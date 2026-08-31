Cum repari programul de somn al copiilor înainte să înceapă școala. Greșeala pe care părinții trebuie să o evite

După o vacanță plină de nopți târzii de vară și dormit în voie, copii se vor reîntoarce pe băncile școlilor, înapoi la trezitul de dimineață. Deși neplăcut, experții recomandă ca copiii să se reobișnuiască treptat cu rutina de dinainte.

Revenirea la școală Foto: arhivă

Revenirea la programul din timpul anului școlar

Durata somnului de care au nevoie copiii variază odată cu vârsta. În timp ce preșcolarii ar trebui să doarmă până la 13 ore, preadolescenții au nevoie de între 9 și 12 ore, iar adolescenții se simt cel mai bine cu 8-10 ore de somn.

Când copiii nu dorm suficient, pot avea dificultăți în a-și menține atenția la ore, pot suferi de somnolență în timpul zilei, pot avea un nivel de energie mai scăzut și pot deveni iritabili.

„Dacă programul de somn al copilului dumneavoastră trebuie modificat, această schimbare ar trebui să se facă treptat”, recomandă Brian Chen, medic la Cleveland Clinic., potrivit Euronews. „O schimbare bruscă poate duce la privarea de somn a copiilor și la starea lor de somnolență”.

Vara, programul de culcare devreme poate fi neglijat, deoarece copiii stau treji până târziu pentru petreceri în pijamale, maratoane de filme și zboruri lungi cu avionul. Pentru a reveni la normal, experții recomandă stabilirea unui program de culcare mai devreme cu o săptămână sau două înainte de prima zi de școală sau culcarea treptată cu 15-30 de minute mai devreme în fiecare seară.

Ce trebuie evitat în această perioadă

Copiii nu ar trebui să primească o masă copioasă înainte de culcare și ar trebui să evite televizorul sau ecranele cu două ore înainte de somn. În schimb, pot desfășura activități relaxante, cum ar fi să facă un duș sau să citească o poveste.

„Încerci să eliberezi mintea de sarcina cognitivă”, a declarat Nitun Verma, purtător de cuvânt al Academiei Americane de Medicină a Somnului, pentru Associated Press. „Ar fi ca și cum, atunci când conduci, eliberezi încet pedala de accelerație”.

Părinții își pot adapta planurile de revenire la școală în funcție de ceea ce funcționează cel mai bine pentru copilul lor.

Dimineața, expunerea la lumina zilei, fie stând lângă o fereastră, fie ieșind afară, poate ajuta la antrenarea creierului pentru a se trezi, a spus Verma.

Combateți anxietatea legată de somn în perioada de început a școlii

Calitatea somnului contează la fel de mult ca și durata acestuia. Emoțiile din prima zi pot face dificilă adormirea, indiferent cât de devreme se culcă copilul.

Gabrina Dixon, medic pediatru la Spitalul de Copii din SUA, spune că părinții pot discuta cu copiii lor pentru a afla ce îi face să se simtă anxioși. Este vorba despre prima zi la o școală nouă? Este teama de a-și face prieteni noi?

Apoi, elevii pot încerca să exerseze activitățile stresante înainte de începerea școlii, pentru ca aceste sarcini să pară mai puțin înfricoșătoare - de exemplu, vizitând școala sau întâlnindu-se cu colegii de clasă la o zi a porților deschise.

Săptămânile dinaintea începerii școlii pot fi extrem de aglomerate și nu este întotdeauna posibil să pregătești o rutină din timp. Dar copiii se vor adapta în cele din urmă, așa că experții în somn spun că părinții ar trebui să facă tot ce le stă în putință. La urma urmei, copiii lor nu sunt singurii care se adaptează la o nouă rutină.

„Nu spunem «dormi bine» doar așa, fără motiv”, a declarat Gabrina Dixon. „Somnul îi ajută cu adevărat pe copii să învețe și îi ajută să-și desfășoare activitățile pe parcursul zilei”.