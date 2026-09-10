 Surpriză pentru șoferii din România. Un tronson important al Autostrăzii A3 poate fi gata cu trei luni mai devreme
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Surpriză pentru șoferii din România. Un tronson important al Autostrăzii A3 poate fi gata cu trei luni mai devreme

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Vești bune pentru șoferii din țara noastră. Lucrările la un tronson important din Autostrada A3 ar putea fi gata încă din luna decembrie a acestui an, cu aproximativ trei luni mai devreme decât se anticipa inițial.

Un tronson important din A3 se poate deschide mai devreme
Un tronson important din A3 se poate deschide mai devreme Foto: Facebook

Un tronson important din Autostrada A3 ar putea fi gata cu trei luni mai devreme decât se credea inițial. Iar dacă estimarea făcută de către Asociația Pro Infrastructură se va confirma, șoferii din țara noastră vor putea circula pe 42,3 kilometri, între Poarta Sălajului și Nădășelu, iar apoi până la Târgu Mureș pe un traseu de peste 155 de kilometri de autostradă.

Potrivit adevarul.ro, anunțul a fost făcut chiar după inaugurarea lotului Zimbor-Poarta Sălajului, pe data de 11 august în această vară. Iar Asociația Pro Infrastructură spune că Ozaltin, compania turcă care se ocupă de șantier, ar putea finaliza lucrările la devierile de traseu din zonele Topa Mică și Nădășelu încă din luna decembrie.

Un tronson de autostradă poate fi gata cu trei luni mai devreme

Astfel, chiar la finalul acestui an, șoferii din țara noastră vor putea parcurge peste 100 de kilometri noi de autostradă.

„În decembrie, pe A3 de la Poarta Sălajului la Târgu Mureș. După inaugurarea lotului Zimbor-Poarta Sălajului în 11 august, tragem nădejde că turcii de la Ozaltin pot să finalizeze devierile de la Topa Mică și Nădășelu cel mai târziu în decembrie, cu 3 luni înainte de termen”, a transmis pe Facebook Asociația Pro Infrastructură.

Lucrările trebuiau finalizate din 2023

Inițial, lotul Zimbor-Nădășelu trebuia finalizat încă din anul 2023 și, chiar și luând în calcul dificultățile legate de teren și problemele tehnice, lucrările tot ar fi trebuit finalizate în 2024.

Antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere, chiar dacă ținem cont de problemele cu alunecările masive cât și de bâlbele și indeciziile oficialilor CNAIR prin care am pierdut un an de zile”, a afirmat asociația.

Acum, UMB continuă să efectueze lucrări punctuale atât pe aliniamentul autostrăzii, cât și în afara acestuia.

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