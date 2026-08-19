Cum arată Dana Rogoz cu părul scurt. Transformare importantă pentru un rol

Îndrăgita actriță Dana Rogoz a apărut cu o nouă înfățișare în fața fanilor de pe rețelele de socializare. Vedeta a bifat o schimbare radicală de look, după ce a decis să renunțe la părul lung în favoarea unei tunsori bob.

Schimbarea vine pentru un nou rol pe care urmează să îl interpreteze într-un lungmetraj. Actrița a publicat primele imagini cu noul look chiar cu prilejul tunsului și le-a mărturisit urmăritorilor că nu i-a fost niciodată teamă să facă schimbări de imagine atunci când acestea au venit odată cu un nou proiect.

Dana Rogoz a renunțat la părul lung

Dana Rogoz va repeta și un gest caritabil pe care l-a mai făcut în trecut. Actrița își va dona din nou părul către Fundația Renașterea, pentru a fi folosit la confecționarea unor peruci destinate femeilor care se confruntă cu afecțiuni oncologice.

„Tocmai m-am tuns, pentru că în câteva zile încep filmările pentru un nou lungmetraj și era nevoie de o schimbare. O să donez din nou codița, din păr natural, către Fundația Renașterea.

Trebuie să vă mărturisesc că nu mi-a fost niciodată teamă de schimbări, mai ales atunci când ele au venit odată cu un rol nou, pentru un nou proiect. Am avut părul foarte lung, cu breton sau fără, pixie cut, păr natural, blond sau cu șuvițe. Și m-am simțit bine în fiecare ipostază. Diferit, dar bine. E puțin ciudat în primele zile, când te zărești accidental într-o oglindă și nu te recunoști. Dar, altfel, chiar simțeam nevoia de o schimbare!

Voi ce ziceți de noua variantă?”

„Când e vorba de profesie, nu trebuie să sufăr. Părul crește”

În urmă cu doar câteva zile, actrița și-a pregătit fanii pentru schimbarea de look care avea să urmeze. În timp ce se afla la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, pentru a participa la Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul, aceasta le-a povestit că urmează să se tundă scurt, totul pentru un rol, pentru care această schimbare de look era necesară. În mesajul prin care a anunțat că va renunța la părul lung, actrița a mărturisit că nu regretă deloc această schimbare.

„Hai să vă zic un secret! Uitați-vă bine la părul ăsta al meu, așa lung cum îl vedeți. Urmează să mă tund pentru un proiect de film”, a transmis Dana Rogoz.

De asemenea, vedeta știe că sacrificiile pe care le face pentru carieră sunt parte din meseria pe care și-a ales-o.

„Și întotdeauna am zis: când e vorba de profesie, nu trebuie să sufăr. Părul crește”, a mai spus actrița.