 Brooke Shields, în costum de baie la 61 de ani. A făcut senzație în vacanța petrecută în Croația
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Brooke Shields, în costum de baie la 61 de ani. A făcut senzație în vacanța petrecută în Croația

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Brooke Shields (61 de ani) a făcut senzaţie în vacanţa petrecută în Croaţia, unde şi-a etalat silueta suplă într-un costum de baie bleumarin, fără bretele.

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Foto: Facebook Brooke Shields

Actriţa a publicat pe Instagram mai multe imagini de pe iaht, în care apare alături de prieteni, dar şi fotografii din spectaculosul Parc Naţional Krka. Vedeta din „The Blue Lagoon“ a sărit în apa limpede şi s-a bucurat din plin de zilele însorite, etalându-şi silueta de invidiat. Apariţia vine în contextul speculaţiilor potrivit cărora ar fi apelat la medicamente pentru slăbit de tip Ozempic, însă Shields nu a recunoscut niciodată că ar folosi astfel de tratamente.

Brooke Shields s-a pozat lângă o cascadă
Brooke Shields s-a pozat lângă o cascadă Foto: Instagram
Brooke Shields a slăbit în ultima vreme
Brooke Shields a slăbit în ultima vreme Foto: Instagram

Punctul culminant al verii: cea mai grozavă călătorie în Croaţia, alături de cei mai buni oameni”, a scris actriţa în dreptul fotografiilor care au strâns numeroase reacţii din partea fanilor. Într-o altă imagine, Brooke, care deţine o avere de, apare la restaurantul Stari Mlin Kristijan, îmbrăcată într-o ţinută lejeră. 

O copilărie petrecută în fața camerelor

Brooke Shields este una dintre actrițele și modelele americane care au cunoscut celebritatea de la o vârstă foarte fragedă. A intrat în lumea modei când avea doar 11 luni, când a apărut într-o reclamă pentru Ivory Soap, iar în adolescență a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale cinematografiei și modei americane.

Născută pe 31 mai 1965, la New York, Shields a devenit cunoscută la nivel internațional în special datorită filmelor Pretty Baby și The Blue Lagoon. A atras și atenția industriei modei prin celebra campanie Calvin Klein Jeans realizată când avea 15 ani.

Cariera ei a fost coordonată în primii ani în mare parte de mama sa, Teri Shields, care i-a fost și manager. Într-un volum autobiografic publicat în 2025, Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old, actrița a vorbit despre presiunea celebrității și despre felul în care experiențele din copilărie i-au influențat viața și cariera.

Shields a povestit inclusiv că, abia când era adultă, a aflat că un important agent de la Hollywood își dorise să o reprezinte în perioada în care era foarte tânără. Ea s-a întrebat ulterior cum ar fi arătat cariera sa dacă ar fi avut atunci o reprezentare profesională diferită.

De-a lungul carierei, Brooke Shields a lucrat în film, televiziune și teatru. A avut apariții în producții precum Hannah Montana și Friends, dar și în proiecte de pe Broadway.

În 2026, actrița a revenit în atenție cu serialul de comedie polițistă You're Killing Me, în care interpretează personajul Allison Chandler, o autoare de romane polițiste care ajunge să se implice în investigarea unor crime. Shields este și producător executiv al proiectului.

Tot în 2026, ea este programată să revină în serialul When Calls the Heart, unde interpretează personajul Charlotte Thornton. Shields urmează să apară în trei episoade ale celui de-al 13-lea sezon.

Brooke Shields este căsătorită cu Chris Henchy, scenarist, producător și regizor. Cei doi au împreună două fiice, Rowan și Grier.

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