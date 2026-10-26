 Satul de lângă România unde îți poți cumpăra o casă cu doar 12.000 de lei! Cine sunt străinii care investesc aici
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Satul de lângă România unde îți poți cumpăra o casă cu doar 12.000 de lei! Cine sunt străinii care investesc aici

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Într-o perioadă în care prețurile locuințelor continuă să le dea bătăi de cap cumpărătorilor, există locuri în care o casă cu grădină poate costa cât o mașină second-hand. Un astfel de exemplu se găsește în Ungaria, în apropierea graniței cu România, unde proprietățile sunt scoase la vânzare la prețuri surprinzător de mici. Satul Ujiraz, din județul Hajdú-Bihar, a început să atragă atenția celor care își doresc o locuință într-o zonă rurală, fără să cheltuiască o avere.

Ujiraz, satul unde îți poți cumpăra o casă cu doar 12.000 de lei
Ujiraz, satul unde îți poți cumpăra o casă cu doar 12.000 de lei Foto: Pexels

Localitatea are aproximativ 400-500 de locuitori și se remarcă prin prețurile reduse ale caselor. Conform datelor platformei imobiliare ingatlan.com, metrul pătrat costă, în medie, aproximativ 250 de lei, o valoare mult sub cea întâlnită în numeroase alte zone.

Cât costă o casă în satul din Ungaria

Pentru cei care visează la o casă cu teren, sumele solicitate în Ujiraz pot părea greu de crezut. Un localnic stabilit profesional în Austria, care revine frecvent în sat, a povestit că a cumpărat aici două proprietăți.

Pentru prima locuință, acesta a plătit echivalentul a aproximativ 11.650 de lei, în timp ce a doua l-a costat în jur de 19.000 de lei. Casele aveau deja utilități precum apa, gazul și electricitatea, iar una dintre proprietăți beneficia de un teren generos, de aproximativ 3.000 de metri pătrați.

Astfel de exemple arată diferența considerabilă dintre prețurile din această localitate și cele practicate în zonele urbane mai căutate.

Chiar dacă achiziția unei locuințe presupune o investiție inițială redusă, cumpărătorii trebuie să ia în calcul și starea imobilelor. Casele vechi pot necesita lucrări importante pentru a deveni confortabile și pentru a putea fi folosite pe termen lung.

În cazul proprietăților cumpărate de localnicul care lucrează în Austria, cheltuielile ulterioare pentru renovare au ajuns la aproximativ 87.000 de lei. Suma arată că prețul de cumpărare nu reprezintă întotdeauna cea mai mare parte a investiției.

Satul care atrage cumpărători din străinătate

Ujiraz a început să fie remarcat și de persoanele din afara Ungariei, interesate de locuințe ieftine și de liniștea unei comunități rurale. Printre cei care au cumpărat proprietăți sau s-au arătat interesați de piața locală se numără cetățeni români și germani.

Pentru cei care iau în calcul o asemenea achiziție, prețul redus poate reprezenta un avantaj important. Totuși, starea casei, costurile renovării și cheltuielile de întreținere trebuie evaluate înainte de cumpărare.

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