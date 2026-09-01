 Kelly Osbourne, surpriză de proporții după ce a fost descrisă drept „prea slabă şi fragilă”. Cum arată acum
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Kelly Osbourne, surpriză de proporții după ce a fost descrisă drept „prea slabă şi fragilă”. Cum arată acum

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Kelly Osbourne (41 de ani) s-a bucurat de zilele însorite, iar recent a publicat imagini de pe un iaht, unde a pozat într-un costum de baie retro alb, cu design inspirat de un corset.

Kelly Osbourne
Kelly Osbourne Foto: Profimedia

Ce a scris vedeta în dreptul fotografiilor

Vedeta şi-a completat ţinuta cu ochelari negri de tip, o pălărie de paie şi mai multe coliere. „Soare, mare şi zero scuze”, a scris Kelly în dreptul fotografiilor. Apariţia vine la câteva luni după ce vedeta a început să răspundă criticilor care i-au comentat aspectul fizic. După moartea tatălui său, Ozzy Osbourne, în iulie 2025, Kelly a primit numeroase comentarii răutăcioase despre silueta sa. În februarie, ea a reacţionat public după ce un utilizator a descris-o drept „prea slabă şi fragilă” şi i-a comparat imaginea cu cea a unui „cadavru”.

Kelly Osbourne s-a pozat într-un costum de baie alb
Kelly Osbourne s-a pozat într-un costum de baie alb Foto: Instagram

 „Nu-mi vine să cred cât de dezgustători pot fi unii oameni!”

Nu-mi vine să cred cât de dezgustători pot fi unii oameni! Nimeni nu merită un asemenea abuz!”, a scris vedeta. Ulterior, Kelly, care deţine o avere de  16 milioane de dolari, a mărturisit că încearcă să îşi continue viaţa după pierderea tatălui său, în ciuda perioadei dificile prin care trece. „Ce vă aşteptaţi să fac? Cum vă aşteptaţi să arăt acum?”, a spus ea.

Kelly Osbourne este cântăreaţă şi actriţă
Kelly Osbourne este cântăreaţă şi actriţă Foto: Instagram

Cine este Kelly Osbourne. Mini-CV-ul fiicei lui Ozzy Osburne

Kelly Osbourne este o personalitate de televiziune, cântăreață și figură cunoscută în industria divertismentului. S-a născut la 27 octombrie 1984, în Londra, și este fiica celebrului rocker Ozzy Osbourne și a vedetei de televiziune Sharon Osbourne.

Kelly Osbourne a devenit cunoscută la nivel internațional la începutul anilor 2000, odată cu reality-show-ul „The Osbournes”, care urmărea viața de zi cu zi a celebrei sale familii. Ulterior, și-a construit propria carieră în televiziune, muzică și modă.

A lansat și piese muzicale, însă s-a remarcat mai ales ca prezentatoare și comentatoare TV, participând la mai multe producții de divertisment. Printre cele mai cunoscute apariții ale sale se numără emisiunea „Fashion Police”, unde comenta ținutele vedetelor.

De-a lungul anilor, Kelly Osbourne a fost frecvent în atenția presei și pentru transformările sale de imagine și aparițiile publice.

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