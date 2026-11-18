Russell Brand ar putea pierde regimul de detenție mai permisiv de care beneficiază în prezent, în urma unei anchete declanșate de mesajul video în care a negat acuzațiile pentru care a fost condamnat. Printre sancțiunile luate în calcul se numără transferul într-un penitenciar cu regim mai strict, restricționarea convorbirilor telefonice și suspendarea vizitelor.

Russell Brand riscă să fie transferat într-un penitenciar mai dur. Foto: arhivă

Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, riscă să fie mutat din penitenciarul cu regim de securitate redusă HMP Littlehey, din Huntingdon, comitatul Cambridgeshire, după ce conducerea închisorii a început să analizeze declarațiile transmise de acesta prin intermediul soției sale, Laura Brand, au scris cei de la The Sun.

Potrivit unor surse citate de presa britanică, actorul și fostul prezentator de televiziune ar putea fi supus unei proceduri de reclasificare, ceea ce ar însemna încadrarea sa într-o categorie de deținuți considerată mai periculoasă și transferul într-o unitate penitenciară cu reguli mai stricte.

O sursă din mediul penitenciar a declarat: „În închisoare se vorbește despre posibilitatea ca el să fie transferat într-un penitenciar mai dur.

Acest lucru ar presupune reclasificarea sa ca deținut care prezintă un risc mai ridicat și trimiterea într-o altă unitate. Ar fi cea mai severă sancțiune, însă vor fi luate în considerare și alte măsuri, precum restricționarea convorbirilor telefonice și a vizitelor.”

Aceeași sursă a precizat că Brand ar putea evita transferul într-un penitenciar mai dur din cauza riscurilor la care ar putea fi expus într-un astfel de mediu.

„Este posibil să fie protejat de faptul că autoritățile nu vor să-l pună în pericol într-o închisoare mult mai strictă. Cu toate acestea, va fi cu siguranță sancționat și a primit deja un avertisment. Cu siguranță va pierde unele privilegii”, a mai afirmat sursa.

Mesajul transmis prin intermediul soției sale a declanșat ancheta

Controversa a izbucnit după ce Laura Brand, în vârstă de 39 de ani, a publicat pe YouTube un mesaj în numele soțului său, în care acesta își susține nevinovăția în privința infracțiunilor pentru care a fost condamnat.

În înregistrare, Russell Brand s-a adresat urmăritorilor săi folosind expresia „fratele vostru întru Hristos”, după care a afirmat:

„După cum știți, nu sunt vinovat de infracțiunile pentru care am fost închis, așa că se întâmplă ceva ciudat.”

Mesajul a atras atenția conducerii penitenciarului deoarece regulamentele interzic deținuților să comunice cu presa fără autorizare și să desfășoare activități care ar putea provoca suferință suplimentară victimelor.

Brand ar fi fost deja mustrat de reprezentanții închisorii și avertizat cu privire la comportamentul său viitor.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a calificat înregistrarea drept „revoltătoare” și a precizat că situația este verificată de urgență.

Ministerul britanic al Justiției a fost, de asemenea, solicitat să ofere un punct de vedere.

O sursă citată de publicația britanică a criticat dur faptul că mesajul ar fi putut provoca o nouă suferință victimelor: „Este revoltător că i s-a permis să le provoace victimelor sale și mai multă suferință, negându-și infracțiunile din spatele gratiilor.”

Mutat într-un penitenciar cu regim mai permisiv

Russell Brand a fost transferat weekendul trecut de la penitenciarul HMP Wandsworth, din Londra, la HMP Littlehey, o unitate de categoria C din Cambridgeshire.

Noua închisoare are un regim mai puțin restrictiv și dispune inclusiv de facilități sportive, precum un teren de fotbal și spații pentru bowling în interior.

Înainte de transfer, Brand fusese evaluat pentru o posibilă încarcerare la HMP Wakefield, penitenciar supranumit în presa britanică „Conacul Monștrilor”. Unitatea a devenit cunoscută și după ce Ian Watkins, fostul solist al trupei Lostprophets, condamnat pentru infracțiuni sexuale grave asupra copiilor, a fost ucis acolo anul trecut.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, această închisoare ar fi fost considerată prea periculoasă pentru Brand, mai ales în contextul în care acesta este vizat și de verificări privind alte presupuse infracțiuni sexuale.

Condamnat pentru viol și trei agresiuni sexuale

Russell Brand a fost condamnat la o pedeapsă de 10 ani și jumătate de închisoare pentru viol și trei agresiuni sexuale.

Faptele pentru care a fost găsit vinovat au vizat patru femei și s-au petrecut în perioada 2004-2009.

Potrivit acuzațiilor dovedite în instanță, Brand și-ar fi folosit notorietatea în creștere, dobândită prin prezentarea emisiunii „Big Brother's Big Mouth” și aparițiile în producții cinematografice de la Hollywood, pentru a aborda și viza femei în diferite împrejurări.

Printre faptele pentru care a fost condamnat se numără violarea unei admiratoare în vârstă de 21 de ani, la locuința sa din Hampstead, în 2009, precum și agresarea sexuală a unei foste colege de la postul Channel 4.

Procesul s-a desfășurat pe parcursul a patru săptămâni. Brand a respins în mod repetat acuzațiile și a susținut anterior că relațiile sale au fost consensuale.

Alte șase femei au formulat acuzații împotriva actorului

Situația juridică a fostului prezentator s-ar putea complica și mai mult. Recent, au apărut informații potrivit cărora alte șase femei l-au acuzat de comportament sexual abuziv și de manifestări cu caracter prădător.

Printre acuzațiile prezentate se numără și cea potrivit căreia Brand ar fi întreținut relații sexuale cu o femeie fără consimțământul acesteia, după care și-ar fi cerut scuze.

Aceste informații nu au putut fi făcute publice înainte de încheierea procesului penal, pentru a nu influența desfășurarea procedurilor judiciare.