„Cel mai urât apartament pe care l-am văzut anul ăsta”. Ce a găsit Șerban Trâmbițașu într-o locuință din Colentina

Șerban Trâmbițașu a rămas fără cuvinte după ce a vizitat un apartament cu trei camere din zona Șoselei Colentina, din București. Imobilul, situat în apropiere de un McDonald’s, l-a surprins prin starea avansată de degradare, iar prezentatorul nu și-a ascuns reacțiile în timp ce le-a arătat urmăritorilor fiecare încăpere. Deși locuința are o poziționare bună și o suprafață de 66,5 metri pătrați, interiorul ar avea nevoie de o renovare serioasă.

Foto: facebook

În turul publicat online, Trâmbițașu a glumit pe seama condițiilor găsite și a avertizat în repetate rânduri că vizitatorii ar trebui să evite să atingă obiectele din apartament. La final, a dezvăluit și prețul cerut de proprietar: 95.000 de euro.

„Cel mai urât apartament posibil pe care l-am văzut anul ăsta”

Încă de la începutul prezentării, Șerban Trâmbițașu și-a provocat urmăritorii să descopere locuința despre care spune că este cea mai urâtă pe care a văzut-o în acest an.

„Ești curios să vezi cel mai urât apartament posibil pe care l-am văzut eu anul ăsta? Bă, ai mai intrat vreodată într-un apartament încât să-ți vină să nu mai exiști? Să zici: «Gata, am trăit destul, le-am văzut pe toate, acum că l-am văzut și pe ăsta, nu mai am ce să mai văd»”, a spus acesta.

Foto: facebook

Apartamentul se află pe Șoseaua Colentina, la numărul 83, într-o zonă pe care prezentatorul a considerat-o un avantaj al proprietății. Locuința are trei camere, însă aspectul interior a fost departe de a-l impresiona în sens pozitiv.

În timpul turului, acesta a remarcat pereții murdari, urmele de umezeală și mucegai, dar și încercările nereușite de a acoperi zonele degradate cu tapet. Într-una dintre încăperi, materialul decorativ se desprinsese de pe perete, iar Trâmbițașu a ironizat situația, spunând că nici tapetul nu ar fi vrut să rămână pe o asemenea suprafață.

Mucegai, pereți degradați și o baie care l-a făcut să glumească despre hepatită

Nici bucătăria nu a scăpat de comentariile prezentatorului. Acesta a observat depuneri și pete pe suprafețe și a făcut glume despre mizeria acumulată și despre gândacii care ar putea exista în locuință. La un moment dat, chiar s-a speriat în timpul filmării, reacția sa fiind însoțită de o exclamație care a stârnit amuzamentul celor prezenți.

Pe parcursul vizitei, Trâmbițașu a descoperit și urme evidente de igrasie și mucegai, care păreau să se extindă pe pereți. A remarcat inclusiv o încăpere care ar fi putut avea în trecut o altă destinație, glumind că ar fi putut funcționa ca sală de teatru, cursuri sau balet, datorită oglinzilor.

A urmat baia, unde prezentatorul a continuat ironiile la adresa condițiilor găsite. A făcut referire la starea obiectelor sanitare și a spus, în glumă, că nimeni nu ar trebui să folosească cada sau chiuveta în forma în care se află.

Cât costă apartamentul de 66,5 metri pătrați din Colentina

La finalul turului, Șerban Trâmbițașu a făcut un calcul al investiției necesare pentru ca locuința să poată fi renovată și închiriată. Potrivit discuției purtate în timpul filmării, lucrările ar putea ajunge la aproximativ 30.000 de euro, dacă viitorul proprietar ar vrea să refacă apartamentul de la un capăt la altul.

Agentul imobiliar a estimat că, după renovare, locuința ar putea fi închiriată cu aproximativ 600-700 de euro, în funcție de condițiile oferite și de piața din zonă.

Cu toate acestea, prețul cerut pentru apartament este de 95.000 de euro. Dacă se adaugă și costul estimat al renovării, investiția totală ar ajunge la aproximativ 125.000 de euro.

„E 95 așa cum e”, a remarcat Trâmbițașu în încheierea prezentării, lăsând la latitudinea celor interesați să decidă dacă poziția proprietății justifică suma cerută și lucrările care ar trebui făcute.