își consumă energia înainte ca structura să se fixeze”, spune Shasteen. „La biscuiți, aceștia se pot întinde prea mult și devin subțiri și neuniformi. Chiar și aroma și culoarea au de suferit, pentru că nu se obține aceeași caramelizare sau acele margini aurii care apar doar la o căldură stabilă și ridicată”.

Cum îmbunătățește preîncălzirea cuptorului procesul de rumenire

La legume sau carne, tentația de a sări peste preîncălzire este mare — și, sincer, mulți dintre noi au făcut-o. Deși nu vei distruge legumele dacă le pui în cuptorul rece, rezultatul final va fi mai bun dacă aștepți ca temperatura să ajungă unde trebuie.

„Preîncălzirea rămâne importantă dacă vrei o crustă perfect rumenită sau o textură crocantă”, explică Sarena Shasteen. „Impactul inițial al căldurii ajută la caramelizarea suprafeței, în timp ce interiorul rămâne fraged și suculent”.

Când poți sări peste preîncălzirea cuptorului

Deși preîncălzirea rămâne regula de aur în bucătărie, Shasteen spune că există câteva situații în care pornirea preparatului într-un cuptor rece nu va compromite rezultatul.

Anumite preparate - precum puiul gătit lent sau casserolele - pot beneficia chiar de o creștere treptată a temperaturii. „Pentru unele mâncăruri care trebuie să se gătească încet și delicat, un start la rece poate ajuta la o coacere mai uniformă”, explică Shasteen. Texturile fragede suportă bine o încălzire lentă.

Iar dacă doar reîncălzești un preparat scos din frigider, nu este nicio problemă dacă cuptorul pornește de la zero — temperatura care urcă treptat va face treaba fără să afecteze gustul sau textura.

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