Drumul spre Bacău, mai rapid pentru șoferi. Un nou tronson al Autostrăzii A7 se deschide astăzi

Luni, 31 august, de la ora 16:00, traficul va fi deschis pe cei 47,10 kilometri noi de autostradă dintre Adjud și Bacău Sud, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook. Tronsonul face parte din Autostrada Moldovei A7, iar lucrările au ajuns în etapa finală.

Autostrada A7 Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Extinderea circulației

În perioada imediat următoare, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins încă 4 kilometri, până la Nodul Rutier Bacău Nord al Variantei Ocolitoare Bacău. Autoritățile mențin deschiderea etapizată pentru a asigura că fiecare conexiune este completă și sigură.

„Luni, 31 august, ora 16:00: deschidem circulaţia pe autostradă între Adjud şi Bacău Sud! Am fost astăzi pe şantier, unde constructorul român (UMB) finalizează ultimele detalii, şi am făcut ultima verificare înainte de deschidere. Luni, 31 august, de la ora 16:00, se va putea circula pe cei 47,10 km noi de autostradă. Din acel moment, drumul pe autostradă de la Bucureşti va ajunge, într-o primă fază, până la nodul rutier al VO Bacău care face legătura cu DN2F, spre Vaslui”, a transmis Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Odată cu deschiderea sectorului Adjud - Bacău Sud, se va circula pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai A7 (Ploiești – Pașcani), ale cărei loturi în execuție sunt finanțate prin PNRR.

„Moldova își primește autostrada - și, odată cu ea, perspective economice concrete de dezvoltare!”, a mai declarat Cristian Pistol.

Se ajunge la 242 de km de autostradă, din cei 319 ai A7

Ilie Bolojan a subliniat că deschiderea tronsonului Adjud – Bacău reprezintă un progres major pentru infrastructura Moldovei:

„Se fac ultimele pregătiri pe Autostrada Moldovei A7, în zona nodului rutier cu Centura Bacăului, înainte de deschiderea circulației până la Bacău. Luni, 31 august, încă 47 de km de autostradă vor intra în trafic, între Adjud și Bacău”, a declarat premierul interimar pe pagina sa de Facebook.

El a explicat că, pentru cei care pleacă din București, noua deschidere înseamnă peste 300 de kilometri de drum de mare viteză pe A3 și A7, până după Bacău. În prezent, mai sunt în execuție 77 de kilometri între Bacău și Pașcani, iar finanțarea pentru acest sector va continua de la bugetul de stat.

Premierul a reamintit că, în 2026, contractele de lucrări au fost extinse cu sectorul Pașcani – Suceava – Siret, până la granița cu Ucraina. Totodată, tronsonul Pașcani – Iași – Ungheni din A8 și sectorul nordic al A7 sunt incluse în proiectele finanțate prin SAFE, program care alocă 4,2 miliarde de euro pentru infrastructură cu utilizare duală, civilă și militară.

Autostrada Moldovei aduce o conexiune rapidă cu restul țării și deschide perspective economice importante pentru regiune. Bolojan a mulțumit tuturor celor implicați în realizarea proiectului, subliniind caracterul strategic al A7.

„Autostrada spre Moldova asigură o conexiune mai rapidă cu regiunea, cu un impact direct asupra dezvoltării economice și mobilității”, a mai precizat Ilie Bolojan.

Podul de 1,3 kilometri, cea mai complexă structură de pe traseu

Una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură de pe acest tronson este podul de la kilometrul 83+800, considerat cea mai complexă structură din întregul lot.

Construcția are o lungime totală de aproximativ 1,3 kilometri și a depășit deja un stadiu fizic de 60%. În prezent, echipele lucrează la montarea tablierului metalic.

Contractul pentru execuția lotului Răcăciuni – Bacău are o valoare de aproximativ 1,673 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).