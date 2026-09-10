Culturile exotice care au dat lovitura la Dăbuleni: „Avem în jur de 10 kg pe un pom”

Schimbările climatice forțează agricultorii din țara noastră să se orienteze către fructe care, până acum, erau considerate a fi exotice. La Dăbuleni, în „Sahara Olteniei”, pomii sunt plini de fructe precum kiwi, rodii, curmale și chiar și kaki.

Fructele exotice devin tot mai comune în Dăbuleni Foto: captură video PRO TV

Nu numai că astfel de culturi exotice s-au adaptat perfect la condițiile din Dăbuleni, dar, potrivit specialiștilor, acest an a fost unul deosebit de bun. Producția din această perioadă a crescut cu aproximativ 30%, iar cea mai spectaculoasă recoltă este cea de fistic.

„Acestea sunt, practic, nucile de fistic pe care le știți din magazin, au aceeași culoare, cred că avem în jur de 10 kg pe un pom de 7 ani” a explicat o ingineră, potrivit informațiilor de la PRO TV. Recolta bogată din acest an se datorează nivelului mai ridicat de precipitații, spun experții.

Recolta de fistic este foarte bogată în acest an

„În acest an, comparativ cu anii trecuți, precipitațiile au fost mult mai abundente și asta a făcut ca umiditatea atmosferică să fie aproape de optim”, a explicat Ștefan Nanu, director al Stațiunii de cercetare Dăbuleni, conform sursei citate.

Și recolta de curmale chinezești a fost una impresionantă în acest an. Cei care doresc să savureze astfel de fructe trebuie să știe că un singur kilogram poate ajunge la 40-45 de lei.

Curmalele chinezești sunt populare printre fermieri

Aceste culturi exotice s-au adaptat perfect la condițiile locale din Dăbuleni, iar tot mai mulți fermieri se gândesc deja să le planteze pe suprafețe cât mai mari.

„Acum suntem chiar în sezonul plantelor exotice. Sunt fermieri care sunt interesați în prezent de curmalul chinezesc, pentru că a fost prima specie pe care noi am promovat-o”, a spus și inginerul Irina Țițirică.

Având în vedere tendințele climatice, specialiștii consideră că astfel de culturi ar putea fi baza agriculturii din sudul României în viitorul nu foarte îndepărtat. Iar, în acest an, datorită nivelului mai ridicat de precipitații, recolta a fost una cu adevărat spectaculoasă.