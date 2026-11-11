 Călin Georgescu, judecat în lipsă pentru tentativă de lovitură de stat! Ce vor să afle avocații lui Horațiu Potra
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Călin Georgescu, judecat în lipsă pentru tentativă de lovitură de stat! Ce vor să afle avocații lui Horațiu Potra

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Miercuri, 11 noiembrie, fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, a fost adus încătușat în boxa arestaților de la Curtea de Apel București, în procesul în care este judecat alături de Horațiu Potra și alți 20 de inculpați pentru tentativă de lovitură de stat.

Călin Georgescu va fi judecat în lipsă, iar avocații lui Potra ridică o nouă întrebare
Călin Georgescu va fi judecat în lipsă, iar avocații lui Potra ridică o nouă întrebare Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Prezența sa în sala de judecată a durat doar zece minute: Georgescu a pledat nevinovat, a refuzat procedura simplificată a recunoașterii vinovăției și a cerut să fie judecat în lipsă, fiind reîncătușat și trimis înapoi în arest.

Misterul apelului de la 112: cine i-a turnat pe mercenari înainte de intrarea în București?

În timp ce toți inculpații au respins acuzațiile și au cerut judecarea pe procedura comună, avocații lui Horațiu Potra au solicitat instanței administrarea unor probe-cheie, printre care și identificarea urgentă a persoanei care a sunat la numărul 112 în noaptea de 8 decembrie 2024, la ora 01:16, potrivit Libertatea

Potrivit rechizitoriului, acel apel a deconspirat deplasarea spre Capitală a convoiului înarmat:

În mașini sunt „niște foști din Legiunea Străină, peste 20 de bărbați. Au trecut de Ploiești, au intrat pe DN1, se îndreaptă spre București. Au arme de vânătoare la ei, vin în șapte mașini. Vin înarmați la București, am văzut filmare live cu ei, vin să facă prăpăd cu alegerile”.

Avocata Christiana Mondea a susținut că STS a oferit doar răspunsuri vagi, catalogând apelul drept „intern”. Procurorul de ședință s-a opus însă audierii apelantului, considerând că declarațiile acestuia nu au valoare probatorie distinctă, și a respins cererile privind expertizele armelor sau adresele către MApN. Instanța a rămas în pronunțare pe cererile de probatoriu, noul termen fiind fixat pe 2 decembrie.

Planul clandestin de la Ciolpani și arsenalul de război

Conform Parchetului General, complotul a fost pus la punct pe 7 decembrie 2024, la o zi după anularea alegerilor prezidențiale de către CCR. Georgescu și Potra – abia revenit din Congo – s-au întâlnit clandestin la un centru de echitație din Ciolpani pentru a planifica deturnarea violentă a protestelor din București și schimbarea ordinii constituționale. În aceeași seară, Potra a format grupul de intervenție la Mediaș și a pornit spre București cu 7 autoturisme încărcate cu arme albe, pistoale și zeci de materiale pirotehnice de mare putere, mașinile fiind interceptate de filtrele Poliției în urma apelului de urgență.

Pe lângă complicitate la tentativa împotriva ordinii constituționale, Călin Georgescu este judecat și pentru comunicarea de informații false, după ce a susținut public că România ar intra în războiul ruso-ucrainean. De cealaltă parte, la adresa lui Horațiu Potra procurorii au reținut posesia unui arsenal militar terifiant: aruncătoare de grenade, puști semiautomate letale, pistoale-mitralieră, sisteme de ochire pe timp de noapte, fitil detonant și peste 150 de grenade

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