Satul-fantomă în care mai locuiesc doar trei familii! Biserica a fost vândută cu mai puțin de 1 $!

Solsgirth, o localitate din provincia canadiană Manitoba, a ajuns aproape un sat-fantomă. Odinioară o comunitate agricolă prosperă, cu gară, magazine și două biserici, are astăzi doar trei familii. Printre puținii locuitori se numără Garry Workman, care s-a întors aici în 1962, după moartea tatălui său, și a început să lucreze în agricultură.

Casele din Solsgirth au fost complet abandonate Foto: Profimedia

De-a lungul anilor, tot mai mulți locuitori au plecat, iar localitatea a ajuns să fie aproape pustie. Solsgirth se află de-a lungul autostrăzii Yellowhead, la sud de Parcul Național Riding Mountain.

Timpul pare că a stat în loc

În prezent, peisajul este dominat de case abandonate, grădini năpădite de buruieni și clădiri în care timpul pare să fi încremenit. Într-una dintre biserici, un calendar păstrează încă luna septembrie 2002. Inițial, localitatea se afla la aproximativ zece kilometri mai la nord și purta numele Toddburn.

În interiorul clădirilor se găsesc obiectele personale abandonate de foștii locuitori Foto: Profimedia

Când compania feroviară și-a modificat traseul planificat, locuitorii s-au mutat pentru a rămâne în apropierea căii ferate. Fotograful Dave Conlon, care a documentat locul, a povestit că întreaga comunitate a plecat odată cu gara. Cele două biserici au rămas printre puținele mărturii ale comunității de altădată.

Biserica anglicană Sfântul Ștefan a fost construită în 1906, în timp ce biserica greco-catolică ucraineană Sfântul Duh a fost amenajată într-o fostă școală, închisă în 1958. Cupolele sale au fost realizate manual de tâmplarul local Michael „Mike” Swistun, care a devenit cunoscut și pentru cariera sa în circ, fiind prezentat drept cel mai puternic om din lume.

Ambele lăcașuri au găzduit ultimele slujbe în 2002, la o distanță de numai patru luni. Aproximativ 50 de enoriași, foști și actuali, au venit să-și ia rămas-bun.

Ulterior, biserica anglicană a fost vândută muzeului regional Prairie Mountain pentru doar un dolar canadian, echivalentul a aproximativ 50 de cenți americani.

Planul de a o muta nu s-a concretizat. Cealaltă biserică a fost cumpărată de persoane care au dorit să o transforme într-o locuință, însă renovarea nu a fost terminată.