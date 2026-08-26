Nouă dintre cele mai bune seriale de urmărit în luna septembrie

De la revenirea serialului polițist de succes de pe Netflix, „The Gentlemen”, până la o miniserie despre celebrul caz de crimă al lui Lizzie Borden – iată cele mai bune seriale pe care le poți urmări online, începând cu luna septembrie.

Cele mai bune seriale ale lunii septembrie Foto: Netlix

The Gentlemen

În universul lui Guy Ritchie, crimele nu sunt niciodată prea multe, inclusiv în cel de-al doilea sezon al acestui serial popular, inspirat din filmul său cu același nume din 2019. Theo James revine în rolul lui Eddie, chipeșul duce de Halstead, a cărui moștenire includea un titlu nobiliar, un domeniu întins și o plantație de marijuana pe terenurile acestuia, potrivit BBC.

Eddie s-a implicat acum cu totul în acea afacere criminală condusă de Susie (Kaya Scodelario) și de tatăl ei, Bobby (Ray Winstone). Daniel Ings revine în rolul fratelui dezorganizat al lui Eddie, Freddy, alături de Joely Richardson în rolul mamei lor, Lady Sabrina, și de Giancarlo Esposito în rolul unui traficant de droguri american, Stanley Johnson.

Pe măsură ce imperiul lui Bobby se extinde, acțiunea se mută din Marea Britanie în Italia, unde Sergio Castellitto interpretează rolul unui șef al crimei organizate italiene. Hugh Bonneville se alătură distribuției în rolul unui personaj numit Lord Hawthorne, care este probabil mult mai dubios decât Lord Grantham, interpretat de Bonneville în „Downton Abbey”. „The Gentlemen” va avea premiera pe 3 septembrie pe Netflix la nivel internațional

Last Seen (Ultima dată vazută)

Patrick Brammall oferă o interpretare intensă în rolul lui Ian Ridley, un dispecer de poliție și fost detectiv a cărui fiică în vârstă de trei ani a fost răpită cu 11 ani în urmă. Nu a fost găsită, iar de atunci căsnicia lui Ian s-a destrămat, iar el a căzut victima alcoolismului.

Când primește un apel de urgență de la o tânără pe care o crede a fi fiica sa, devine hotărât să o găsească, chiar dacă nimeni altcineva nu îl crede. Maxine Peake joacă și ea un rol emoționant, iar noi urmărim unde îl conduc indiciile pe Ian și cum va afecta acest lucru viața lui deja tulburată. „Last Seen” are premiera pe 9 septembrie pe Apple TV la nivel internațional.

Collin from Accounts

Acest al treilea sezon va fi ultimul pentru comedia romantică plasată în Sydney, care a început în momentul în care proprietarul unei berării, Gordon, și studenta la medicină Ashley – Patrick Brammall și Harriet Dyer, cuplul din viața reală care a creat și a scris serialul – ajung să îngrijească împreună un câine pe care îl numesc Colin From Accounts. Sezonul precedent s‑a încheiat cu Ashley refuzând cererea în căsătorie a lui Gordon, făcută stânjenitor, în public, la nunta unui prieten.

Noul sezon reia firul poveștii trei ani mai târziu, când cei doi se întâlnesc din întâmplare încă o dată. Tensiunea „vor fi sau nu vor fi împreună” revine, dar nu poate continua la nesfârșit. „Nu vrem să lungim povestea inutil”, a declarat Brammall pentru The Guardian, explicând decizia creativă de a încheia serialul.

Serialul „Colin From Accounts” va avea premiera pe 10 septembrie pe Paramount+ în SUA și va fi disponibil pe BBC iPlayer în Marea Britanie mai târziu în acest an.

Monster: Povestea lui Lizzie Borden

Acesta este al patrulea capitol al antologiei lui Ryan Murphy, care explorează într-o manieră întunecată crime care au marcat istoria contemporană, printre acestea numărându-se: cazul Jeffrey Dahmer, fraților Menendez și Ed Geine.

De această dată, povestea se concentrează pe una dintre cele mai iconice figuri din cultura americană: Lizzie Borden, femeia care a inspirat celebrul vers „Lizzie Borden took an axe / And gave her mother forty whacks”/ „Lizzie Borden a aluat un topor/ I-a dat mamei ei patruzeci de lovituri”.

Ella Beatty, fiica lui Warren Beatty și Annette Bening, o interpretează pe Lizzie Borden. Tânăra fost acuzată, dar niciodată condamnată, pentru uciderea cu toporul a tatălui și a mamei vitrege în 1892.

Vicky Krieps joacă rolul servitoarei familiei, Billie Lourd este sora lui Lizzie, iar Rebecca Hall și Charlie Hunnam îi interpretează pe părinții victimei. Ella Beatty a declarat că acest sezon aduce „primul monstru feminin” al francizei și explorează furia și represiunea feminină. Miniseria va avea premiera internațională pe Netflix pe 17 septembrie.

