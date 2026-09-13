 Elena Lasconi se pregătește de iarnă. Rețeta pe care o folosește pentru zacusca de pește: „Îmi place”
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VideoElena Lasconi se pregătește de iarnă. Rețeta pe care o folosește pentru zacusca de pește: „Îmi place”

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Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung-Muscel, și-a surprins din nou comunitatea online cu un moment din viața personală. Sâmbătă, aceasta s-a filmat în bucătărie, în timp ce prepara zacuscă de pește, chiar între oficierea a patru cununii civile.

Elena Lasconi se pregătește de iarnă
Elena Lasconi se pregătește de iarnă Foto: Facebook/shutterstock

Elena Lasconi, între primărie și gătit

Sâmbătă, primarul municipiului Câmpulung Muscel, s-a filmat în bucătărie, în timp ce prepara zacuscă de pește, chiar între oficierea a patru cununii civile. Videoclipul, postat pe Facebook, a atras rapid reacții, mai ales datorită mesajului pe care l-a transmis politicienilor.

Lasconi a povestit că, deși este primar „de dimineața până seara, de sărbători și în weekend”, își face timp și pentru activitățile care îi aduc bucurie și liniște, printre care și gătitul.

A pregătit peștele, l-a lăsat la răcit, a plecat să oficieze patru căsătorii, apoi s-a întors acasă pentru a continua rețeta. În timp ce amesteca în cratiță, a explicat că zacusca de pește este „super gustoasă” și că îi place enorm să o facă.

Nu este prima dată când primarul își arată pasiunea pentru gătit în spațiul public, însă alegerea zacuștei de pește și comentariile despre stilul de viață al politicienilor au atras atenția. În timp ce avea grijă de oala de pe foc, Lasconi a oferit și câteva detalii despre preparat, menționând că și-a pus ochelarii pentru a verifica „ să nu aibă oase”. 

Mesajul transmis de Elena Lasconi pentru conducătorii țării

La finalul videoclipului, Elena Lasconi a lansat o întrebare retorică adresată liderilor politici: „Mă întreb oare cei care ne conduc fac zacuscă? Sau cine le face zacusca?”. Mesajul, însoțit de urarea „Vă pup! Sâmbătă frumoasă să aveți!”, a stârnit mii de reacții din partea internauților:

„Doamnă dragă  și frumoasă! Trebuia să fiți președintele acestei minunata țară...Îmi este tare teama de ce va urma...”; „Cred că îți datorăm cu toții niste scuze! Tu ne-ai avertizat… ești tare”; „Felicitări, păcat că s-au anulat alegerile, ați fi fost președintele acestei țări!”.

Elena Lasconi a fost aleasă primar al municipiului Câmpulung-Muscel în 2020 și a obținut un al doilea mandat. La nivel național, a condus pentru o perioadă USR și a candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ajungând în turul al doilea, ulterior anulat de CCR.

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