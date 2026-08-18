Dezamăgirea unei femei care s-a întors în țară după un deceniu în Germania. Diferențele care au făcut să regrete mutarea: „Mai bine rămâneam acolo”

O femeie , profesoară în învățământul primar din Bistrița-Năsăud s-a întors în România, după 10 ani petrecuți în Germania, însă întoarcerea nu a fost atât de plăcută pe cât se aștepta. Aceasta a susținut examenul de titularizare, a obținut nota 9, însă nu găsește un post titularizabil.

Dezamăgirea care a apărut după revenirea acasă

O profesoară pentru învățământ primar din Bistrița-Năsăud, întoarsă în România după aproape zece ani petrecuți în Germania, spune că este profund dezamăgită de situația actuală din sistemul de educație. Deși a obținut o notă de peste 9 la concursul de Titularizare, nu a găsit niciun post disponibil pe care să se poată angaja.

În declarațiile oferite pentru Radio România Actualități, în cadrul unui reportaj difuzat pe post, aceasta a mărturisit că diferențele față de perioada în care a lucrat anterior în învățământ sunt „mult mai mari” și că sistemul i se pare acum „tot mai greu”.

„Da, am luat titularizarea. Eu am mai lucrat în învățământ, am avut o pauză de 10 ani, acum m-am întors și e foarte dezamăgitor și vreau să zic că diferența între acum 10 ani și acuma… deci mi se pare tot mai greu și, deși am luat notă peste 9, nu am posturi”, a spus profesoara, potrivit EduPedu.

Întrebată dacă lipsa posturilor poate fi explicată prin scăderea numărului de copii și prin faptul că mulți profesori rămân în activitate până la 65 de ani, ea a confirmat că aceste aspecte contribuie la blocaj, adăugând că tot mai mulți tineri aleg să plece în străinătate.

Profesoara a povestit că și ea a lucrat și a studiat în Germania, unde i-ar fi fost, spune ea, „mult mai ușor” să își găsească un loc de muncă în domeniu decât în România.

„Să știți că acolo chiar am zis că probabil am făcut o greșeală. Mai bine rămâneam acolo și îmi găseam un loc de muncă în domeniu mult mai ușor în Germania decât aici”, a declarat aceasta pentru Radio România Actualități.

Cum se ocupă postul de titular

Pentru a putea ocupa un post de titular este necesară, de regulă, minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă/proba practică. Candidații sunt repartizați în ordinea descrescătoare a notelor, pe posturile disponibile, în cadrul ședințelor publice de la inspectorat. Cei care nu obțin condițiile pentru titularizare sau nu prind un post pot ocupa posturi pe perioadă determinată (suplinire), dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de metodologie.

Situația semnalată de profesoară evidențiază un paradox al sistemului: deși învățământul reclamă dificultăți în atragerea și menținerea cadrelor didactice tinere, candidați foarte bine pregătiți pot ajunge să nu găsească posturi disponibile în localitățile sau specializările pentru care au concurat.

Artista care a luat 10 la titularizare, dar nu poate preda

Într-o situație asemănătoare este și Geanina David, o interpretă de muzică populară care are probleme în a-și găsi un post titular.

În 2025 a dat primul examen de Titularizare și a obținut nota 8, un punctaj suficient pentru a se titulariza dacă ar fi existat posturi viabile. Cum acestea nu au fost disponibile, a reluat concursul anul acesta.

În 2026, Geanina David s-a înscris din nou atât la examenul de Definitivat, pe care îl poate susține după cel puțin un an la catedră, cât și la Titularizare. La Titularizare a obținut nota maximă, 10, însă performanța nu îi garantează stabilitatea profesională. În continuare, în lista Inspectoratului Școlar Județean Olt nu există un post viabil pe minimum patru ani, astfel că va suplini din nou.