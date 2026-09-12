 Bibi a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă și ce reacții au avut fanii: „Cât de frumos!”
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Bibi a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă și ce reacții au avut fanii: „Cât de frumos!”

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Bibi și-a surprins fanii nu doar cu o relație secretă, ci și cu faptul că iubitul a cerut-o în căsătorie. După ce s-a împăcat și s-a despărțit din nou de Antonio Pican, se pare că artista a găsit persoana pe care vrea să o aibă alături tot restul vieții.

Bibi a fost cerută în căsătorie
Bibi a fost cerută în căsătorie Foto: Instagram

Anunțul care a uimit fanii

Recent, Bibi a făcut un anunț neașteptat: cântăreața a mărturisit că s-a logodit cu iubitul ei despre care nu vorbise public până acum. Artista a transmis un mesaj scurt, dar plin de emoție, în care a confirmat că relația ei este oficială. 

„Pentru cei dintre voi care nu știau că am un iubit, nu vă faceți griji… Nu am. Am un LOGODNIC”, a spus ea. 

Deși Bibi a preferat să își țină viața sentimentală departe de ochii publicului, vestea logodnei a stârnit imediat reacții și curiozitate în rândul urmăritorilor.

Artista nu a oferit încă detalii despre identitatea partenerului sau despre momentul în care a avut loc cererea în căsătorie, ea dezvăluind doar că a primit inelul de logodnă în timp ce se afla în Italia, în regiunea Dolomites. 

Urmăritorii au reacționat imediat. „Cât de minunați sunteți împreună! Să vă țină!”; „Doamneee, câte emoții, felicităriiii, frumoșilor!”; „Wow, cât de drăguț! Felicitări!”.

Bibi și Antonio Pican se împăcaseră pentru a doua oară

În 2024, cei doi au lansat melodia „Viața bate filmul”, pentru a anunța că formau, din nou, un cuplu. 

De ceva timp ținem iubirea pentru noi, însă azi vrem să o împărtășim cu voi! Tot ce putem să spunem este că “Viața Bate Filmul”. Povestea noastră nu e doar despre doi oameni care s-au pierdut și apoi regăsit, ci despre două suflete care au avut curajul să înfrunte timpul și să rămână fidele sentimentului pur ce ne-a legat de la început. În ciuda despărțirii, sufletele noastre s-au căutat mereu, iar când ne-am regăsit, a fost ca și cum timpul ar fi făcut o reverență și ne-ar fi lăsat să ne continuăm povestea. Dorul a fost mai puternic decât orice distanță, decât orice tăcere”, a declarat atunci Bibi.

Bibi și Antonio Pican au încheiat ulterior relația.

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