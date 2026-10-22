Un program inedit le oferă românilor produse direct de la fermă. Cum pot primi brânză și fructe acasă

Românii ar putea adopta în curând, simbolic, o oaie și să primească acasă brânză timp de șase luni, fără să fie nevoiți să locuiască la țară sau să se ocupe efectiv de creșterea animalului. Inițiativa aparține platformei Hambar, care își propune să conecteze direct micii producători cu consumatorii.

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Cum funcționează sistemul

Conceptul este simplu, potrivit StartUp Cafe: clientul alege o oaie dintr-o fermă parteneră, plătește în avans pentru o anumită cantitate de brânză, iar fermierul trimite produsele în tranșe lunare, pe parcursul a șase luni.

„Sperăm să avem prima adopție de o oaie cel mai târziu în noiembrie”, a declarat Alin Șerban, unul dintre fondatorii platformei Hambar.

Fondatorii, Alin Șerban și Călin Costinaș, explică faptul că adopția este una simbolică și reprezintă, în realitate, o achiziție anticipată de produse. Astfel, consumatorii își asigură livrările viitoare, iar fermierii primesc mai rapid fondurile necesare pentru activitatea lor.

Oile vor avea nume și fotografii

Potrivit planului prezentat de dezvoltatorii proiectului, o parte dintre animalele fermierilor vor fi selectate și introduse în platformă. Acestea vor fi fotografiate, vor primi nume și vor putea fi alese de către clienți.

Cumpărătorii vor putea decide și cantitatea de produse dorită, existând variante precum șase, zece, 12 sau 15 kilograme de brânză, livrate pe parcursul mai multor luni.

Deocamdată, reprezentanții platformei nu au anunțat costurile programului și nici data exactă a lansării.

Vor putea fi adoptați și pomi, vaci sau stupi

După testarea sistemului cu oi, Hambar intenționează să extindă proiectul și către alte produse agricole.

Românii ar putea adopta simbolic: vaci, ca să primească produse lactate; stupi de albine pentru livrări de miere; pomi fructiferi, de unde vor primi fructe sau produse procesate ulterior.

Fondatorii spun că fiecare animal sau pom inclus în program va putea fi identificat individual, pentru ca participanții să știe exact ce au ales.

De ce este util sistemul pentru fermieri

Inițiatorii proiectului susțin că plata în avans ar putea rezolva una dintre cele mai mari probleme ale micilor producători: accesul la bani înainte de obținerea producției.

Fermierii au cheltuieli cu hrana animalelor, semințele, utilajele sau întreținerea culturilor cu multe luni înainte să vândă efectiv produsele.

Prin acest sistem, o parte dintre costuri ar putea fi acoperite din fondurile primite anticipat de la clienți.

Până la lansarea programului de adopții, platforma Hambar funcționează deja ca un marketplace pentru produse alimentare românești.

Ce include aplicația Hambar

Lansată de Alin Șerban, fondatorul EuCeMănânc, devenită ulterior Tazz by eMAG și apoi Wolt România, împreună cu Călin Costinaș, fost director general adjunct al Profi, platforma reunește în prezent peste 200 de producători și mai mult de 4.000 de produse.

În ofertă se regăsesc produse tradiționale, precum miere, zacuscă, brânzeturi și mezeluri, dar și specialități mai puțin obișnuite, printre care miere cu trufe, dulceață de usturoi, ketchup de prune, brânză maturată cu lavandă sau unt cu trufe.

Dacă proiectul va avea succes, începând din 2027 românii ar putea avea propria oaie, vacă sau chiar propriul pom fructifer, fără să se deplaseze vreodată la o fermă.