Satul-fantomă în care mai locuiesc doar trei familii! Biserica a fost vândută cu mai puțin de 1 $!
Solsgirth, o localitate din provincia canadiană Manitoba, a ajuns aproape un sat-fantomă. Odinioară o comunitate agricolă prosperă, cu gară, magazine și două biserici, are astăzi doar trei familii. Printre puținii locuitori se numără Garry Workman, care s-a întors aici în 1962, după moartea tatălui său, și a început să lucreze în agricultură.
De-a lungul anilor, tot mai mulți locuitori au plecat, iar localitatea a ajuns să fie aproape pustie. Solsgirth se află de-a lungul autostrăzii Yellowhead, la sud de Parcul Național Riding Mountain.
Timpul pare că a stat în loc
În prezent, peisajul este dominat de case abandonate, grădini năpădite de buruieni și clădiri în care timpul pare să fi încremenit. Într-una dintre biserici, un calendar păstrează încă luna septembrie 2002. Inițial, localitatea se afla la aproximativ zece kilometri mai la nord și purta numele Toddburn.
Când compania feroviară și-a modificat traseul planificat, locuitorii s-au mutat pentru a rămâne în apropierea căii ferate. Fotograful Dave Conlon, care a documentat locul, a povestit că întreaga comunitate a plecat odată cu gara. Cele două biserici au rămas printre puținele mărturii ale comunității de altădată.
Biserica anglicană Sfântul Ștefan a fost construită în 1906, în timp ce biserica greco-catolică ucraineană Sfântul Duh a fost amenajată într-o fostă școală, închisă în 1958. Cupolele sale au fost realizate manual de tâmplarul local Michael „Mike” Swistun, care a devenit cunoscut și pentru cariera sa în circ, fiind prezentat drept cel mai puternic om din lume.
Ambele lăcașuri au găzduit ultimele slujbe în 2002, la o distanță de numai patru luni. Aproximativ 50 de enoriași, foști și actuali, au venit să-și ia rămas-bun.
Ulterior, biserica anglicană a fost vândută muzeului regional Prairie Mountain pentru doar un dolar canadian, echivalentul a aproximativ 50 de cenți americani.
Planul de a o muta nu s-a concretizat. Cealaltă biserică a fost cumpărată de persoane care au dorit să o transforme într-o locuință, însă renovarea nu a fost terminată.