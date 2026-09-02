10 cauze frecvente pentru care te trezești cu dureri de cap

Cele mai frecvente cauze pentru care te trezești cu o durere de cap dimineața țin de anumite tipuri de cefalee și de probleme de sănătate subiacente, explică specialiștii.

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Dr. Melissa Moore, neurolog la Tampa General Hospital, specializată în tratarea durerilor de cap în cadrul USF Health Headache Center și dr. Oluwatosin Ajao, medic specialist în medicină internă și fondatoarea Hydration Bar MD, explică posibilele cauze.

„De obicei, ne așteptăm ca durerile de cap să apară mai degrabă pe parcursul zilei”, spune dr. Melissa Moore. „Există însă anumite tipuri de cefalee care apar mai frecvent la trezire sau care te trezesc în timpul nopții.”

„Unele tipuri de dureri de cap debutează mai frecvent la trezire”, spune dr. Moore. Iată cauzele întâlnite cel mai des de medici.

1. Cefaleea cervicogenă

Acest tip de durere de cap este provocat de o durere care pornește din zona gâtului, explică dr. Moore. Este una dintre cele mai frecvente cauze ale durerilor de cap matinale pe care le întâlnește în cabinet. Cu alte cuvinte, dacă dormi cu gâtul într-o poziție incomodă, este posibil să te trezești cu o durere de cap.

2. Apneea în somn sau modificarea programului de somn

Apneea obstructivă în somn netratată este o altă cauză pe care dr. Moore o întâlnește frecvent la pacienții săi.

„În cazul acestei afecțiuni, respirația se oprește de multe ori în timpul somnului”, explică dr. Oluwatosin Ajao. „Când te trezești, durerea de cap seamănă, de obicei, cu o presiune surdă resimțită pe ambele părți ale capului și dispare în general în câteva ore.”

Și un program de somn care nu este sincronizat cu ritmul tău circadian, cum se întâmplă atunci când lucrezi în ture de noapte, poate contribui la apariția durerilor de cap la trezire, adaugă dr. Moore.

3. Migrenele

„Migrenele pot începe în timp ce dormi sau pot fi deja prezente în momentul în care te trezești. Deseori, ele sunt declanșate de un somn insuficient sau întrerupt în noaptea precedentă”, spune dr. Ajao.

Totuși, ea adaugă că migrenele tind să înceapă mai degrabă între finalul dimineții și începutul serii decât în timpul nopții.

4. Tulburările temporomandibulare sau bruxismul

Tulburările temporomandibulare reprezintă un grup de afecțiuni care provoacă durere și disfuncții la nivelul articulației temporomandibulare și al mușchilor din jur, iar acestea pot cauza frecvent dureri de cap.

În experiența clinică a dr. Moore, durerile de cap matinale provocate de tulburările temporomandibulare sunt a treia cea mai frecventă cauză. În mod asemănător, dacă scrâșnești sau strângi din dinți în timpul somnului, fenomen cunoscut sub numele de bruxism nocturn, poți simți dureri la nivelul tâmplelor atunci când te trezești, precizează dr. Ajao.

5. Consumul excesiv de medicamente, alcool sau cofeină

Dacă folosești prea multe analgezice sau consumi prea mult alcool ori prea multă cofeină, este posibil să te trezești cu dureri de cap, spune dr. Ajao.

„Dacă iei prea des medicamente pentru durere, acestea pot ajunge să-ți provoace dureri de cap”, explică ea. „Te trezești adesea cu aceste dureri deoarece efectul medicamentului dispare în timpul nopții.”

În mod similar, consumul excesiv de cofeină sau alcool poate duce dimineața la simptome de sevraj sau la mahmureală, situații în care durerile de cap apar frecvent.

6. Hipertensiunea intracraniană idiopatică

Hipertensiunea intracraniană idiopatică este o afecțiune rară, care nu pune viața în pericol, în care acumularea lichidului cefalorahidian în interiorul craniului crește presiunea din jurul creierului, potrivit Cleveland Clinic.

„Această presiune intracraniană crește în mod natural atunci când stăm întinși”, explică dr. Moore, iar acest lucru poate provoca dureri de cap la trezire.

7. Depresia și anxietatea

„Problemele de sănătate mintală, precum depresia și anxietatea, contribuie la apariția durerilor de cap matinale”, spune dr. Ajao. „Persoanele care nu au aceste afecțiuni tind să sufere mai rar de dureri de cap.”

Ea menționează că persoanele cu depresie sau anxietate aveau o probabilitate de peste cinci ori mai mare de a se confrunta cu dureri de cap dimineața decât cele care nu sufereau de niciuna dintre aceste afecțiuni.

8. Cefaleea cluster

„Cefaleea cluster este bine-cunoscută pentru faptul că apare noaptea. Crizele îi trezesc adesea pe oameni din somn și, în multe cazuri, se produc aproximativ la aceeași oră în fiecare noapte”, spune dr. Ajao.

Durerea este, de obicei, foarte intensă și poate fi însoțită de înroșirea sau lăcrimarea ochiului, nas înfundat sau secreții nazale ori de căderea pleoapei pe aceeași parte pe care simți durerea.

9. Cefaleea hipnică

„Această formă rară de cefalee mai este numită și «durerea de cap cu rol de ceas deșteptător». Apare numai în timpul somnului și te trezește”, explică dr. Ajao.

Afecțiunea debutează, în general, în jurul vârstei de 60 de ani, afectează frecvent ambele părți ale capului, iar durerea poate dura aproximativ două ore. Potrivit Bibliotecii Naționale de Medicină, doar 1,4% dintre adulții în vârstă care suferă de dureri de cap au această tulburare.

10. Cauze neurologice mai grave

„Pot exista și probleme acute care provoacă dureri de cap la trezire, cazuri în care durerea este secundară afecțiunii respective”, spune dr. Moore.

Cele mai frecvente sunt tumorile cerebrale ,care pot determina acumularea lichidului atunci când stai întins, și problemele vasculare, precum anevrismele, explică ea.

„De regulă, aceste dureri continuă să se agraveze în timp și sunt adesea însoțite de alte simptome neurologice”, adaugă dr. Moore.

Când trebuie să-ți contactezi medicul dacă te trezești cu dureri de cap

Vestea bună este că multe dintre aceste probleme și tulburări pot fi tratate, iar tratamentul te poate ajuta să scapi de durerile cronice de cap care apar la trezire. De aceea, este esențial să discuți despre ele cu medicul tău.

„Îți recomand să discuți cu medicul dacă observi orice tipar în apariția durerilor de cap, pentru a exclude eventualele cauze secundare și pentru a primi tratamentul potrivit”, spune dr. Moore.

Totuși, dacă te trezești cu o durere de cap complet nouă, care este total diferită de tot ceea ce ai simțit în trecut, dacă este cea mai intensă durere pe care ai avut-o vreodată sau dacă este însoțită de alte simptome îngrijorătoare, dr. Moore recomandă să mergi în aceeași zi la urgență pentru a exclude o problemă gravă. După identificarea cauzei, vei putea primi tratamentul de care ai nevoie.

Sursa: Prevention