 Tavi Clonda a lăsat-o cu gura căscată pe Gabriela Cristea. „Așa am simțit”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Tavi Clonda a lăsat-o cu gura căscată pe Gabriela Cristea. „Așa am simțit”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tavi Clonda le-a luat prin surprindere pe Gabriela Cristea și pe fiicele lor după ce a decis să facă o schimbare radicală de look..

Tavi Clonda și Gabriela Cristea
Tavi Clonda și Gabriela Cristea Foto: Facebook

Mare mirare în familia lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea, după ce artistul a plecat de acasă și s-a întors total schimbat. Acesta a abordat o noua tunsoare.

Tavi Clonda, schimbare radicală de look

Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, a luat decizia de a se tunde, deși a recunoscut că are emoții. Artistul a filmat tot procesul, fiind și el șocat de schimbare. Când a ajuns acasă, prezentatoarea TV a fost de-a dreptul uimită.

Imediat, cele două fiice ale lor i-au sărit în brațe și l-au pupat. „Tati, arăți foarte bine”, spune una dintre micuțe. „Ești frumos!”, îi spune Gabriela Cristea.

„Acum chiar că mi-am surprins fetele… Așa am simțit …Gabriela a rămas cu gura căscată, vedeți reacția ei, iar fetelor le-a plăcut. Urmează să văd ce zice și mama, care e foarte exigentă”, a scris Tavi Clonda în descrierea videoclipului.

Surprizele pentru Gabriela Cristea nu se opresc nici în vacanță

Recent, cei doi au fost plecați în Sicilia. Într-una dintre dimineți, Tavi Clonda a fost cel care s-a ocupat de micul dejun, în timp ce prezentatoarea TV se relaxa pe balcon. Artistul s-a întors cu trei croasante proaspete. În acest context, ea a explicat și cum reușește să nu se îngrașe.

Păi gata, eu am mâncat trei guri și… Ăsta e micul meu dejun, foarte bun! Mă întrebați cum de nu mă îngraș aici. Mănânc trei guri, dar din ce-mi place! Adică nu m-am abținut de la absolut nimic, dar nu în cantități. Și chiar din Bulgaria m-am întors cu jumătate de kilogram mai puțin, ca să înțelegeți, și acolo am avut all inclusive. Ce mic dejun a fost! Mulțumesc că te-ai gândit să pleci așa de dimineață”, a explicat Gabriela Cristea  

Ghid de cumpărături

banner oana lis png
Ce pensie are Viorel Lis. Oana: „Într-un weekend am cheltuit 4500 de lei” PrimeTime
banner rica raducanu png
#Exclusiv Click!
VideoLa 80 de ani și cu două coaste fisurate, Rică Răducanu servește turiștii la mese: „A fost foame rău pe Litoral!” Vedete românești
image
Tensiuni energetice la nivel înalt: Norvegia acuză UE de ipocrizie în privința petrolului și gazelor din Arctica adevarul.ro
image
Relațiile diplomatice cu Ungaria scârțâie: Péter Magyar s-a văzut cu toți omologii vecini importanți, mai puțin cu Bolojan. Problema diplomației românești, analizată de un expert adevarul.ro

Parteneri

image
Mihai Rotaru a luat decizia în privința lui Filipe Coelho după eliminarea din Europa League. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un olandez a vrut să se mute în România şi a fost păcălit cu 2 apartamente în Braşov. "7 ani mi-au furat" observatornews.ro
image
Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit www.antena3.ro
image
Cine este tânăra de origine română care a reprezentat Texas la Miss USA. Ce a vizitat în România în urmă cu trei luni www.gandul.ro
image
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…” www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri as.ro
image
Regele Harald al Norvegiei a murit. De ce era considerat printre cei mai „săraci” monarhi ai Europei, deşi conducea una dintre cele mai bogate țări playtech.ro
image
Sorin Cârțu și Ion Geolgău, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” / „Mi-ați dat cu ceva în cap!” www.fanatik.ro
image
Pensia lui Viorel Lis, dezvăluită de Oana. Câți bani primește fostul edil al Capitalei www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Cine a fost Narcis, unul dintre cele mai cunoscute personaje din mitologia greacă? historia.ro
image
#Istoria Modei
Istoria cravatei: de la eșarfa soldaților croați la accesoriul universal historia.ro
betty salam colaj instagram jpg
Betty Salam, veste-bombă la un an de la divorț. A fost cerută în căsătorie și este însărcinată Vedete românești
Glenn Close foto Profimedia jpg
VideoGlenn Close a postat un videoclip emoționant pentru fani: „Am ajuns acasă” Vedete internaționale
ioana state jpg
Ioana State a spus „stop” unui viciu după ani de zile. „Era singura mea plăcere” Vedete românești
image png
VideoDe la videoclip viral la proces. Vali Petcu, dat în judecată de cei de la HaiHui în Doi Vedete românești
liviu varciu
Liviu Vârciu, nemulțumit de vacanța în Bulgaria: „Dacă o să îmi fie rău mâine, să știți de la ce” Vedete românești
banner rica raducanu png
#Exclusiv Click!
VideoLa 80 de ani și cu două coaste fisurate, Rică Răducanu servește turiștii la mese: „A fost foame rău pe Litoral!” Vedete românești
banner gabriela cristea png
A apărut în curtea Gabrielei Cristea și a cucerit-o pe loc: „Ne-am mai ales cu un membru al familiei” Vedete românești
dolly parton profimedia jpg
Ce se întâmplă cu averea de 500 de milioane de dolari a lui Dolly Parton. Artista a avut un plan clar Vedete internaționale
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net