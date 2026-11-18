Adelina Pestrițu ne-a dezvăluit care este rețeta ei de hummus cu trufe și cum o prepară. Este nevoie de puține ingrediente și un blender, iar timpul de preparare este de doar cinci minute.

Rețeta Adelinei Pestrițu de hummus cu trufe. Foto: Instagram

Preparatul este ideal atât pentru un mic dejun sățios, cât și pentru platourile servite la mesele festive sau la întâlnirile cu prietenii, secretul constând în textura extrem de fină și în aroma intensă a trufelor.

Ce ingrediente a folosit Adelina Pestrițu pentru rețeta de hummus cu trufe

Adelina Pestrițu își surprinde frecvent comunitatea din mediul online cu preparate simple, dar de efect, iar una dintre cele mai apreciate postări culinare ale sale este rețeta de hummus cu trufe. Aceasta a arătat pas cu pas cum transformă clasica pastă de năut într-un aperitiv sofisticat, gata în doar câteva minute.

Pentru această rețetă, influencerița a avut nevoie de câteva ingrediente: 400 g năut cu trufe, care se găsește la borcan în supermarket), 2 linguri tahini, 2 linguri ulei de măsline, zeama de la jumătate de lămâie, o jumătate de linguriță de sare, o jumătate de linguriță de boia dulce și 60-80g de apă rece.

Cum se prepară

Pentru această rețetă de hummus cu trufe, Adelina Pestrițu s-a folosit de un blender. Se pune năutul în blender și se mixează 10 secunde, la o viteză înaltă. Se adaugă apoi tahini, uleiul de măsline, zeama de lămâie, sare și boia. Se mixează 1 minut, tot la viteză mare.

Ulterior, se toarnă apa rece treptat încă 1 minut, la viteză maximă, până obții o pastă fină și cremoasă. Daca hummusul este prea gros, Adelina Pestrițu recomandă să mai adăugați puțină apă, apoi se mai mixează încă 20 de secunde.

Influencerița a mai intrat în bucătărie și a mai prezentat rețete delicioase, ușor de făcut. Recent, aceasta a arătat cum prepară gogoși cu iaurt și portocală, un desert care se potrivește cu anotimpul în care ne aflăm.

De-a lungul timpului, a mai arătat și cum face ea plăcintă cu mere, chifle de casă, dar și smoothie-uri sănătoase.