Ce simptome pot da polipii de colon?

Deși polipii colorectali nu provoacă simptome în stadiile incipiente, există câteva semne de avertizare la care ar trebui să fii atent.

„Nu toți polipii de colon sunt canceroși, însă toate cancerele de colon încep sub forma unui polip. Tocmai de aceea, este important ca toată lumea să știe despre ei și să facă periodic investigațiile de screening recomandate”, spune dr. Fola May, medic gastroenterolog, profesor asociat de medicină la David Geffen School of Medicine din cadrul UCLA și director al Fight Colorectal Cancer.

Ce sunt polipii?

Polipii de colon sunt excrescențe care apar pe mucoasa interioară a intestinului gros (colonului) sau a rectului, segmentul final al tractului gastrointestinal, înainte de eliminarea materiilor fecale. Polipii pot avea dimensiuni și forme diferite, de la mici proeminențe plate până la formațiuni mai mari, asemănătoare unor ciuperci.

Polipii sunt destul de frecvenți: se estimează că între 15% și 40% dintre adulți îi au, iar persoanele care prezintă polipi au, de regulă, mai mult de unul, adaugă dr. May.

Durerea abdominală asociată cu alte simptome precum oboseala și tranzitul intestinal modificat poate fi un simptom relevant pentru prezența polipilor. Foto: Shutterstock.

Polipii pot fi benigni (necanceroși) sau maligni (canceroși). Doar o parte dintre ei vor deveni canceroși, iar în cazul celor care evoluează spre cancer, procesul durează, de obicei, ani de zile.

O problemă importantă este că polipii aflați într-un stadiu incipient pot arăta ca un coș foarte mic, explică dr. May. Sunt atât de mici încât, dacă ai avea unul, aproape sigur nu ai ști.

„Cel mai probabil, nu vei simți simptome și nici nu vei observa semne ale existenței unui polip”, spune dr. May. „Majoritatea polipilor și a cancerelor colorectale aflate în stadii incipiente nu provoacă simptome pe care să le poți vedea sau simți.”

Polipii pot fi diagnosticați și îndepărtați prin colonoscopie, motiv pentru care este important să începi screeningul regulat pentru cancerul colorectal de la vârsta recomandată ție de medic, care este, în general, la 45 de ani.

„Deoarece în timpul colonoscopiei este dificil să se stabilească doar după aspect care polipi au potențialul de a deveni canceroși, scopul procedurii este îndepărtarea lor”, explică medicul.

Tipuri de polipi de colon

Există trei categorii principale de polipi:

Polipii adenomatoși: sunt cei mai frecvenți și au cel mai mare risc de a deveni canceroși. Pot fi descriși drept tubulari, viloși sau tubuloviloși, în funcție de modul lor de creștere.

sunt cei mai frecvenți și au cel mai mare risc de a deveni canceroși. Pot fi descriși drept tubulari, viloși sau tubuloviloși, în funcție de modul lor de creștere. Polipii hiperplazici și polipii inflamatori: sunt frecvenți, dar, de obicei, nu sunt canceroși. Dacă polipul este mai mare, medicul îți poate recomanda colonoscopii mai frecvente decât intervalul standard menționat în articol, de 10 ani.

sunt frecvenți, dar, de obicei, nu sunt canceroși. Dacă polipul este mai mare, medicul îți poate recomanda colonoscopii mai frecvente decât intervalul standard menționat în articol, de 10 ani. Polipii serați sesili și adenoamele serate tradiționale: prezintă un risc mai mare de malignizare. Polipii sesili sunt lați și plați, în timp ce polipii serați au un aspect microscopic caracteristic, asemănător „dinților de fierăstrău”.

Simptome pe care le poți experimenta

Dr. May subliniază că majoritatea persoanelor care au polipi nu prezintă niciun simptom, mai ales în stadiile incipiente. Pe măsură ce polipii cresc însă, pot apărea anumite manifestări.

Dacă observi unul sau mai multe dintre simptomele de mai jos, acestea pot indica existența unor polipi de colon, a unui cancer colorectal sau a unei alte probleme gastrointestinale și ar trebui să discuți cu medicul.

Cele mai multe simptomele apar când polipii sunt deja mari. Foto: Shutterstock.

1. Sânge în scaun sau sângerare rectală

Dacă observi sânge roșu aprins în scaun, în vasul de toaletă după defecație sau pe hârtia igienică, este posibil ca sângerarea să provină de la un polip iritat.

Acesta este cel mai frecvent simptom asociat polipilor de colon de dimensiuni mai mari.

2. Anemie

Polipii, în special cei care au ajuns la dimensiuni mari, pot provoca sângerări. În timp, această pierdere de sânge poate duce la anemie, adică la un număr redus de globule roșii.

Este posibil să te simți obosit sau anemia să fie descoperită de medic în urma unor analize de sânge de rutină.

3. Diaree sau constipație care persistă

Orice schimbare recentă a tranzitului intestinal care persistă mai mult de o săptămână reprezintă un motiv pentru a discuta cu medicul, spune dr. May.

Poate fi vorba despre diaree, constipație sau despre modificări ale consistenței și formei scaunului.

„Scaunul subțire ca un creion, lung și îngust, poate fi un semn al cancerului colorectal, mai ales dacă această modificare apare brusc”, spune medicul.

4. Scădere inexplicabilă în greutate

Pierderea în greutate fără să încerci să slăbești poate fi unul dintre semnele cancerului colorectal, mai ales în stadii mai avansate.

5. Durere sau disconfort abdominal

Luate separat, durerile abdominale pot avea foarte multe cauze. Însă dacă ai crampe sau dureri abdominale persistente, mai ales în asociere cu alte simptome din această listă, acestea pot indica prezența polipilor de colon sau a unei alte afecțiuni care necesită evaluare medicală.

Intensitatea poate varia de la un disconfort ușor până la dureri severe.

6. Oboseală și slăbiciune

Anemia provocată de sângerările asociate polipilor poate duce la oboseală, epuizare și o senzație generală de slăbiciune.

Dacă ai aceste simptome împreună cu alte manifestări din această listă, în special sângerare rectală, contactează medicul cât mai curând.

7. Dificultăți de respirație

Dacă simți frecvent că nu ai suficient aer sau că respiri greu în timpul activităților obișnuite, cauza poate fi anemia provocată de pierderile de sânge.

Anemia poate reduce capacitatea sângelui de a transporta oxigen, ceea ce poate duce la senzația de lipsă de aer.

Polipii nu pot fi simțiți din exterior

Există un mit potrivit căruia, dacă un polip devine suficient de mare, îl vei putea simți fie palpându-ți abdomenul, fie pe calea rectală.

Acest lucru nu este adevărat, spune dr. May. Nu poți simți polipii de colon prin palpare din exterior.

Dacă simți o umflătură sau o formațiune, este mai probabil să fie vorba despre o hernie, hemoroizi sau chiar despre structuri anatomice normale.

Sursa: The Healthy