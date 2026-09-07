Inteligența artificială ia cu asalt muzica, dar Fuego spune NU! Artistul a primit sute de propuneri

Fuego, unul dintre cei mai cunoscuți artiști muzicali din România, a vorbit despre impactul inteligenței artificiale asupra industriei muzicale și a dezvăluit motivul pentru care refuză să lanseze melodii realizate cu ajutorul AI. Pentru artist, autenticitatea și emoția primează în fața noilor tehnologii.

Fuego. Foto: Instagram

Fuego, așa cum este cunoscut de români, dar Paul Surugiu pe numele său real, nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind unul dintre artiștii renumiți ai industriei muzicale românești. De ani de zile, melodiile sale ajung la inimile românilor, care plâng, suferă sau zâmbesc atunci când îi ascultă piesele.

Paul Surugiu: „Muzica mea, oricum ar fi, are un mesaj, un scop”

Fuego a revenit în atenția fanilor de pe rețelele de socializare cu un mesaj sincer, dar direct, despre modul în care privește impactul inteligenței artificiale în lumea muzicii și motivul pentru care refuză, deși i s-a propus în mai multe rânduri, să lanseze muzică realizată cu AI. În mesajul său, Fuego a transmis clar că, pentru el, sunt mult mai importante autenticitatea și modul în care un artist își pune amprenta personală asupra muzicii pe care o creează.

„Nu voi lansa vreodată un cântec făcut cu inteligența artificială. Primesc, de vreo doi ani, sute de propuneri de melodii realizate astfel și le refuz cu eleganță, fără a jigni neapărat. Nu doar că trebuie să păstreze amprenta, dar trebuie să aibă amprenta mea, a glasului meu, a felului în care simt poemul, în care ritmul îmi este specific. Sigur că e la îndemâna oricui și apar mii de cântece, un volum mare de conținut.

Muzica mea, oricum ar fi, are un mesaj, un scop, e făcută pentru a ajunge într-un anume loc. Și te găsește ea pe tine, pe unde ești. AI-ul îl găsești tu și, din lene, generezi ce vrei și nu mai simți frumusețea artei, a creației. Subiectul e vast și putem dezbate pe el la nesfârșit, dar cert este că nu, de la mine nu veți auzi o piesă compusă cu inteligența artificială!”, a scris cântărețul pe rețelele de socializare.

Fuego a împlinit 50 de ani

Pe lângă scena căreia i-a dedicat o mare parte din viață, ori de câte ori are ocazia sau este vorba despre un eveniment important, cântărețul revine cu drag acasă, în Turda, acolo unde a crescut. Acolo îl poartă mereu pașii, către mama și bunica sa, două dintre cele mai dragi persoane care i-au rămas în viață.

„Ieri am fost în liniște și cu liniște! Am încercat să răspund pe cat se poate multelor mesaje pe care le-am primit! Am încercat să mă bucur de parte din oamenii mei dragi, cei de acasă, de la Turda, locul în care m-am format! Mi-a prins bine ca la cei 50 de ani să fiu cu ei, să îi aud și văd, să le văd bucuria și să mă oglindesc frumos și simplu în ochii lor!”

Cum a sărbătorit Fuego împlinirea vârstei de 50 de ani

În acea zi, în fața rudelor, prietenilor și familiei, nu a mai fost Fuego, pe care oamenii de acasă îl știu drept cântărețul celebru, ci fiul, nepotul și verișorul celor dragi, omul simplu și modest care nu uită de unde a plecat și care își iubește familia.

Nu FUEGO, nu artistul, nu omul care apare în fața camerelor, nu Paul, ci doar Cipi! Mama, bunica, verișoara mea, prieteni din copilărie, profesoară de franceză, fini și oameni dragi, toți mi-au făcut ziua perfectă, împreună cu surpriza făcută de doamna Sava Negrean Brudașcu! Seara am ajuns și pe la Salva, la Virginia Linul, pentru câteva costume populare noi! Iubesc fiecare secundă a vieții și vreau să o investesc cu folos!”, a declarat artistul pe rețelele de socializare.