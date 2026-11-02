ANM anunță ploi abundente și vânt puternic în mai multe zone din țară. Recomandările autorităților

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de vreme severă valabile în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 - 3 noiembrie, ora 10:00, pentru mai multe județe din țară, dar și pentru municipiul București.

Cod galben de ploi și intensificări ale vântului Foto: arhivă

Precipitații abundente în următoarea perioadă

Meteorologii anunță cantități importante de precipitații în anumite zone, iar în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei sunt prognozate și intensificări ale vântului.

În acest context, autoritățile le recomandă cetățenilor să manifeste prudență și să evite zonele care pot deveni periculoase în timpul fenomenelor meteo severe.

Oamenii sunt sfătuiți să nu se adăpostească și să nu își parcheze autoturismele sub copaci, panouri publicitare, stâlpi sau în apropierea clădirilor de pe care se pot desprinde elemente de construcție.

De asemenea, pe durata furtunilor, populația este îndemnată să rămână în interiorul clădirilor și să țină ferestrele închise. În zonele unde există riscul creșterii debitelor unor cursuri de apă, autoritățile avertizează că traversarea acestora sau apropierea de maluri poate pune viața în pericol.

Totodată, obiectele aflate în exterior ar trebui fixate corespunzător pentru a evita producerea unor accidente cauzate de rafalele puternice de vânt.

Specialiștii recomandă și amânarea activităților desfășurate în aer liber, în special a celor realizate în spații deschise sau la înălțime, care pot deveni riscante în condiții meteorologice nefavorabile.

Unde pot fi găsite informații oficiale

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să urmărească permanent informațiile oficiale și să respecte recomandările transmise prin canalele de comunicare instituționale.

Pentru informații despre comportamentul adecvat înainte, în timpul și după producerea unei situații de urgență, populația poate consulta platforma Fiipregătit.ro și aplicația mobilă DSU.

De asemenea, detalii privind zonele afectate și evoluția fenomenelor meteorologice sunt disponibile pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie.

Unde se poate depune un strat de zăpadă de peste 10 centimetri

Vremea se schimbă și la munte, unde temperaturile scăzute vor transforma precipitațiile în lapoviță și ninsoare. Fenomenele sunt așteptate în special la altitudini de peste 1.700 de metri.

În aceste zone, stratul nou de zăpadă va avea, în general, între 2 și 5 centimetri. În schimb, în anumite sectoare din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, grosimea acestuia ar putea depăși local 10 centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, însă va avea intensificări temporare în sudul și sud-estul țării, dar și în zonele montane înalte. Rafalele vor ajunge, în general, la 45-60 km/h, accentuând senzația de frig.

Ce temperaturi se vor înregistra în România luni, 2 noiembrie

Valorile termice vor fi mai scăzute, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă în numeroase regiuni. Temperaturile maxime vor oscila între 7 și 15 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în nord-vestul țării.

Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 3-9 grade Celsius în cea mai mare parte a teritoriului. Pe litoral, temperaturile vor fi ceva mai ridicate, putând ajunge la 11-13 grade. Meteorologii avertizează și asupra posibilității apariției ceții, care se va semnala izolat.

Cum va fi vremea în București luni, 2 noiembrie. Ploi și vânt puternic în Capitală

Nici locuitorii Capitalei nu vor avea parte de o zi prea plăcută. Luni, vremea va fi rece, cerul va rămâne predominant noros, iar ploile vor continua pe parcursul zilei. În București, cantitățile de precipitații vor ajunge, în general, la 15-20 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale care pot atinge 50-60 km/h.

Temperatura maximă nu va depăși 9-10 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile minime vor coborî la 6-7 grade.