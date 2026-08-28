Tavi Clonda a lăsat-o cu gura căscată pe Gabriela Cristea. „Așa am simțit”

Tavi Clonda le-a luat prin surprindere pe Gabriela Cristea și pe fiicele lor după ce a decis să facă o schimbare radicală de look..

Tavi Clonda și Gabriela Cristea Foto: Facebook

Mare mirare în familia lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea, după ce artistul a plecat de acasă și s-a întors total schimbat. Acesta a abordat o noua tunsoare.

Tavi Clonda, schimbare radicală de look

Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, a luat decizia de a se tunde, deși a recunoscut că are emoții. Artistul a filmat tot procesul, fiind și el șocat de schimbare. Când a ajuns acasă, prezentatoarea TV a fost de-a dreptul uimită.

Imediat, cele două fiice ale lor i-au sărit în brațe și l-au pupat. „Tati, arăți foarte bine”, spune una dintre micuțe. „Ești frumos!”, îi spune Gabriela Cristea.

„Acum chiar că mi-am surprins fetele… Așa am simțit …Gabriela a rămas cu gura căscată, vedeți reacția ei, iar fetelor le-a plăcut. Urmează să văd ce zice și mama, care e foarte exigentă”, a scris Tavi Clonda în descrierea videoclipului.

Surprizele pentru Gabriela Cristea nu se opresc nici în vacanță

Recent, cei doi au fost plecați în Sicilia. Într-una dintre dimineți, Tavi Clonda a fost cel care s-a ocupat de micul dejun, în timp ce prezentatoarea TV se relaxa pe balcon. Artistul s-a întors cu trei croasante proaspete. În acest context, ea a explicat și cum reușește să nu se îngrașe.

„Păi gata, eu am mâncat trei guri și… Ăsta e micul meu dejun, foarte bun! Mă întrebați cum de nu mă îngraș aici. Mănânc trei guri, dar din ce-mi place! Adică nu m-am abținut de la absolut nimic, dar nu în cantități. Și chiar din Bulgaria m-am întors cu jumătate de kilogram mai puțin, ca să înțelegeți, și acolo am avut all inclusive. Ce mic dejun a fost! Mulțumesc că te-ai gândit să pleci așa de dimineață”, a explicat Gabriela Cristea