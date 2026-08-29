Nutrientul care poate reduce riscul de AVC. Medicii recomandă să-l consumăm în fiecare zi

Dieta și stilul de viață sănătos pot avea un impact major asupra riscului de accident vascular cerebral (AVC). Iar, potrivit experților, există un nutrient comun, foarte important pentru buna funcționare a organismului, care va reduce semnificativ riscul de AVC.

Fibrele sunt cruciale pentru organism Foto: DepositPhotos

Numai în Statele Unite, cineva suferă de AVC la fiecare 40 de secunde. Această problemă este o problemă comună de-a lungul întregii lumi, motiv pentru care devine foarte important să știm cum să reducem cât mai mult riscul de a suferi un accident vascular cerebral. Iar, potrivit EatingWell, există un nutrient important care ne poate fi de ajutor în acest sens.

Potrivit medicilor nutriționiști, este important să consumăm îndeajuns de multe fibre de-a lungul zilei!

Fibrele pot fi cruciale pentru a reduce riscul de AVC

„Fibrele alimentare sunt deosebit de interesante deoarece pot contribui simultan la mai multe aspecte ale sănătății cardiovasculare și metabolice. Cercetările au asociat în mod constant un consum mai mare de fibre alimentare cu un risc mai scăzut de accident vascular cerebral”, a explicat medicul nutriționist Patricia Bannan.

Hipertensiunea este o cauză comună de AVC, motiv pentru care un stil de viață activ și consumul regulat de fibre sunt utile pentru a reduce riscul de a suferi de această problemă.

„Fibrele pot susține tensiunea arterială prin intermediul microbiomului”, a spus medicul Dani Lebovitz.

Este un nutrient crucial pentru organism

Mai mult decât atât, fibrele pot ține sub control și nivelul de colesterol din organism.

„Anumite tipuri de fibre solubile, întâlnite în alimente precum ovăzul, avocado, fasolea, merele și citricele, pot contribui la scăderea colesterolului LDL prin reducerea absorbției și reabsorbției colesterolului și a acizilor biliari în tractul digestiv”, a explicat Bannan.

Nu în ultimul rând, consumul de fibre poate susține și menținerea unui nivel optim al glicemiei.

„Fibrele încetinesc digestia și absorbția carbohidraților, ceea ce poate contribui la menținerea unor niveluri mai stabile ale glicemiei și la un control glicemic mai bun”, a mai spus medicul nutriționist Patricia Bannan.