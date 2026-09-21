Fratele prințesei Diana demontează teoriile conspirației din jurul vieții surorii sale: „Am avut o copilărie fericită”

Fratele prințesei Diana, Charles Spencer, a făcut o serie de dezvăluiri despre copilăria lor și despre momentele care au influențat profund istoria familiei.

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În noua sa carte, el încearcă să demonteze mitul potrivit căruia Diana ar fi avut o copilărie nefericită. În realitate, primii ani din viața ei au fost marcați de bucurie, în ciuda tragediilor care au lovit familia.

Prințesa Diana, o copilărie mai fericită decât s-a crezut

Potrivit lui Charles Spencer, copilăria celor doi a fost una luminoasă și plină de momente frumoase. Deși plecarea mamei lor, Frances, a reprezentat o rană profundă, tatăl lor, John Spencer, a făcut tot posibilul să mențină atmosfera caldă și stabilă în casă. O bonă pe care familia o îndrăgea, Sally, își amintea de Diana ca de o fetiță veselă și plină de viață.

„Copilăria pe care mi-o amintesc ca fiind trăită împreună a fost una cu adevărat fericită. Desigur, a existat și umbra plecării mamei mele [Frances] de acasă, dar tatăl meu [John] era un tată foarte grijuliu și făcea ca atmosfera din casă să fie cu adevărat plină de bucurie”, a declarat Charles Spencer pentru publicația People.

Spencer subliniază că, dacă au existat frământări interioare ale Dianei, acestea nu erau vizibile în exterior. Din perspectiva celor din jur, copiii Spencer păreau fericiți și bine îngrijiți.

Legături cu familia regală înainte de prințesa Diana

În carte, Spencer dezvăluie și un episod mai puțin cunoscut: tatăl lor ar fi avut, în tinerețe, sentimente pentru cea care urma să devină regina Elisabeta a II-a. John Spencer era un tânăr ofițer atrăgător, aflat în proximitatea familiei regale, iar între cei doi ar fi existat o conexiune.

Relația a fost însă întreruptă brusc de Lord Mountbatten, unchiul prințului Philip, care i-a transmis că nu este „potrivit” și i-a cerut să se retragă. Potrivit lui Charles Spencer, tatăl său a suferit profund în urma acelui moment.

„Tatăl meu nu vorbea niciodată despre asta, dar... în tinerețe, era un tânăr ofițer de armată foarte chipeș și lucra în apropierea familiei regale, iar cred că s-a simțit o anumită legătură de ambele părți. Apoi, tatăl meu a fost mustrat de lordul Mountbatten, care era unchiul prințului Philip: „Ce Dumnezeu crezi că faci? Nu ești potrivit.” Și i s-a spus să dispară. Asta i-a frânt inima pe atunci, când era un tânăr de vreo 20 de ani”, a mai povestit fratele prințesei Diana.

Tragedia care a distrus familia Spencer

Un episod dramatic a marcat definitiv familia: moartea celui de-al treilea copil, John, născut în 1960 cu 12 degete la mâini și 12 degete la picioare, care a murit în aceeași zi în care a venit pe lume. Pierderea băiețelului a fost devastatoare, mai ales într-o perioadă în care moștenitorul de sex masculin era considerat esențial pentru continuitatea numelui Spencer.

Charles Spencer crede că această tragedie a afectat profund căsnicia părinților lor și, indirect, a influențat cursul vieții întregii familii. De asemenea, el subliniază că, dacă acel copil ar fi supraviețuit, este posibil ca Diana să nu fi fost niciodată născută.

„Oare dacă al treilea copil ar fi fost un băiat, Diana nu s-ar fi născut? A fost un moment extraordinar pentru familie, acest băiețel atât de așteptat, pentru că pe atunci era extrem de important să ai un fiu care să ducă mai departe numele familiei. Devastarea provocată de moartea lui John a avut un impact profund și probabil a rupt căsnicia [părinților mei] în adâncul sufletului”.

Ce i-ar fi spus Regele Charles fratelui Dianei după moartea ei

O nouă carte despre viața Prințesei Diana, scrisă de fratele acesteia, readuce în atenție tensiunile din familia regală, la aproape trei decenii de la moartea acesteia. Charles Spencer, fratele Dianei, susține în memoriile sale că Regele Charles i-ar fi făcut o afirmație dură la doar câteva zile după tragicul accident în care sora lui și-a pierdut viața.

Potrivit relatării din cartea Swan Song: Diana, My Sister, discuția dintre cei doi ar fi avut loc în contextul unei dispute legate de funeraliile Dianei și, în special, de participarea Prinților William și Harry la procesiunea funerară.

Spencer povestește că, la acea vreme, un reprezentant important al Palatului i-ar fi transmis că cei doi băieți ai Dianei, care aveau atunci 15 și, respectiv, 12 ani, urmau să meargă în spatele sicriului mamei lor.

Răspunsul fratelui Dianei ar fi fost categoric: „Asta nu se va întâmpla”.

Potrivit memoriilor sale, la doar câteva minute după această reacție, Charles l-ar fi sunat și ar fi pus sub semnul întrebării atitudinea familiei Spencer față de responsabilitate și datorie.

Disputa despre procesiunea funerară

În relatarea publicată înaintea lansării cărții, Charles Spencer susține că Regele Charles a adus în discuție propria experiență de la funeraliile unchiului său, Lord Mountbatten, în 1979.

Charles participase atunci la procesiunea funerară a lui Louis Mountbatten, care fusese asasinat de IRA. Spencer afirmă că i-a atras atenția asupra diferenței de vârstă: Charles avea 30 de ani în momentul respectiv, în timp ce William și Harry erau încă adolescenți și copii.

Potrivit fratelui Dianei, discuția ar fi devenit extrem de tensionată după această observație. El susține că Charles „a luat-o razna” și că a continuat să vorbească furios la telefon.

Spencer spune că a ascultat fără să îl întrerupă, iar la un moment dat a crezut că pauza din conversație însemna că prințul de atunci încerca să-și recapete calmul.

Apoi, în relatarea din carte, Spencer susține că Charles ar fi spus: „Fiți sigur, o vom uita destul de curând!”