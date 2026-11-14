 Mihai Găinușă, în Asia Express alături de fiica sa, Eva? Ce spune fostul concurent despre o nouă participare
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Mihai Găinușă, în Asia Express alături de fiica sa, Eva? Ce spune fostul concurent despre o nouă participare

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Mihai Găinușă a vorbit cu sinceritate despre relația pe care o are cu fiica sa, Eva, dar și despre posibilitatea de a participa din nou la Asia Express, de această dată alături de ea. Fostul prezentator a dezvăluit dacă ar accepta o astfel de provocare și a mărturisit cine au fost concurenții care l-au impresionat cel mai mult în ultimul sezon al emisiunii.

Mihai și Eva Găinușă
Mihai și Eva Găinușă Foto: Facebook

Mihai Găinușă a trăit experiența Asia Express în sezonul 7, când a pornit pe „Drumul Zeilor” alături de Oana Paraschiv. Cei doi au trecut prin numeroase provocări în Thailanda, Malaezia și Indonezia, însă aventura lor s-a încheiat pe 6 noiembrie, când au fost eliminați din competiție, cu puțin timp înainte de marea finală.

Recent, în cadrul unui interviu, fostul concurent a dezvăluit și care a fost echipa sa preferată din sezonul 9, câștigat de Gabi Torje și Alin Alexuc. Connie Preda și Maurice Munteanu au fost cei care i-au atras atenția și pe care i-a apreciat cel mai mult.

Ar participa Mihai Găinușă din nou la Asia Express, alături de fiica sa?

Întrebat dacă ar repeta experiența alături de fiica sa, Eva, Mihai Găinușă a mărturisit că ar fi deschis unei asemenea provocări, însă nu este convins că tânăra ar accepta. În schimb, fostul concurent spune că ar pleca fără ezitare din nou la drum alături de Oana Paraschiv, fiind convins că de această dată ar putea ajunge până în finală.

„Aș accepta, dar nu cred că Eva ar vrea. Este mult prea pretențioasă și are niște principii peste care nu ar trece. Dar aș pleca oricând din nou la drum cu Oana Paraschiv. Cred că amândoi am rezista de data aceasta până la capăt. Bine, și cu un pic de noroc, să avem șoferi care să nu greșească traseul”, a spus Mihai Găinușă pentru Cancan.ro.

Ce sfaturi îi oferă Mihai Găinușă fiicei sale, Eva

Eva, fiica fostului prezentator, este studentă în Bologna, iar cei doi au o relație apropiată. Mihai Găinușă a vorbit și despre sfaturile pe care i le oferă tinerei și despre valorile pe care încearcă să i le transmită. Acesta își dorește ca fiica sa să fie realistă, să ia propriile decizii și să nu se lase influențată de persoanele nepotrivite.

„I-am spus Evei să fie realistă. I-am atras atenția că nu tot ce zboară se mănâncă, deci nu orice este ceea ce pare a fi. Să facă bine ceea ce îi place, să aibă respect pentru cei care merită respect, să nu se lase niciodată condusă de oameni proști și să se ferească de prostia agresivă. Și, neapărat, aș vrea să învețe de la mine – și cred că a învățat deja – să gândească critic.”

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