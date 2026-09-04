 Jurații nu reușesc să ia o decizie în cazul mamei care și-a ucis cei 3 copii. Ce s-a întâmplat în sala de judecată
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Jurații nu reușesc să ia o decizie în cazul mamei care și-a ucis cei 3 copii. Ce s-a întâmplat în sala de judecată

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Verdictul în cazul lui Lindsay Clancy, tânăra mamă acuzată că și-a ucis cei trei copii, se lasă așteptat. Juriul este blocat după șase zile de deliberări, iar un singur jurat ar fi împiedicat, potrivit apărării, pronunțarea unei decizii.

Lindsay Clancy, mama care și-a ucis cei trei copii
Lindsay Clancy, mama care și-a ucis cei trei copii Foto: reuters

Avocatul lui Clancy susține că juratul nu respectă instrucțiunile instanței privind standardul „dincolo de orice îndoială rezonabilă”.

Verdictul este blocat în cazul mamei care și-a ucis cei 3 copii

Jurații vor reveni în instanță în cursul zilei de azi, pentru a încerca să ajungă la o decizie privind responsabilitatea penală a mamei din Massachusetts acuzată că și‑a ucis cei trei copii. Înainte de a-i trimite acasă joi, judecătorul a respins solicitarea apărării de a elimina juratul contestat, după discuții tensionate între părți, potrivit The Guardian.

Standardul „dincolo de orice îndoială rezonabilă” este folosit în procesele penale pentru a stabili vinovăția unei persoane. Înseamnă, pe scurt, că jurații trebuie să fie aproape siguri, pe baza probelor, că persoana acuzată a comis fapta - nu 100%, dar suficient încât orice îndoială rămasă să fie logică, realistă, nu una forțată sau imaginară.

Lindsay Clancy, o fostă asistentă de 36 de ani, nu neagă că și-a strangulat copiii în subsolul locuinței în 2023, înainte de a încerca să-și ia viața. Juriul, însă, a rămas blocat și a încheiat cea de-a șasea zi de deliberări fără un verdict.

Cum s-a produs crima

Clancy este acuzată că și-a strangulat copiii – Cora, cinci ani, Dawson, trei ani, și Callan, în vârstă de opt luni – folosind benzi de fitness, în locuința familiei din Massachusetts, în ianuarie 2023.

Apărarea susține că femeia suferea de psihoză postpartum, o afecțiune psihică severă care poate apărea după naștere, și că, din acest motiv, nu ar trebui considerată penal responsabilă pentru cele trei crime.

Dacă va fi găsită vinovată de omor de gradul întâi – uciderea intenționată și premeditată a unei persoane – Clancy va primi pedeapsa obligatorie cu închisoarea pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

Instanța ar putea decide și o condamnare pentru o infracțiune mai puțin gravă, precum omor de gradul doi – comis cu intenție sau cu o imprudență extremă, dar fără premeditare – sau omor prin imprudență („wanton and reckless conduct”), caz în care Clancy ar urma oricum să execute o pedeapsă privativă de libertate.

Dacă va fi declarată nevinovată pe motiv de nebunie, Clancy nu va fi eliberată: ar fi internată într-un spital de psihiatrie, unde statutul ei ar fi evaluat periodic. În astfel de situații, persoana poate rămâne internată pentru tot restul vieții.

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