Universul Agathei Christie: Tommy și Tuppence

În această versiune a cunoscutei-serii semnate de Agatha Chirstie, Tommy (Josh Dylan) este un scriitor de romane polițiste care o reîntâlnește pe Tuppence (Antonia Thomas), fosta lui iubită din facultate, la nunta unui prieten. Evident, are loc o crimă, iar cei doi ajung să investigheze cazul împreună, moment în care se naște un nou duo detectivistic. Atracția dintre ei complică însă lucrurile: Tuppence este căsătorită, iar Tommy începe să flirteze cu o detectivă tânără și atrăgătoare (Callie Cooke).

Imelda Staunton o interpretează pe mătușa lui Tommy, Ada, care narează povestea cu un ton ironic. Cele cinci romane ale Agathei Christie dedicate lui Tommy și Tuppence urmăresc evoluția personajelor din 1922 până în 1973. De ce nu ar face un salt direct în secolul XXI?

Tommy & Tuppence are premiera pe 15 septembrie pe BritBox în SUA.

Slow horses

În cel mai nou sezon al celui mai bun serial TV despre spioni, cineva ucide sistematic foști agenți MI5 care au lucrat la Slough House – oameni pe care Jackson Lamb, genial și mereu neglijent, interpretat cu un umor tăios de Gary Oldman, îi numește „ai mei”. River Cartwright (Jack Lowden) bănuiește că tatăl său, un asasin plătit (Hugo Weaving), ar putea fi implicat, însă lista suspecților este lungă.

Diana Taverner (Kristin Scott Thomas), șefa MI5, se află sub o presiune mai mare ca oricând. Iar pentru că echipa a devenit țintă, mulți dintre „Slow Horses” sunt nevoiți să se ascundă împreună – cu rezultate previzibil de dezastruoase. Din distribuția care revine fac parte Saskia Reeves (Catherine), Christopher Chung (Roddy), Aimee‑Ffion Edwards (Shirley) și o surpriză. Slow Horses are premiera pe 18 septembrie pe Apple TV, la nivel internațional.

Brothers (Frații)

Un zvon din viața reală, pornit de la o aluzie făcută de mama lui Matthew McConaughey, susține că el și prietenul său Woody Harrelson ar fi, de fapt, frați vitregi, în urma unei scurte aventuri între mama lui Matthew și tatăl lui Woody. Starurile din True Detective au transformat această idee în premisa unei meta-comedii puternic ficționalizate.

Ei joacă versiuni ale propriilor persoane, însă rolurile membrilor familiei fictive sunt preluate de actori, într-o poveste în care Woody, soția lui și cele două fiice merg în Texas să-l viziteze pe Matthew, pe soția acestuia și pe cei trei copii ai lor.

Holland Taylor o interpretează pe mama lui Matthew, o femeie directă și cu apetit pentru băutură, cunoscută de toți drept Ma Mac, cea care îi aruncă lui Woody bomba: posibilitatea ca cei doi să fie frați. Povestea face, pe alocuri, trimiteri subtile la realitate – inclusiv atunci când versiunea ficțională a lui Matthew decide să candideze la funcția de guvernator al Texasului, un zvon care a circulat și în cazul actorului real, deși acesta nu a făcut pasul.

Serialul combină umorul de sitcom adus de Woody cu momente mai emoționale din partea lui Matthew – exact așa cum te-ai aștepta de la ei. Brothers are premiera pe 23 septembrie pe Apple TV, la nivel internațional.

American Horror Story

American Horror Story revine cu un sezon care aduce laolaltă o distribuție impresionantă, formată din actori emblematici ai francizei. Jessica Lange își reia toate cele patru personaje memorabile, iar Sarah Paulson revine în șase roluri, într-o demonstrație de versatilitate care a definit seria încă de la început. Lor li se alătură Evan Peters, Emma Roberts, Kathy Bates, Angela Bassett și Billie Lourd, într-o poveste construită special pentru a provoca nostalgie și a duce fanii într-un carusel de referințe și conexiuni.

Ryan Murphy descrie noul sezon ca pe o reuniune de supereroi ai horrorului: „E ca The Avengers. Toți se reunesc pentru a învinge răul suprem”. Sezonul 14 este deja în lucru, ceea ce arată că universul AHS rămâne la fel de expansiv și de rezistent ca întotdeauna.

A different world (O lume diferită)

Noua versiune A Different World readuce în prim-plan viața studenților de la Hillman College, de această dată prin perspectiva lui Deborah Wayne, interpretată de Maleah Joi Moon – fiica unor personaje îndrăgite din serialul original. Producția mizează și pe nostalgia publicului, invitând în roluri speciale nume emblematice precum Jasmine Guy și Jada Pinkett Smith.

La fel ca predecesorul său, serialul își propune să exploreze identitatea și experiența studenților din HBCUs, instituție cu o istorie profundă în comunitatea afro-americană.