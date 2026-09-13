Elena Cârstea și Glenn Muttart, 20 de ani de căsnicie. Mesajul emoționant transmis de artistă soțului său

Elena Cârstea și soțul ei american, Glenn Muttart, sărbătoresc două decenii de căsnicie. Cu această ocazie, artista a transmis un mesaj emoționant în mediul online, în care și-a exprimat aprecierea pentru bărbatul care i-a fost alături de-a lungul anilor, atât în perioadele frumoase, cât și în momentele dificile.

Elena Cârstea și soțul ei, Glenn Muttart. Foto: Facebook

Viața Elenei Cârstea s-a schimbat după ce a decis să plece din România și să înceapă un nou capitol în Statele Unite, alături de fiicele sale, pe care le-a adoptat în țara natală. Artista și-a construit acolo viața de familie alături de Glenn, cu care spune că are o relație bazată pe iubire, respect și încredere.

Elena Cârstea: „A fost greu, a fost ușor, momente grele și momente fericite”

La aniversarea celor 20 de ani de căsnicie, Elena a rememorat parcursul alături de soțul său și a vorbit cu sinceritate despre toate etapele prin care au trecut împreună.

„Astăzi au trecut două decenii de când am ales să îmi împart viața cu un om integru, decent, modest, fără fițe și fonfleuri, un om în care mâinile căruia mi-am pus viața. A fost greu, a fost ușor, momente grele și momente fericite, am râs, am plâns, am avut parte de toate.

Ne-am crescut copiii, câinii și mâțele. A fost o clipă în timp. Vă doresc tuturor să aveți parte de un partener care să vă fie prieten, soț, complice, și stabilitate și liniște. Aniversare fericită, Glenn, te iubesc și ai tot respectul din partea mea pentru omul minunat care ești. Soția ta”, a scris Elena Cârstea pe contul său de Facebook.

Cum s-au cunoscut Elena Cârstea și Glenn Muttart

Elena Cârstea și Glenn Muttart și-au bazat încă de la început căsnicia pe respect, iubire, dar și pe prietenie și sinceritate. Între cei doi nu a existat loc pentru minciună sau trădarea încrederii, iar sprijinul și respectul reciproc au contat enorm în relația lor.

Vedeta a vorbit de nenumărate ori despre începuturile poveștii de dragoste cu soțul său american. Cei doi s-au cunoscut pentru prima dată pe internet, iar conversațiile lor au stat la baza unei relații care avea să se transforme, ulterior, într-o căsnicie de lungă durată.

„Prima dată noi am vorbit o grămadă pe net. Uneori întrerupea brusc conversația, dar l-am lăsat în pace, nu mi-am imaginat că o să iasă ceva. Eram la Mediaș când l-am cunoscut, mă plictiseam și butonam pe calculator. Mi-a zis o prietenă de un site, am intrat și am văzut pe cineva care avea data de naștere ca a mamei mele. Am început să vorbim și, de la câteva minute, am ajuns să vorbim cu orele.

„Glenn este un om extraordinar de drăguț, un tată excepțional pentru fete”

După perioada în care au comunicat online, Elena și Glenn s-au întâlnit față în față, iar lucrurile au evoluat rapid. Artista spune că unul dintre motivele pentru care relația lor a rezistat în timp este și felul în care soțul său s-a comportat în rolul de tată pentru fiicele ei.

„După aceea ne-am cunoscut personal și ne-am căsătorit, a mers totul foarte repede. E de necrezut cum au trecut aproape 20 de ani și suntem tot împreună. Anul acesta facem 18 ani de la căsătorie și nu știu când a trecut timpul. Glenn este un om extraordinar de drăguț, un tată excepțional pentru fete. Dacă nu ar fi fost așa, nu rămâneam cu el.”, a spus Elena Cârstea pentru unica.ro.