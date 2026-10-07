Magazin Profi, amendat pentru că un salam avea alt preț la raft decât la casă. Ce au decis judecătorii

O diferență aparent mică de preț a adus o amendă pentru un magazin din rețeaua Profi și, ulterior, un proces în instanță. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au constatat că un sortiment de salam avea afișat la raft un preț mai mic decât cel înregistrat în sistem la scanarea produsului.

Magazin Profi, amendat pentru că un salam avea alt preț la raft decât la casă. Foto: arhiva

Cazul a ajuns în fața judecătorilor după ce Profi Rom Food SRL a contestat sancțiunea primită în urma controlului. Compania nu a reușit însă să convingă instanțele, iar amenda aplicată de autorități a fost menținută.

Salam cu preț diferit la raft și la scanarea produsului

Controlul Protecției Consumatorilor a avut loc în octombrie 2024, într-un magazin Profi. Inspectorii au verificat inclusiv modul în care era afișat prețul unui sortiment de salam.

La raft, produsul era prezentat cu un tarif de 54,9 lei pe kilogram. Pentru un baton de 360 de grame, prețul afișat ajungea astfel la 19,76 lei.

În momentul verificării în sistem, însă, inspectorii au constatat că produsul figura cu un alt preț, respectiv 55,99 lei/kg. Diferența de 1,09 lei/kg era în defavoarea consumatorului.

Pentru această abatere, Protecția Consumatorilor a aplicat o amendă de 3.000 de lei. Totodată, produsul a fost retras temporar de la comercializare, până la remedierea problemei privind afișarea prețului.

Profi a contestat amenda în instanță

După sancțiunea primită, Profi Rom Food SRL a decis să conteste procesul-verbal întocmit de inspectorii Protecției Consumatorilor.

Reprezentanții companiei au susținut, printre altele, că descrierea faptei din document nu era suficient de clară și că exemplarul procesului-verbal pe care l-au primit era greu de citit. În opinia retailerului, aceste aspecte ar fi afectat posibilitatea de a pregăti o apărare corespunzătoare.

Compania a mai invocat argumentul potrivit căruia unele dintre obligațiile referitoare la informarea consumatorilor cu privire la produse ar reveni producătorului și nu comerciantului.

Judecătorii nu au considerat însă aceste argumente suficiente pentru anularea sancțiunii.

Instanța: problema era prețul afișat, nu produsul

Magistrații au făcut o distincție importantă în acest caz. Amenda nu a fost aplicată pentru probleme legate de compoziția salamului, aditivi sau termenul de valabilitate.

Abaterea constatată de inspectori privea strict modul în care prețul produsului era prezentat cumpărătorilor.

Potrivit instanței, comerciantul are responsabilitatea ca informațiile privind prețul să fie corecte și să corespundă cu suma solicitată la achiziție. Prin urmare, argumentul potrivit căruia anumite obligații de informare ar reveni producătorului nu a fost considerat relevant pentru situația constatată de Protecția Consumatorilor.

Judecătorii au criticat apărarea prezentată de Profi

Un alt aspect remarcat în timpul procesului a fost reprezentat de documentele depuse de companie.

Instanța a constatat că exemplarul prezentat de Profi era dificil de citit din cauza calității multiplicării. În schimb, copia procesului-verbal transmisă de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor era lizibilă.

În motivarea hotărârii, judecătorii au apreciat că prezentarea unei copii neclare reprezenta „încercarea de inducere în eroare a instanţei”. Totodată, magistrații au precizat că documentul oficial avea un scris „uşor descifrabil pentru un cititor cu nivel mediu de cunoaştere a limbii române”.

Instanța a mai remarcat că societatea nu a prezentat argumente concrete care să combată efectiv abaterea constatată de inspectorii Protecției Consumatorilor.

Amenda pentru Profi a fost menținută

Demersul companiei nu a avut succes nici în fața instanței de fond și nici ulterior, în etapa următoare a procesului.

Atât Judecătoria, cât și Tribunalul au respins argumentele formulate de Profi Rom Food SRL. În consecință, sancțiunea aplicată de Protecția Consumatorilor a rămas în vigoare.