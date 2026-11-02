 Vremea luni, 2 noiembrie 2026. România, sub asediul ploilor! În ce județe cad peste 60 de litri de apă pe metru pătrat
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Vremea luni, 2 noiembrie 2026. România, sub asediul ploilor! În ce județe cad peste 60 de litri de apă pe metru pătrat

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România începe săptămâna cu o schimbare semnificativă a vremii. Luni, 2 noiembrie 2026, temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor deveni abundente în sud și sud-est. Dobrogea se află printre regiunile cele mai expuse, unde cantitățile de apă ar putea depăși 60 de litri pe metrul pătrat. Nici zona montană nu scapă de precipitații: la altitudini mari sunt prognozate lapoviță și ninsoare, iar în unele zone se va depune un nou strat de zăpadă.

Vremea luni, 2 noiembrie 2026.
Vremea luni, 2 noiembrie 2026. Foto: arhiva

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea va fi predominant închisă în regiunile sudice și sud-estice, unde precipitațiile vor continua pe parcursul zilei. În celelalte zone ale țării, ploile vor fi mai slabe și vor apărea pe arii restrânse.

Vremea luni, 2 noiembrie 2026. Dobrogea, printre cele mai afectate regiuni de precipitații

Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în Dobrogea, în special în partea de sud a regiunii. Aici, acumulările de apă pot depăși 50-60 de litri pe metrul pătrat, ceea ce înseamnă că ploile vor fi considerabil mai intense decât în restul țării.

Nici Muntenia nu va fi ocolită de vremea nefavorabilă. Meteorologii estimează cantități de apă cuprinse între 15 și 40 l/mp, în timp ce în Oltenia și în sudul Moldovei se vor înregistra, în general, între 10 și 20 l/mp.

În restul teritoriului, precipitațiile vor fi mai reduse, cu acumulări de aproximativ 1-8 l/mp. Acestea vor apărea local și temporar, fără să afecteze în aceeași măsură toate regiunile.

Ninge la munte! Unde se poate depune un strat de zăpadă de peste 10 centimetri

Vremea se schimbă și la munte, unde temperaturile scăzute vor transforma precipitațiile în lapoviță și ninsoare. Fenomenele sunt așteptate în special la altitudini de peste 1.700 de metri.

În aceste zone, stratul nou de zăpadă va avea, în general, între 2 și 5 centimetri. În schimb, în anumite sectoare din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, grosimea acestuia ar putea depăși local 10 centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, însă va avea intensificări temporare în sudul și sud-estul țării, dar și în zonele montane înalte. Rafalele vor ajunge, în general, la 45-60 km/h, accentuând senzația de frig.

Ce temperaturi se vor înregistra în România luni, 2 noiembrie

Valorile termice vor fi mai scăzute, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă în numeroase regiuni. Temperaturile maxime vor oscila între 7 și 15 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în nord-vestul țării.

Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 3-9 grade Celsius în cea mai mare parte a teritoriului. Pe litoral, temperaturile vor fi ceva mai ridicate, putând ajunge la 11-13 grade.

Meteorologii avertizează și asupra posibilității apariției ceții, care se va semnala izolat.

Cum va fi vremea în București luni, 2 noiembrie. Ploi și vânt puternic în Capitală

Nici locuitorii Capitalei nu vor avea parte de o zi prea plăcută. Luni, vremea va fi rece, cerul va rămâne predominant noros, iar ploile vor continua pe parcursul zilei.

În București, cantitățile de precipitații vor ajunge, în general, la 15-20 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale care pot atinge 50-60 km/h.

Temperatura maximă nu va depăși 9-10 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile minime vor coborî la 6-7 grade.

Astfel, începutul lunii noiembrie aduce o vreme autentică de toamnă târzie, cu ploi consistente în sudul țării, temperaturi în scădere și primele ninsori în zonele montane înalte.

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